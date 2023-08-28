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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 2.
Арис Лимассол
2:1
Конец матча
Докса Катокопия
0'
4' Красная карточка
Труич Никола
45' Желтая карточка
Трайчевски Душко
54' Желтая карточка
Браун Морган
1:0
58' Гол
Шуманский Артем
64' Желтая карточка
Мукету-Муссунда Алекс
1:1
65' Гол в свои ворота
Брорссон Франц
67' Желтая карточка
Наби Адил
77' Красная карточка
Брорссон Франц
85' Желтая карточка
Сецерович Аднан
2:1
85' Пенальти
Гомис Янник
90'+12
Арис Лимассол
Докса Катокопия

История личных встреч

Арис Лимассол
Докса Катокопия

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

18 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:1
ПД
4:0
ПД
4:3
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2.44
1.11

Среднее время на гол

36
81

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.94
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

46
85

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шполярич Матья 1 0.5
Шуманский Артем 1 0.5
Моннор Джейден 1 0.5
Гомис Янник 1 (1) 0.5
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брорссон Франц 0 1
Урошевич Слободан 1 0
Браун Морган 1 0
Мукету-Муссунда Алекс 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труич Никола 0 1
Садик Берат 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Наби Адил 1 0
Пантич Александар 1 0
Трайчевски Душко 1 0
Мухаммед Муса 1 0
Evangelos Kyriakou 1 0

Результаты матчей

Арис Лимассол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Арис Лимассол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Арис Лимассол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Докса Катокопия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1
БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2
Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4

Результаты матчей

Арис Лимассол
Докса Катокопия

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Арис Лимассол
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
АЕЛ Лимаcсол
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Омония Никосия
 2 1 1 0 7 - 3 4
5.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Аполлон
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 5 - 7 1
9.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
10.
Отеллос
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Кармиотисса
 2 0 1 1 3 - 6 1
12.
Неа Саламина
 2 0 1 1 1 - 5 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Закакиу
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Анортосис
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Кармиотисса
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
АЕК Ларнака
 1 0 1 0 5 - 5 1
9.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Отеллос
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Омония Никосия
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
8.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Закакиу
 1 0 0 1 3 - 4 0
11.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Неа Саламина
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 4
АЕК Ларнака Фран Соль 4
Этникос Ахна Элиа Мариос 3
Анортосис Кастель Серхио 2
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 2
Весь список

Топ нарушителей
Закакиу Делмиро 1 1
Неа Саламина Тчаха Серж 1 1
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 2
Закакиу Yigal Becker 2
АЕЛ Лимаcсол Деваст Себастьен 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Трайчевски Душко получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      УДАЛЕНИЕ! - Труич Никола увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 2'
      Труич Никола получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Арис Лимассол 2:1 Докса Катокопия онлайн

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