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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 3.
Омония Никосия
2:1
Конец матча
АПОЭЛ
0'
1:0
12' Гол
Какулис Андроникос
21' Красная карточка
Баширу Фуад
29' Желтая карточка
Петрович Радосав
30' Желтая карточка
Джевфе
34' Желтая карточка
Далсью
2:0
39' Гол
Симич Велько
2:1
44' Гол
Эфрем Георгиос
45' Желтая карточка
Симич Велько
45' Желтая карточка
Эфрем Георгиос
45' Вторая желтая карточка
Далсью
57' Желтая карточка
Fawaz Abdullahi
59' Желтая карточка
Шебаке Иссам
61' Вторая желтая карточка
Шебаке Иссам
68' Вторая желтая карточка
Симич Велько
71' Желтая карточка
Кусулос Янис
78' Желтая карточка
Квилитая Георгий
85' Желтая карточка
Ансарифард Карим
90' Желтая карточка
Маркиньос XXIII
90' Желтая карточка
Харалампус Харалампос
90'+12
Омония Никосия
АПОЭЛ

История личных встреч

Омония Никосия
АПОЭЛ

21 матч

52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
85.7%
9 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
71.4%
13 побед 15 ничьих 0 побед

43 матча

14%
86%
0 побед 6 ничьих 37 побед

Первый тайм

30.2%
69.8%
0 побед 13 ничьих 24 победы

Второй тайм

27.9%
72.1%
0 побед 12 ничьих 24 победы

64 матча

17.2%
25%
57.8%
11 побед 16 ничьих 37 побед

Первый тайм

14.1%
48.4%
37.5%
9 побед 31 ничья 24 победы

Второй тайм

20.3%
42.2%
37.5%
13 побед 27 ничьих 24 победы

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:1
К
0:2
ПД
0:2
К
1:2
ПД
4:0
ПД
2:4
ПД
4:2
К
0:1
К
1:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:4
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
3:2
К
0:0
К
3:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
4:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:3
С
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
3:2
К
2:0
ПД
2:2
К
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

0.84
0.91

Среднее время на гол

106
99

Всего голов

57
44

Голов в среднем за матч

1.78
1.38

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

84
73

Голов в среднем за матч

1.31
1.14

Тотал матчей

2.5
57
Больше 89%
Меньше 11%
7
46
Больше 72%
Меньше 28%
18
30
Больше 47%
Меньше 53%
34
13
Больше 20%
Меньше 80%
51
7
Больше 11%
Меньше 89%
57
3
Больше 5%
Меньше 95%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
63

Среднее время на гол

68
78

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Какулис Андроникос 5 1.67
Симич Велько 1 0.33
Сиприано Маркос Робсон 1 0.33
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 2 1
Эфрем Георгиос 1 0.5

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симич Велько 1 1
Харалампус Харалампос 2 0
Баширу Фуад 0 1
Ансарифард Карим 1 0
Кусулос Янис 1 0
Кассама Морету 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шебаке Иссам 2 1
Далсью 1 1
Петрович Радосав 1 0
Эфрем Георгиос 1 0
Джевфе 1 0
Двали Лаша 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Fawaz Abdullahi 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0
Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0
Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2

Результаты матчей

Омония Никосия
АПОЭЛ

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

3:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Омония Никосия
 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Анортосис
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
АЕЛ Лимаcсол
 3 2 0 1 6 - 6 6
6.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 7 - 7 4
8.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Отеллос
 3 0 2 1 2 - 4 2
10.
Этникос Ахна
 3 0 2 1 7 - 9 2
11.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
12.
Кармиотисса
 3 0 1 2 3 - 7 1
13.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 5 0
14.
Закакиу
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Омония Никосия
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Анортосис
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Кармиотисса
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Этникос Ахна
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АЕК Ларнака
 1 0 1 0 5 - 5 1
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Закакиу
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Отеллос
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Омония Никосия
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
10.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Закакиу
 1 0 0 1 3 - 4 0
13.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 4
АЕК Ларнака Фран Соль 4
Анортосис Герреро Мигель 3
Арис Лимассол Шполярич Матья 2
Весь список

Топ нарушителей
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
Омония Никосия Симич Велько 1 1
АПОЭЛ Далсью 1 1
Закакиу Делмиро 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Шебаке Иссам получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      Fawaz Abdullahi получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Jefte уходит с поля. Маркиньос XXIII выходит вместо него
    • 46'
      Эфрем Георгиос уходит с поля. Fawaz Abdullahi выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Далсью получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 51'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Эфрем Георгиос получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Эфрем Георгиос получил желтую карточку от судьи
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