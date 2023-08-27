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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 2.
АЕЛ Лимаcсол
4:3
Конец матча
Закакиу
0'
0:1
10' Гол
Yair Castro
0:2
15' Гол
Шлогар Мартин
28' Красная карточка
Valentinos Pastellis
29' Желтая карточка
Kyriakos Antoniou
34' Желтая карточка
Филипович Петар
34' Желтая карточка
Yigal Becker
34' Желтая карточка
Делмиро
1:2
45' Гол
Андреу Эвангелос
45' Желтая карточка
Мендоса Хавьер
2:2
52' Гол
Хенти Эзекиэль
68' Желтая карточка
Христофи Алкивиадес
3:2
72' Гол
Срнич Драголюб
3:3
80' Пенальти
Mark Sifneos
82' Вторая желтая карточка
Делмиро
4:3
88' Гол
Папафотис Вассилис
89' Желтая карточка
Папафотис Вассилис
90' Желтая карточка
Mark Sifneos
90'+10
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Закакиу

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПД
0:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
72

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Срнич Драголюб 1 0.5
Хенти Эзекиэль 1 0.5
Папафотис Вассилис 1 0.5
Морсай Йонатан 1 0.5
Андреу Эвангелос 1 0.5
Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 1 0.5
Шлогар Мартин 1 0.5
Mark Sifneos 1 (1) 0.5

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипович Петар 2 0
Деваст Себастьен 0 1
Мендоса Хавьер 1 0
Папафотис Вассилис 1 0
Цука Рави 1 0
Марш Джордж 1 0
Франдзис Христофорос 1 0
Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 1 1
Yigal Becker 2 0
Valentinos Pastellis 0 1
Рейнолдс Аластер 1 0
Mark Sifneos 1 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Kyriakos Antoniou 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Закакиу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
АЕЛ Лимаcсол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Закакиу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1
АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3
Закакиу
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0
Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2 Закакиу - Омония 29-го Мая 1:3 Пейе 2014 - Закакиу 0:1 Закакиу - Ахиронас Онисилос 0:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Закакиу - Отеллос 2:0 Закакиу - МЭАП Нису 0:0

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
Закакиу

Точный счет

4:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимаcсол
Закакиу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
АЕЛ Лимаcсол
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Омония Никосия
 2 1 1 0 7 - 3 4
4.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Аполлон
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Отеллос
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Кармиотисса
 2 0 1 1 3 - 6 1
10.
Неа Саламина
 2 0 1 1 1 - 5 1
11.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Закакиу
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Анортосис
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Кармиотисса
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Отеллос
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Омония Никосия
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Закакиу
 1 0 0 1 3 - 4 0
11.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Неа Саламина
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 4
Анортосис Кастель Серхио 2
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 2
Анортосис Герреро Мигель 2
Кармиотисса Сук Йоэй 1
Весь список

Топ нарушителей
Закакиу Делмиро 1 1
Неа Саламина Тчаха Серж 1 1
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 2
Закакиу Yigal Becker 2
АЕЛ Лимаcсол Деваст Себастьен 1
Весь список
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