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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
У Крайова 1948
3:5
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
1:0
4' Гол
Кицу Аурелиан
1:1
21' Пенальти
Дуганджич Марко
35' Желтая карточка
Ван Дурмен Бенжамен
1:1
41' Не забитый пенальти
Дуганджич Марко
42' Желтая карточка
Ибрагим Джибрил
1:2
45' Гол
Сэпунару Кристиан
2:2
48' Гол
Лакруа Лео
54' Желтая карточка
Эммерс Сиан
2:3
56' Гол
Петрила Клаудиу
2:4
65' Гол
Рахмани Альбион
74' Желтая карточка
Петрила Клаудиу
3:4
78' Гол
Кицу Аурелиан
3:5
90' Гол
Рахмани Альбион
90'+8
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Лакруа
Лео
14
Энрикеш
Данни
16
Маскареньяс
Матеус
24
William
Baeten
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
11
Кицу
Аурелиан
9
Ибрагим
Джибрил
31
Молдован
Хорациу
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
25
Эммерс
Сиан
26
Оайдэ
Рэзван
11
Валье
Борха
7
Бамгбойе
Фуншо
45
Дуганджич
Марко
27
Петрила
Клаудиу
У Крайова 1948
Рапид Бухарест

История личных встреч

У Крайова 1948
Рапид Бухарест

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:2
С
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 6 0.86
Сидибе Секу 3 (1) 0.43
Бауса Хуан 2 (1) 0.29
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.29
Лакруа Лео 1 0.14
Маскареньяс Матеус 0 0
William Baeten 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 6 (2) 0.86
Рахмани Альбион 2 0.29
Петрила Клаудиу 1 0.14
Папо Джейсон 1 0.14
Сэпунару Кристиан 1 0.14
Ионицэ Александру II 1 0.14
Эммерс Сиан 1 0.14
Костаче Ионуц 0 0
Бамгбойе Фуншо 0 0
Валье Борха 0 0
Каржан Каталин 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскареньяс Матеус 1 1
Асамоа Самуэль 2 0
Лакруа Лео 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Албу Константин 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Поп Влад 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
William Baeten 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Ибрагим Джибрил 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэпунару Кристиан 1 0
Валье Борха 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Эммерс Сиан 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Папо Джейсон 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Cristiano Bergodi 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

7
2
У Крайова 1948
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
5
У Крайова 1948
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Рапид Бухарест
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
30%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
2
40%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
3
43%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
5
31%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
29%
4
25%
76-90

Пропущено

18
8
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
17%
2
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
3
38%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
5
28%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4
Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2
Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2

Результаты матчей

У Крайова 1948
Рапид Бухарест

Точный счет

1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
3
1
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
4
3
4
3
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 11 - 2 14
3.
Петролул Плоешти
 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Рапид Бухарест
 7 3 2 2 14 - 10 11
5.
ЧФР Клуж
 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Волунтари
 7 3 1 3 12 - 14 10
7.
Сепси
 5 2 3 0 6 - 2 9
8.
Германнштадт
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Динамо Бухарест
 6 2 1 3 6 - 10 7
10.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 9 - 10 6
11.
Университатя Клуж
 6 1 3 2 10 - 13 6
12.
У Крайова 1948
 7 2 0 5 14 - 18 6
13.
Оцелул Галац
 7 0 6 1 5 - 7 6
14.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 6 1 0 5 6 - 13 3
16.
Ботошани
 6 0 3 3 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 8 - 8 7
4.
Волунтари
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Сепси
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Динамо Бухарест
 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
У Крайова 1948
 4 1 0 3 10 - 13 3
13.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Университатя Клуж
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Рапид Бухарест
 3 2 0 1 9 - 5 6
4.
ЧФР Клуж
 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Волунтари
 4 1 1 2 6 - 9 4
11.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Оцелул Галац
 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
Ботошани
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (1)
Оцелул Галац Alexandru Pop 4
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
Волунтари Рэдуц Михай 3
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Политехника Яссы Мартак Мариус 3
УТА Арад Абейд Али 3
Весь список
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