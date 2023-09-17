Тур: 7. Стадион: Planet Pure Stadium.
2:3
Второй тайм: 83'
0'
33' Желтая карточкаУстюндаг Джем
35' Желтая карточкаDario Grujic
0:1
38' ГолШульц Кофи
0:2
42' ГолПрелец Ник
1:2
50' ГолAnthony Schmid
2:2
56' ГолAnthony Schmid
2:3
62' ГолЗульцбахер Лукас
Ход матча
33'
35'
38'
0:1
42'
0:2
50'
56'
2:2
62'
2:3
23
Pius
Grabher
11
Диалло
Байла
19
Бобциен
Бен
44
Шульц
Кофи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
-
11 Диалло БайлаПолузащитник
-
19 Бобциен БенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
-
20 Шмид ЖонатанПолузащитник
-
22 Диаби ЯдалиНападающий
-
-
15 Namory Cisse
-
-
-
Главный тренер: Markus Mader
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аустрия Лустенау
Сваровски Тироль
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2
1.71
Среднее время на гол
45
52
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.57
1.44
Среднее время на гол
57
62
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.81
1.56
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
49
57
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anthony Schmid
|2
|0.29
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.29
|Namory Cisse
|1
|0.14
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Dario Grujic
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кронбергер Лука
|3
|0.43
|Прелец Ник
|2
|0.29
|Диарра Мамаду
|1
|0.14
|Шульц Кофи
|1
|0.14
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.14
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Букса Александр
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маак Маттиас
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Dario Grujic
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Pius Grabher
|1
|0
|Domenik Schierl
|1
|0
|Daniel Tiefenbach
|1
|0
|Leo Matzler
|1
|0
|Namory Cisse
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|3
|0
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Устюндаг Джем
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сваровски Тироль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Аустрия Лустенау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сваровски Тироль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
3
1
Аустрия Лустенау
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сваровски Тироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
60%
1
13%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
4
31%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1
Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0
Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
Сваровски Тироль
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|18 - 4
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|5.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|11 - 5
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|8.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|9.
|1:2
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|3:2
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|10 - 19
|5
|12.
|2:3
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|9.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|11.
|3:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|2:3
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|1:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|2:3
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|4
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|4
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|4
|ЛАСК
|Цуль Роберт
|3
|Аустрия Клагенфурт
|Бенателли Рико
|3