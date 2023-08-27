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Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 2.
АЕЛ Лимаcсол
0:2
Первый тайм: 22'
Закакиу
0'
0:1
10' Гол
Yair Castro
0:2
15' Гол
Шлогар Мартин

Ход матча

10'
0:1
Yair Castro
15'
0:2
Шлогар Мартин
Лучшие коэффициенты
АЕЛ Лимаcсол
Ничья
Закакиу
1.48
4.40
8.50
Все Коэффициенты
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Закакиу

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПД
0:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
72

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морсай Йонатан 1 0.5
Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 1 0.5
Шлогар Мартин 1 0.5

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деваст Себастьен 0 1
Филипович Петар 1 0
Цука Рави 1 0
Марш Джордж 1 0
Франдзис Христофорос 1 0
Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейнолдс Аластер 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Yigal Becker 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Закакиу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
АЕЛ Лимаcсол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Закакиу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1
АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3
Закакиу
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0
Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2 Закакиу - Омония 29-го Мая 1:3 Пейе 2014 - Закакиу 0:1 Закакиу - Ахиронас Онисилос 0:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Закакиу - Отеллос 2:0 Закакиу - МЭАП Нису 0:0

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
Закакиу

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимаcсол
Закакиу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Омония Никосия
 2 1 1 0 7 - 3 4
3.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Закакиу
 2:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
АЕЛ Лимаcсол
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Аполлон
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Отеллос
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Кармиотисса
 2 0 1 1 3 - 6 1
11.
Неа Саламина
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
12.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Анортосис
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Неа Саламина
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Кармиотисса
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Аполлон
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Закакиу
 2:0 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
АЕЛ Лимаcсол
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Закакиу
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Анортосис
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
АЕЛ Лимаcсол
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Отеллос
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аполлон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Омония Никосия
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Неа Саламина
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 4
Анортосис Кастель Серхио 2
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 2
Анортосис Герреро Мигель 2
Кармиотисса Сук Йоэй 1
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 1
АЕЛ Лимаcсол Деваст Себастьен 1
Докса Катокопия Садик Берат 1
Аполлон Вальбуэна Матьё 1
Кармиотисса Малоне Дион 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Г О О О О Л - Шлогар Мартин бьет в цель!
  • 10'
    Г О О О О Л - Yair Castro бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕЛ Лимаcсол
Ничья
Закакиу
1.48
4.40
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕЛ Лимаcсол 0:2 Закакиу онлайн

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Закакиу
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