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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 2.
АЕК Ларнака
5:5
Конец матча
Этникос Ахна
0'
3' Желтая карточка
Томович Ненад
0:1
4' Пенальти
Элиа Мариос
0:2
6' Гол
Элиа Мариос
1:2
16' Гол
Фран Соль
1:3
21' Гол
Липски Патрик
2:3
28' Пенальти
Фран Соль
29' Желтая карточка
Enzo Cabrera2
30' Желтая карточка
Элиа Мариос
3:3
30' Гол
Тричковски Иван
34' Желтая карточка
Понс Пере
4:3
45' Гол
Фран Соль
4:4
45' Гол
Элиа Мариос
45' Желтая карточка
Липски Патрик
61' Желтая карточка
Густаву Луиш
68' Желтая карточка
Де Ириондо Мануэль
5:4
73' Гол
Фран Соль
81' Желтая карточка
Спировски Стефан
5:5
86' Гол
Эммануэль Ломотей
90' Желтая карточка
Миличевич Хрвое
90'+11
АЕК Ларнака
Этникос Ахна

История личных встреч

АЕК Ларнака
Этникос Ахна

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

84%
12%
4%
21 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

32 матча

68.8%
12.5%
18.7%
22 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

65.6%
25%
9.4%
21 победа 8 ничьих 3 победы

История матчей

К
3:1
К
1:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
2:5
ПД
5:1
ПД
6:1
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
0:2
Р
3:0
ПД
5:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ММ(
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

2.18
1.67

Среднее время на гол

41
54

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

0.8
0.59

Среднее время на гол

112
153

Всего голов

49
35

Голов в среднем за матч

1.53
1.09

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

58
82

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 4 (1) 2
Тричковски Иван 1 0.5
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 3 (1) 1.5
Липски Патрик 1 0.5
Пехливанис Мариос 1 0.5
Эммануэль Ломотей 1 0.5

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томович Ненад 1 0
Бруну Гама 1 0
Понс Пере 1 0
Густаву Луиш 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элиа Мариос 1 0
Спировски Стефан 1 0
Де Ириондо Мануэль 1 0
Липски Патрик 1 0
Enzo Cabrera2 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
3
60%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
3
60%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
3
38%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1
Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0
Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 1:1 Этникос Ахна - МЭАП Нису 5:0 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1 Айя-Напа - Этникос Ахна 1:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 2:2

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Этникос Ахна

Точный счет

5:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
АЕЛ Лимаcсол
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Омония Никосия
 2 1 1 0 7 - 3 4
5.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Аполлон
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 5 - 7 1
9.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
10.
Отеллос
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Кармиотисса
 2 0 1 1 3 - 6 1
12.
Неа Саламина
 2 0 1 1 1 - 5 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Закакиу
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Анортосис
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Кармиотисса
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
АЕК Ларнака
 1 0 1 0 5 - 5 1
9.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Отеллос
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Омония Никосия
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
8.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Закакиу
 1 0 0 1 3 - 4 0
11.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Неа Саламина
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 4
АЕК Ларнака Фран Соль 4
Этникос Ахна Элиа Мариос 3
Анортосис Кастель Серхио 2
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 2
Весь список

Топ нарушителей
Закакиу Делмиро 1 1
Неа Саламина Тчаха Серж 1 1
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 2
Закакиу Yigal Becker 2
АЕЛ Лимаcсол Деваст Себастьен 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 57'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Липски Патрик получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Г О О О О Л - Элиа Мариос бьет в цель!
    • 46'
      Г О О О О Л - Фран Соль бьет в цель!
    • 44'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 34'
      Понс Пере получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Г О О О О Л - Тричковски Иван бьет в цель!
    Где смотреть матч АЕК Ларнака 5:5 Этникос Ахна онлайн

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