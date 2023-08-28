Тур: 2.
5:5
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаТомович Ненад
0:1
4' ПенальтиЭлиа Мариос
0:2
6' ГолЭлиа Мариос
1:2
16' ГолФран Соль
1:3
21' ГолЛипски Патрик
2:3
28' ПенальтиФран Соль
29' Желтая карточкаEnzo Cabrera2
30' Желтая карточкаЭлиа Мариос
3:3
30' ГолТричковски Иван
34' Желтая карточкаПонс Пере
4:3
45' ГолФран Соль
4:4
45' ГолЭлиа Мариос
45' Желтая карточкаЛипски Патрик
61' Желтая карточкаГуставу Луиш
68' Желтая карточкаДе Ириондо Мануэль
5:4
73' ГолФран Соль
81' Желтая карточкаСпировски Стефан
5:5
86' ГолЭммануэль Ломотей
90' Желтая карточкаМиличевич Хрвое
90'+11
Ход матча
4'
0:1
6'
0:2
16'
1:2
21'
1:3
28'
2:3
29'
30'
30'
3:3
34'
45'
4:3
45'
4:4
45'
61'
73'
5:4
81'
86'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
История личных встреч
АЕК Ларнака
Этникос Ахна
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
84%
12%
4%
21 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
32 матча
68.8%
12.5%
18.7%
22 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
65.6%
25%
9.4%
21 победа 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
2.18
1.67
Среднее время на гол
41
54
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
0.8
0.59
Среднее время на гол
112
153
Всего голов
49
35
Голов в среднем за матч
1.53
1.09
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
58
82
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|4 (1)
|2
|Тричковски Иван
|1
|0.5
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|3 (1)
|1.5
|Липски Патрик
|1
|0.5
|Пехливанис Мариос
|1
|0.5
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.5
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томович Ненад
|1
|0
|Бруну Гама
|1
|0
|Понс Пере
|1
|0
|Густаву Луиш
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элиа Мариос
|1
|0
|Спировски Стефан
|1
|0
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Enzo Cabrera2
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
6
АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
3
60%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
3
60%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
3
38%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1
Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0
Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 1:1 Этникос Ахна - МЭАП Нису 5:0 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1 Айя-Напа - Этникос Ахна 1:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 2:2
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Этникос Ахна
Точный счет
5:5
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
11
11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|4
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|4
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|3
|Анортосис
|Кастель Серхио
|2
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|2
|Закакиу
|Делмиро
|1 1
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 1
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|2
|Закакиу
|Yigal Becker
|2
|АЕЛ Лимаcсол
|Деваст Себастьен
|1