Тур: 2.
4:3
Конец матча
0'
0:1
10' ГолYair Castro
0:2
15' ГолШлогар Мартин
28' Красная карточкаValentinos Pastellis
29' Желтая карточкаKyriakos Antoniou
34' Желтая карточкаФилипович Петар
34' Желтая карточкаYigal Becker
34' Желтая карточкаДелмиро
1:2
45' ГолАндреу Эвангелос
45' Желтая карточкаМендоса Хавьер
2:2
52' ГолХенти Эзекиэль
68' Желтая карточкаХристофи Алкивиадес
3:2
72' ГолСрнич Драголюб
3:3
80' ПенальтиMark Sifneos
82' Вторая желтая карточкаДелмиро
4:3
88' ГолПапафотис Вассилис
89' Желтая карточкаПапафотис Вассилис
90' Желтая карточкаMark Sifneos
90'+10
Ход матча
10'
0:1
15'
0:2
34'
34'
34'
45'
1:2
45'
52'
2:2
72'
3:2
80'
3:3
82'
88'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Черных ФёдорНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christos Charalampous
- Основной состав
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Yigal Becker
-
-
-
-
-
-
17 Yair Castro
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
29 Mark Sifneos
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Закакиу
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
72
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Срнич Драголюб
|1
|0.5
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.5
|Папафотис Вассилис
|1
|0.5
|Морсай Йонатан
|1
|0.5
|Андреу Эвангелос
|1
|0.5
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|1
|0.5
|Шлогар Мартин
|1
|0.5
|Mark Sifneos
|1 (1)
|0.5
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипович Петар
|2
|0
|Деваст Себастьен
|0
|1
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Папафотис Вассилис
|1
|0
|Цука Рави
|1
|0
|Марш Джордж
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делмиро
|1
|1
|Yigal Becker
|2
|0
|Valentinos Pastellis
|0
|1
|Рейнолдс Аластер
|1
|0
|Mark Sifneos
|1
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Kyriakos Antoniou
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Закакиу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
АЕЛ Лимаcсол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Закакиу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1
АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3
Закакиу
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0
Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2 Закакиу - Омония 29-го Мая 1:3 Пейе 2014 - Закакиу 0:1 Закакиу - Ахиронас Онисилос 0:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Закакиу - Отеллос 2:0 Закакиу - МЭАП Нису 0:0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
Закакиу
Точный счет
4:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимаcсол
Закакиу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|4
|Анортосис
|Кастель Серхио
|2
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|2
|Анортосис
|Герреро Мигель
|2
|Кармиотисса
|Сук Йоэй
|1
|Закакиу
|Делмиро
|1 1
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 1
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|2
|Закакиу
|Yigal Becker
|2
|АЕЛ Лимаcсол
|Деваст Себастьен
|1