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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Аустрия Лустенау
2:3
Второй тайм: 83'
Сваровски Тироль
0'
33' Желтая карточка
Устюндаг Джем
35' Желтая карточка
Dario Grujic
0:1
38' Гол
Шульц Кофи
0:2
42' Гол
Прелец Ник
1:2
50' Гол
Anthony Schmid
2:2
56' Гол
Anthony Schmid
2:3
62' Гол
Зульцбахер Лукас
27
Domenik
Schierl
2
Мольтенис
Борис
5
Leo
Matzler
6
Dario
Grujic
28
Оливейра
Андерсон
33
Daniel
Tiefenbach
23
Pius
Grabher
11
Диалло
Байла
19
Бобциен
Бен
9
Фредериксен
Николай
18
Anthony
Schmid
40
Стейскал
Адам
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
3
Гугганиг
Давид
44
Шульц
Кофи
6
Зульцбахер
Лукас
20
Устюндаг
Джем
77
Эртльталер
Юлиус
30
Тафернер
Маттойс
9
Прелец
Ник
8
Диарра
Мамаду
Аустрия Лустенау
3-4-3
Сваровски Тироль
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Лустенау
Сваровски Тироль

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

16 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

Б
2:4
Б
0:2
Б
3:2
Б
2:1
ТМК
1:1
К
2:2
ВЛ
1:0
ВЛ
1:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:4
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2
1.71

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.57
1.44

Среднее время на гол

57
62

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.81
1.56

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

49
57

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anthony Schmid 2 0.29
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.29
Namory Cisse 1 0.14
Оливейра Андерсон 0 0
Dario Grujic 0 0
Torben Rhein 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кронбергер Лука 3 0.43
Прелец Ник 2 0.29
Диарра Мамаду 1 0.14
Шульц Кофи 1 0.14
Зульцбахер Лукас 1 0.14
Тафернер Маттойс 0 0
Букса Александр 0 0

Карточки

Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маак Маттиас 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Dario Grujic 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Pius Grabher 1 0
Domenik Schierl 1 0
Daniel Tiefenbach 1 0
Leo Matzler 1 0
Namory Cisse 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 3 0
Эртльталер Юлиус 3 0
Кронбергер Лука 2 0
Шульц Кофи 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Стейскал Адам 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Устюндаг Джем 1 0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сваровски Тироль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Аустрия Лустенау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сваровски Тироль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

3
1
Аустрия Лустенау
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сваровски Тироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
60%
1
13%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
4
31%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
3
30%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Лустенау
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1
Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0
Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
Сваровски Тироль

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аустрия Лустенау
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 7 6 1 0 18 - 4 19
2.
Штурм Грац
 7 5 2 0 14 - 4 17
3.
ЛАСК
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Хартберг
 2:1 7 3 2 2 12 - 14 11
5.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 4 1 12 - 9 10
6.
Рапид Вена
 6 2 2 2 11 - 5 8
7.
Альтах
 7 2 2 3 7 - 10 8
8.
Вольфсбергер
 6 1 3 2 6 - 9 6
9.
Аустрия Вена
 1:2 7 1 2 4 5 - 11 5
10.
Сваровски Тироль
 3:2 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 10 - 19 5
12.
Аустрия Лустенау
 2:3 7 0 2 5 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Зальцбург
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Штурм Грац
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
5.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
Хартберг
 2:1 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Альтах
 3 1 0 2 2 - 4 3
8.
Аустрия Клагенфурт
 3 0 2 1 4 - 6 2
9.
Аустрия Вена
 1:2 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 2 1 4 - 9 2
11.
Сваровски Тироль
 3:2 3 0 1 2 4 - 8 1
12.
Аустрия Лустенау
 2:3 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Штурм Грац
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Хартберг
 2:1 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Альтах
 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
7.
ЛАСК
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сваровски Тироль
 3:2 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Аустрия Вена
 1:2 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Вольфсбергер
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Аустрия Лустенау
 2:3 3 0 2 1 3 - 5 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 4
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
ЛАСК Хорват Саша 4
Штурм Грац Китеишвили Отар 4
ЛАСК Цуль Роберт 3
Аустрия Клагенфурт Бенателли Рико 3
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Аустрия Лустенау
    Ничья
    Сваровски Тироль
    2.50
    4.90
    2.79
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