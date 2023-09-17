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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 3793
Хартберг
2:1
Конец матча
Аустрия Вена
0'
0:1
10' Гол
Грубер Андреас
15' Желтая карточка
Диаките Усман
26' Желтая карточка
Гуэнуш Хаким
1:1
43' Гол
Афдияй Донис
2:1
51' Гол
Афдияй Донис
60' Желтая карточка
Афдияй Донис
60' Вторая желтая карточка
Диаките Усман
67' Желтая карточка
Джукич Александар
90'+4
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
33
Фризер
Доминик
26
Ланг
Кристоф
23
Кайнц
Тобиас
27
Прокоп
Доминик
10
Афдияй
Донис
1
Фрюхтль
Кристиан
66
Мартинс
Марвин
3
Галвао
Лукас
40
Мейсль
Маттео
26
Ранфтль
Райнхольд
30
Фишер
Манфред
8
Холланд
Джеймс
21
Гуэнуш
Хаким
17
Грубер
Андреас
36
Фитц
Доминик
10
Асллани
Фисник
Хартберг
4-1-4-1
Аустрия Вена
3-4-3

История личных встреч

Хартберг
Аустрия Вена

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

20 матчей

25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

Б
3:0
Б
0:3
Б
2:0
Б
3:4
БE
0:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:1
К
5:3
Б
2:1
БОМВЛЕ
0:0
БОМВЛЕ
2:3
ТМС
1:0
ТМК
1:0
Б
5:0
Б
2:2
Б
4:2
Б
0:1
ТМК
0:3
КА
0:6

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.89
1.18

Среднее время на гол

101
76

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

2.36
2.22

Среднее время на гол

38
40

Всего голов

34
33

Голов в среднем за матч

1.7
1.65

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

52
54

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 5 0.71
Афдияй Донис 3 0.43
Прокоп Доминик 1 0.14
Christoph Urdl 1 0.14
Диаките Усман 1 0.14
Ланг Кристоф 1 0.14
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Хайль Юрген 0 0
Провиденс Рубен 0 0
Компош Пауль 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 4 0.57
Гуэнуш Хаким 1 0.14
Ранфтль Райнхольд 0 0
Джукич Александар 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Усман 5 1
Хайль Юрген 3 0
Mamadou Sangare 1 1
Прокоп Доминик 2 0
Афдияй Донис 2 0
Кайнц Тобиас 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Энтруп Максимилиан 1 0
Ланг Кристоф 1 0
Christoph Urdl 1 0
Маркус Шопп 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грубер Андреас 2 0
Балтакса Матан 2 0
Джукич Александар 2 0
Хускович Муарем 2 0
Мартинс Марвин 0 1
Ранфтль Райнхольд 1 0
Галвао Лукас 1 0
Фитц Доминик 1 0
Гуэнуш Хаким 1 0
Хандль Йоханнес 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0

Результаты матчей

Хартберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Хартберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аустрия Вена
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
2
Хартберг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Аустрия Вена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

10
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
3
27%
3
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
1
8%
2
40%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
14%
2
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
3
21%
4
36%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
4
29%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Зальцбург 1:5
Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5
Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1

Результаты матчей

Хартберг
Аустрия Вена

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
2
5
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 7 6 1 0 18 - 4 19
2.
Штурм Грац
 7 5 2 0 14 - 4 17
3.
ЛАСК
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Рапид Вена
 2:0 7 3 2 2 13 - 5 11
5.
Хартберг
 7 3 2 2 12 - 14 11
6.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 4 1 12 - 9 10
7.
Альтах
 7 2 2 3 7 - 10 8
8.
Вольфсбергер
 0:2 7 1 3 3 6 - 11 6
9.
Аустрия Вена
 7 1 2 4 5 - 11 5
10.
Сваровски Тироль
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 10 - 19 5
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 2 5 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Зальцбург
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Штурм Грац
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Рапид Вена
 2:0 4 2 1 1 7 - 2 7
5.
Вольфсбергер
 0:2 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
Хартберг
 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Альтах
 3 1 0 2 2 - 4 3
8.
Аустрия Клагенфурт
 3 0 2 1 4 - 6 2
9.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 2 1 4 - 9 2
11.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 4 - 8 1
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Штурм Грац
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Хартберг
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Альтах
 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Рапид Вена
 2:0 3 1 1 1 6 - 3 4
7.
ЛАСК
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Аустрия Вена
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Аустрия Лустенау
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Вольфсбергер
 0:2 3 0 2 1 2 - 4 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 4
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
ЛАСК Хорват Саша 4
Штурм Грац Китеишвили Отар 4
Вольфсбергер Верачниг Николас 4
ЛАСК Цуль Роберт 3
Весь список
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