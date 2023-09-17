Тур: 7. Стадион: Альянц.
2:0
Первый тайм: 45+'
0'
12' Желтая карточкаГрюлль Марко
24' Желтая карточкаВерачниг Николас
1:0
29' ГолФалли Маюлу
2:0
41' ГолКверфельд Леопольд
Ход матча
12'
24'
29'
41'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Кюн
Николас
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
17 Фалли МаюлуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Рапид Вена
Вольфсбергер
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
23.8%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
43 матча
41.9%
23.3%
34.8%
18 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
48.8%
27.9%
23.3%
21 победа 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.6%
34.9%
32.5%
14 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
42
Голов в среднем за матч
2.05
1.83
Среднее время на гол
43
49
Всего голов
37
20
Голов в среднем за матч
1.61
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
78
62
Голов в среднем за матч
1.81
1.44
Тотал матчей
2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
16
Больше 37%
Меньше 63%
27
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
49
62
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0.43
|Кюн Николас
|2
|0.29
|Фалли Маюлу
|2 (1)
|0.29
|Кверфельд Леопольд
|2
|0.29
|Зайдль Маттиас
|2
|0.29
|Байич Анте
|1
|0.14
|Ауэр Йонас
|1
|0.14
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Грюлль Марко
|0
|0
|Морманн Мартин
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|2
|0.29
|Циммерманн Бернхард
|1 (1)
|0.14
|Mohamed Bamba
|1
|0.14
|Augustine Boakye
|1
|0.14
|Омич Эрвин
|1
|0.14
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Ридер Флориан
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
|Зайдль Маттиас
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верачниг Николас
|4
|0
|Augustine Boakye
|1
|1
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Алтунашвили Сандро
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Mohamed Bamba
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
|Манфред Шмид
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вольфсбергер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вольфсбергер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
3
Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Вольфсбергер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
4
44%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1
Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1
Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0
Результаты матчей
Рапид Вена
Вольфсбергер
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
24
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|18 - 4
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 5
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|6.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|8.
|0:2
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|10 - 19
|5
|12.
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|5.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|0:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|4
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|4
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|4
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|4
|ЛАСК
|Цуль Роберт
|3