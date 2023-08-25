Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

94' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Джейсон Папо сделал результативную передачу.

91' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест подал угловой слева.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Yassine Bahassa из команды У Крайова 1948 разыграл угловой с левого угла.

88' Yassine Bahassa наказан за толчок Бамгбойе Фуншо

88' Рахмани Альбион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Рахмани Альбион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Джейсон Папо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Кяйт Маттиас не смог попасть в створ ударом издали

86' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Матч возобновлен

84' Тактическая замена. Петрила Клаудиу уходит с поля и его заменяет Джейсон Папо

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Аким Влад не смог попасть в створ ударом издали

83' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Маскареньяс Матеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Horatiu Moldovan делает важнейший сейв!

82' Хорошую попытку сделал Бауса Хуан . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Поп Влад создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

80' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Г О О О О Л - Кицу Аурелиан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

78' Хорошую попытку сделал Бауса Хуан . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Рахмани Альбион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Кяйт Маттиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Петрила Клаудиу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

73' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

71' Constantin Albu получил травму и заменен. Аким Влад выходит на поле.

71' Constantin Albu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Рахмани Альбион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Тактическая замена. Ван Дурмен Бенжамен уходит с поля и его заменяет Yassine Bahassa

68' Валье Борха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Г О О О О Л - Рахмани Альбион забивает с правой ноги!

65' Бамгбойе Фуншо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Сидибе Секу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Рахмани Альбион наказан за толчок Constantin Albu

62' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

61' Петрила Клаудиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Валье Борха нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.

60' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Матч возобновлен

60' Radu Negru на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Сидибе Секу не смог попасть в створ ударом издали

58' Хорошую попытку сделал Кицу Аурелиан . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Энрикеш Данни плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

56' Г О О О О Л - Петрила Клаудиу забивает с правой ноги!

56' Валье Борха создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Маскареньяс Матеус решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

54' Эммерс Сиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Эммерс Сиан не смог попасть в створ ударом издали

51' Рахмани Альбион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

50' William Baeten не смог попасть в створ ударом издали

46' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Ибрагим Джибрил уходит с поля и его заменяет Constantin Albu