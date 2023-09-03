Тур: 3.
2:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолКакулис Андроникос
21' Красная карточкаБаширу Фуад
29' Желтая карточкаПетрович Радосав
30' Желтая карточкаДжевфе
34' Желтая карточкаДалсью
2:0
39' ГолСимич Велько
2:1
44' ГолЭфрем Георгиос
45' Желтая карточкаСимич Велько
45' Желтая карточкаЭфрем Георгиос
45' Вторая желтая карточкаДалсью
57' Желтая карточкаFawaz Abdullahi
59' Желтая карточкаШебаке Иссам
61' Вторая желтая карточкаШебаке Иссам
68' Вторая желтая карточкаСимич Велько
71' Желтая карточкаКусулос Янис
78' Желтая карточкаКвилитая Георгий
85' Желтая карточкаАнсарифард Карим
90' Желтая карточкаМаркиньос XXIII
90' Желтая карточкаХаралампус Харалампос
90'+12
Ход матча
12'
21'
29'
30'
34'
39'
2:0
44'
2:1
45'
45'
45'
57'
59'
61'
68'
71'
78'
85'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
Омония Никосия
АПОЭЛ
21 матч
52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
85.7%
9 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
71.4%
13 побед 15 ничьих 0 побед
43 матча
14%
86%
0 побед 6 ничьих 37 побед
Первый тайм
30.2%
69.8%
0 побед 13 ничьих 24 победы
Второй тайм
27.9%
72.1%
0 побед 12 ничьих 24 победы
64 матча
17.2%
25%
57.8%
11 побед 16 ничьих 37 побед
Первый тайм
14.1%
48.4%
37.5%
9 побед 31 ничья 24 победы
Второй тайм
20.3%
42.2%
37.5%
13 побед 27 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
0.84
0.91
Среднее время на гол
106
99
Всего голов
57
44
Голов в среднем за матч
1.78
1.38
Среднее время на гол
50
65
Всего голов
84
73
Голов в среднем за матч
1.31
1.14
Тотал матчей
2.5
57
Больше 89%
Меньше 11%
7
46
Больше 72%
Меньше 28%
18
30
Больше 47%
Меньше 53%
34
13
Больше 20%
Меньше 80%
51
7
Больше 11%
Меньше 89%
57
3
Больше 5%
Меньше 95%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
Среднее время на гол
68
78
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Какулис Андроникос
|5
|1.67
|Симич Велько
|1
|0.33
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0.33
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|2
|1
|Эфрем Георгиос
|1
|0.5
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симич Велько
|1
|1
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Ансарифард Карим
|1
|0
|Кусулос Янис
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Далсью
|1
|1
|Петрович Радосав
|1
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Джевфе
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
|Fawaz Abdullahi
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0
Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0
Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2
Результаты матчей
Омония Никосия
АПОЭЛ
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
3:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|4
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|4
|Анортосис
|Герреро Мигель
|3
|Арис Лимассол
|Шполярич Матья
|2
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|Омония Никосия
|Симич Велько
|1 1
|АПОЭЛ
|Далсью
|1 1
|Закакиу
|Делмиро
|1 1