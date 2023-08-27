Тур: 2.
1:1
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаПерец Элиэль
45' Желтая карточкаДариква Тендайи
0:1
45' ГолЮрчевич Марио
65' Желтая карточкаБехарано Данни
1:1
68' ГолПапагеоргиу Гиоргос
89' Желтая карточкаДигин Николя
90' Желтая карточкаПсихас Петрос
90'+8
Ход матча
39'
45'
45'
0:1
65'
68'
89'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Osman Koroma
-
-
77 Edson Silva
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
97 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Фоти СотирисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
История личных встреч
Неа Саламина
Аполлон
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
75%
7 побед 9 ничьих 0 побед
30 матчей
10%
90%
0 побед 3 ничьи 27 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 20 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 4 ничьи 22 победы
42 матча
16.7%
19%
64.3%
7 побед 8 ничьих 27 побед
Первый тайм
19%
33.3%
47.7%
8 побед 14 ничьих 20 побед
Второй тайм
16.7%
31%
52.3%
7 побед 13 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
0.95
0.64
Среднее время на гол
94
141
Всего голов
55
29
Голов в среднем за матч
2.5
1.45
Среднее время на гол
36
62
Всего голов
74
43
Голов в среднем за матч
1.76
1.02
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
Среднее время на гол
51
87
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.5
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сагаль Анхело
|1
|0.5
|Юрчевич Марио
|1
|0.5
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчаха Серж
|1
|1
|Бехарано Данни
|1
|0
|Карлитуш Тавареш
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дигин Николя
|1
|0
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Дариква Тендайи
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Перец Элиэль
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Неа Саламина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Неа Саламина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4
Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0
Аполлон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1
Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония Никосия 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4
Результаты матчей
Неа Саламина
Аполлон
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|4
|Анортосис
|Кастель Серхио
|2
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|2
|Анортосис
|Герреро Мигель
|2
|Кармиотисса
|Сук Йоэй
|1
|Закакиу
|Делмиро
|1 1
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 1
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|2
|Закакиу
|Yigal Becker
|2
|АЕЛ Лимаcсол
|Деваст Себастьен
|1