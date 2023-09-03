Тур: 3.
0:3
Первый тайм: 45+'
0'
0:1
21' ГолШави Уоррен
0:2
30' ГолСтемпиньски Мариуш
0:3
40' ГолШполярич Матья
45' Желтая карточкаСане Мамаду
Ход матча
21'
0:1
30'
40'
0:3
45'
- Основной состав
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Mark Sifneos
-
-
-
-
-
-
17 Yair Castro
-
99 Yigal Becker
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Закакиу
Арис Лимассол
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1.33
3
Среднее время на гол
67
30
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
54
Бомбардиры внутри турнира
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|1
|0.33
|Шлогар Мартин
|1
|0.33
|Mark Sifneos
|1 (1)
|0.33
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.33
|Шполярич Матья
|1
|0.33
|Шуманский Артем
|1
|0.33
|Шави Уоррен
|1
|0.33
|Моннор Джейден
|1
|0.33
|Гомис Янник
|1 (1)
|0.33
Карточки
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делмиро
|1
|1
|Yigal Becker
|2
|0
|Valentinos Pastellis
|0
|1
|Рейнолдс Аластер
|1
|0
|Mark Sifneos
|1
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Kyriakos Antoniou
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брорссон Франц
|0
|1
|Урошевич Слободан
|1
|0
|Браун Морган
|1
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Закакиу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арис Лимассол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Закакиу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
5
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Арис Лимассол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Закакиу
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1
Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2 Закакиу - Омония 29-го Мая 1:3 Пейе 2014 - Закакиу 0:1 Закакиу - Ахиронас Онисилос 0:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Закакиу - Отеллос 2:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0
Арис Лимассол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0
Результаты матчей
Закакиу
Арис Лимассол
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Закакиу
Арис Лимассол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|5.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|7 - 9
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|12.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|13.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|14.
|0:3
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|5 - 5
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|6 - 8
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|4
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|4
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|4
|Анортосис
|Герреро Мигель
|3
|Арис Лимассол
|Шполярич Матья
|2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|Закакиу
|Делмиро
|1 1
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 1
|Отеллос
|Ананг Бенсон
|1 1
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|2