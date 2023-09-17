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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Рапид Вена
3:3
Конец матча
Вольфсбергер
0'
12' Желтая карточка
Грюлль Марко
24' Желтая карточка
Верачниг Николас
1:0
29' Гол
Фалли Маюлу
2:0
41' Гол
Кверфельд Леопольд
45' Желтая карточка
Касанвирджо Нерайшо
53' Желтая карточка
65' Красная карточка
Конголо Теренс
2:1
69' Пенальти
Mohamed Bamba
2:2
76' Гол
Mohamed Bamba
3:2
84' Гол
Морманн Мартин
90' Желтая карточка
Байич Анте
3:3
90' Гол
Забитцер Томас
90'+10
45
Хедль
Никлас
6
Касанвирджо
Нерайшо
43
Кверфельд
Леопольд
15
Конголо
Теренс
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
5
Кершбаум
Роман
10
Кюн
Николас
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
1
Бонманн
Хендрик
17
Верачниг
Николас
22
Баумгартнер
Доминик
4
Кеннеди
Скотт
3
Шерцер
Йонатан
6
Тиджани
Самсон
44
Омич
Эрвин
19
Алтунашвили
Сандро
9
Циммерманн
Бернхард
12
Mohamed
Bamba
20
Augustine
Boakye
Рапид Вена
4-2-3-1
Вольфсбергер
4-3-3

История личных встреч

Рапид Вена
Вольфсбергер

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
23.8%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

43 матча

41.9%
23.3%
34.8%
18 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

48.8%
27.9%
23.3%
21 победа 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.6%
34.9%
32.5%
14 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

Б
1:2
К
1:3
Б
1:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
3:0
Б
1:2
Б
1:8
Б
1:0
Б
3:4
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
К
0:3
Б
0:0
Б
0:0
Б
5:1
Б
0:0
Б
4:2
Б
4:0
Б
2:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:5
КОС
2:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
1:0

Голы

Всего голов

41
42

Голов в среднем за матч

2.05
1.83

Среднее время на гол

43
49

Всего голов

37
20

Голов в среднем за матч

1.61
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

78
62

Голов в среднем за матч

1.81
1.44

Тотал матчей

2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
16
Больше 37%
Меньше 63%
27
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

49
62

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 3 0.43
Кюн Николас 2 0.29
Фалли Маюлу 2 (1) 0.29
Кверфельд Леопольд 2 0.29
Зайдль Маттиас 2 0.29
Байич Анте 1 0.14
Ауэр Йонас 1 0.14
Морманн Мартин 1 0.14
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Грюлль Марко 0 0
Заттльбергер Николас 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mohamed Bamba 3 (1) 0.43
Балло Тьерно 2 0.29
Augustine Boakye 1 0.14
Циммерманн Бернхард 1 (1) 0.14
Забитцер Томас 1 0.14
Омич Эрвин 1 0.14
Баумгартнер Доминик 0 0
Ридер Флориан 0 0
Верачниг Николас 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байич Анте 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Кверфельд Леопольд 2 0
Конголо Теренс 0 1
Бургшталлер Гвидо 1 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Кершбаум Роман 1 0
Кюн Николас 1 0
Грюлль Марко 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
Морманн Мартин 1 0
Заттльбергер Николас 1 0
Зайдль Маттиас 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верачниг Николас 4 0
Augustine Boakye 1 1
Ляйтгеб Марио 1 0
Писингер Симон 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Алтунашвили Сандро 1 0
Балло Тьерно 1 0
Mohamed Bamba 1 0
Омич Эрвин 1 0
Pascal Muller 1 0
Манфред Шмид 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Вольфсбергер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вольфсбергер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
3
Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Вольфсбергер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
60%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
3
33%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
4
33%
61-75
3
38%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1
Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1
Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0

Результаты матчей

Рапид Вена
Вольфсбергер

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
3
4
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 7 6 1 0 18 - 4 19
2.
Штурм Грац
 7 5 2 0 14 - 4 17
3.
ЛАСК
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Хартберг
 7 3 2 2 12 - 14 11
5.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 4 1 12 - 9 10
6.
Рапид Вена
 7 2 3 2 14 - 8 9
7.
Альтах
 7 2 2 3 7 - 10 8
8.
Вольфсбергер
 7 1 4 2 9 - 12 7
9.
Аустрия Вена
 7 1 2 4 5 - 11 5
10.
Сваровски Тироль
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 10 - 19 5
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 2 5 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Зальцбург
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Штурм Грац
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Рапид Вена
 4 1 2 1 8 - 5 5
5.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
Хартберг
 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Альтах
 3 1 0 2 2 - 4 3
8.
Аустрия Клагенфурт
 3 0 2 1 4 - 6 2
9.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 2 1 4 - 9 2
11.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 4 - 8 1
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Штурм Грац
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Хартберг
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Альтах
 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
7.
ЛАСК
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Вольфсбергер
 3 0 3 0 5 - 5 3
10.
Аустрия Вена
 4 1 0 3 3 - 6 3
11.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Аустрия Лустенау
 3 0 2 1 3 - 5 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 4
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
ЛАСК Хорват Саша 4
Штурм Грац Китеишвили Отар 4
Вольфсбергер Верачниг Николас 4
ЛАСК Цуль Роберт 3
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