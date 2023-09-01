Тур: 3.
2:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаБехарано Данни
41' Желтая карточкаМелиссас Никос
43' Желтая карточкаИоанну Михалис
1:0
45' ГолJose M.F. Moreno Chico3
2:0
50' ГолГерреро Мигель
2:1
52' ГолAntonis Katsiaris
55' Красная карточкаКорреа Павлос
70' Желтая карточкаМигелито
83' Желтая карточкаЭлдер Феррейра
90' Желтая карточкаMichalis Christodoulou
90' Желтая карточкаАрболеда Иван
90' Желтая карточкаDiego Dorregaray
90' Желтая карточкаТиун Уссейну
2:2
90' ГолМигелито
90'+17
Ход матча
41'
43'
45'
50'
2:0
52'
55'
70'
83'
90'
90'
90'
90'
2:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
21 Гассама СекуНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
99 Osman Koroma
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
История личных встреч
Анортосис
Неа Саламина
31 матч
80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.3%
35.5%
3.2%
19 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
150%
0 побед 6 ничьих 5 побед
35 матчей
71.4%
22.9%
5.7%
25 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
54.3%
40%
5.7%
19 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.3%
31.4%
14.3%
19 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
41
Голов в среднем за матч
1.82
2.28
Среднее время на гол
49
39
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
0.67
0.76
Среднее время на гол
135
117
Всего голов
43
54
Голов в среднем за матч
1.23
1.54
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
73
58
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Мигель
|3 (1)
|1
|Кастель Серхио
|2
|0.67
|Элдер Феррейра
|1
|0.33
|Jose M.F. Moreno Chico3
|1
|0.33
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.33
|Antonis Katsiaris
|1
|0.33
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элдер Феррейра
|2
|0
|Корреа Павлос
|0
|1
|Техера Серхио
|1
|0
|Арболеда Иван
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчаха Серж
|1
|1
|Бехарано Данни
|2
|0
|Мигелито
|1
|0
|Карлитуш Тавареш
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Michalis Christodoulou
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Неа Саламина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Анортосис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Неа Саламина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Анортосис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Неа Саламина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4
Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1
Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1
Результаты матчей
Анортосис
Неа Саламина
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|4
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|4
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|3
|Анортосис
|Герреро Мигель
|3
|Анортосис
|Кастель Серхио
|2
|Закакиу
|Делмиро
|1 1
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 1
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|2
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2
|Анортосис
|Элдер Феррейра
|2