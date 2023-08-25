Тур: 7. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Попа Каталин
3:5
Конец матча
0'
1:0
4' ГолКицу Аурелиан
1:1
21' ПенальтиДуганджич Марко
35' Желтая карточкаВан Дурмен Бенжамен
1:1
41' Не забитый пенальтиДуганджич Марко
42' Желтая карточкаИбрагим Джибрил
1:2
45' ГолСэпунару Кристиан
2:2
48' ГолЛакруа Лео
54' Желтая карточкаЭммерс Сиан
2:3
56' ГолПетрила Клаудиу
2:4
65' ГолРахмани Альбион
74' Желтая карточкаПетрила Клаудиу
3:4
78' ГолКицу Аурелиан
3:5
90' ГолРахмани Альбион
90'+8
Ход матча
4'
1:0
21'
1:1
41'
1:1
42'
45'
48'
2:2
54'
56'
2:3
65'
74'
78'
3:4
90'
3:5
Владение мячом
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
25
Эммерс
Сиан
26
Оайдэ
Рэзван
11
Валье
Борха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Dan Vasilica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
11 Валье БорхаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
У Крайова 1948
Рапид Бухарест
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|6
|0.86
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.43
|Бауса Хуан
|2 (1)
|0.29
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.29
|Лакруа Лео
|1
|0.14
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|William Baeten
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.86
|Рахмани Альбион
|2
|0.29
|Петрила Клаудиу
|1
|0.14
|Папо Джейсон
|1
|0.14
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.14
|Ионицэ Александру II
|1
|0.14
|Эммерс Сиан
|1
|0.14
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Бамгбойе Фуншо
|0
|0
|Валье Борха
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскареньяс Матеус
|1
|1
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Албу Константин
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Ибрагим Джибрил
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэпунару Кристиан
|1
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Эммерс Сиан
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
7
2
У Крайова 1948
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
5
У Крайова 1948
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Рапид Бухарест
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
8
7
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
30%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
2
40%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
3
43%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
5
31%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
29%
4
25%
76-90
Пропущено
18
8
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
17%
2
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
3
38%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
5
28%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4
Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2
Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2
Результаты матчей
У Крайова 1948
Рапид Бухарест
Точный счет
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
43
43
34
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (1)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|4
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|3
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|Политехника Яссы
|Мартак Мариус
|3
|УТА Арад
|Абейд Али
|3