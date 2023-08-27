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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 2.
Неа Саламина
1:1
Конец матча
Аполлон
0'
39' Желтая карточка
Перец Элиэль
45' Желтая карточка
Дариква Тендайи
0:1
45' Гол
Юрчевич Марио
65' Желтая карточка
Бехарано Данни
1:1
68' Гол
Папагеоргиу Гиоргос
89' Желтая карточка
Дигин Николя
90' Желтая карточка
Психас Петрос
90'+8
Неа Саламина
Аполлон

История личных встреч

Неа Саламина
Аполлон

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
75%
7 побед 9 ничьих 0 побед

30 матчей

10%
90%
0 побед 3 ничьи 27 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 4 ничьи 22 победы

42 матча

16.7%
19%
64.3%
7 побед 8 ничьих 27 побед

Первый тайм

19%
33.3%
47.7%
8 побед 14 ничьих 20 побед

Второй тайм

16.7%
31%
52.3%
7 побед 13 ничьих 22 победы

История матчей

ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
4:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
5:0
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
5:0
ПД
5:0
ПД
4:0
ТМС
1:2
ПД
0:3
КК
1:3
КК
1:0
ПД
1:2
ПД
2:0
КК
1:0
КК
0:1
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
0:1
К
2:0
К
1:0
ПД
4:1
К
1:2
ПД
0:0
К
2:0
ПД
4:1

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

0.95
0.64

Среднее время на гол

94
141

Всего голов

55
29

Голов в среднем за матч

2.5
1.45

Среднее время на гол

36
62

Всего голов

74
43

Голов в среднем за матч

1.76
1.02

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
7
Больше 17%
Меньше 83%
35

Среднее время на гол

51
87

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.5
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сагаль Анхело 1 0.5
Юрчевич Марио 1 0.5

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчаха Серж 1 1
Бехарано Данни 1 0
Карлитуш Тавареш 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дигин Николя 1 0
Вальбуэна Матьё 1 0
Дариква Тендайи 1 0
Коль Исраэль 1 0
Психас Петрос 1 0
Перец Элиэль 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Неа Саламина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Неа Саламина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4
Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0
Аполлон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1
Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония Никосия 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4

Результаты матчей

Неа Саламина
Аполлон

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
АЕЛ Лимаcсол
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Омония Никосия
 2 1 1 0 7 - 3 4
4.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Аполлон
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Отеллос
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Кармиотисса
 2 0 1 1 3 - 6 1
10.
Неа Саламина
 2 0 1 1 1 - 5 1
11.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Закакиу
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Анортосис
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Кармиотисса
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Отеллос
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Омония Никосия
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Закакиу
 1 0 0 1 3 - 4 0
11.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Неа Саламина
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 4
Анортосис Кастель Серхио 2
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 2
Анортосис Герреро Мигель 2
Кармиотисса Сук Йоэй 1
Весь список

Топ нарушителей
Закакиу Делмиро 1 1
Неа Саламина Тчаха Серж 1 1
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 2
Закакиу Yigal Becker 2
АЕЛ Лимаcсол Деваст Себастьен 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Перец Элиэль уходит с поля. Вальбуэна Матьё выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Г О О О О Л - Юрчевич Марио бьет в цель!
    • 45'
      Дариква Тендайи получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Перец Элиэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Неа Саламина 1:1 Аполлон онлайн

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