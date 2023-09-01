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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 3.
Анортосис
2:2
Конец матча
Неа Саламина
0'
8' Желтая карточка
Бехарано Данни
41' Желтая карточка
Мелиссас Никос
43' Желтая карточка
Иоанну Михалис
1:0
45' Гол
Jose M.F. Moreno Chico3
2:0
50' Гол
Герреро Мигель
2:1
52' Гол
Antonis Katsiaris
55' Красная карточка
Корреа Павлос
70' Желтая карточка
Мигелито
83' Желтая карточка
Элдер Феррейра
90' Желтая карточка
Michalis Christodoulou
90' Желтая карточка
Арболеда Иван
90' Желтая карточка
Diego Dorregaray
90' Желтая карточка
Тиун Уссейну
2:2
90' Гол
Мигелито
90'+17
Анортосис
Неа Саламина

История личных встреч

Анортосис
Неа Саламина

31 матч

80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.3%
35.5%
3.2%
19 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 6 ничьих 5 побед

35 матчей

71.4%
22.9%
5.7%
25 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

54.3%
40%
5.7%
19 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.3%
31.4%
14.3%
19 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
0:4
ПД
0:2
ПД
4:4
ПД
0:1
ПД
2:1
ТМК
0:2
ПД
2:0
ПД
1:4
К
0:2
К
1:1
ПД
3:2
ПД
2:2
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:3
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
1:2
ПД
5:0
ПД
0:4

Голы

Всего голов

31
41

Голов в среднем за матч

1.82
2.28

Среднее время на гол

49
39

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.67
0.76

Среднее время на гол

135
117

Всего голов

43
54

Голов в среднем за матч

1.23
1.54

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

73
58

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Мигель 3 (1) 1
Кастель Серхио 2 0.67
Элдер Феррейра 1 0.33
Jose M.F. Moreno Chico3 1 0.33
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.33
Antonis Katsiaris 1 0.33

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элдер Феррейра 2 0
Корреа Павлос 0 1
Техера Серхио 1 0
Арболеда Иван 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчаха Серж 1 1
Бехарано Данни 2 0
Мигелито 1 0
Карлитуш Тавареш 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Michalis Christodoulou 1 0

Результаты матчей

Анортосис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Неа Саламина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Анортосис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Неа Саламина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Анортосис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Неа Саламина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4
Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1
Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1

Результаты матчей

Анортосис
Неа Саламина

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
АЕЛ Лимаcсол
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Омония Никосия
 2 1 1 0 7 - 3 4
5.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Аполлон
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
9.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 5 - 7 1
10.
Отеллос
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
12.
Кармиотисса
 2 0 1 1 3 - 6 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Закакиу
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Анортосис
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Кармиотисса
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
АЕК Ларнака
 1 0 1 0 5 - 5 1
8.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Отеллос
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Омония Никосия
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
8.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
9.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Закакиу
 1 0 0 1 3 - 4 0
12.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 4
АЕК Ларнака Фран Соль 4
Этникос Ахна Элиа Мариос 3
Анортосис Герреро Мигель 3
Анортосис Кастель Серхио 2
Весь список

Топ нарушителей
Закакиу Делмиро 1 1
Неа Саламина Тчаха Серж 1 1
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 2
Неа Саламина Бехарано Данни 2
Анортосис Элдер Феррейра 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Г О О О О Л - Chico Banza бьет в цель!
    • 43'
      Иоанну Михалис получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Мелиссас Никос получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Анортосис 2:2 Неа Саламина онлайн

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