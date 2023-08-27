Тур: 2.
0:2
Первый тайм: 22'
Ход матча
10'
0:1
15'
0:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Черных ФёдорНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christos Charalampous
- Основной состав
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Yigal Becker
-
-
-
-
-
-
17 Yair Castro
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
29 Mark Sifneos
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Закакиу
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
72
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морсай Йонатан
|1
|0.5
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|1
|0.5
|Шлогар Мартин
|1
|0.5
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деваст Себастьен
|0
|1
|Филипович Петар
|1
|0
|Цука Рави
|1
|0
|Марш Джордж
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейнолдс Аластер
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Yigal Becker
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Закакиу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
АЕЛ Лимаcсол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Закакиу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1
АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3
Закакиу
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0
Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2 Закакиу - Омония 29-го Мая 1:3 Пейе 2014 - Закакиу 0:1 Закакиу - Ахиронас Онисилос 0:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Закакиу - Отеллос 2:0 Закакиу - МЭАП Нису 0:0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
Закакиу
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимаcсол
Закакиу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|4
|Анортосис
|Кастель Серхио
|2
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|2
|Анортосис
|Герреро Мигель
|2
|Кармиотисса
|Сук Йоэй
|1
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 1
|АЕЛ Лимаcсол
|Деваст Себастьен
|1
|Докса Катокопия
|Садик Берат
|1
|Аполлон
|Вальбуэна Матьё
|1
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|1