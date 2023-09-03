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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 3.
Закакиу
0:5
Конец матча
Арис Лимассол
0'
0:1
21' Гол
Шави Уоррен
0:2
31' Гол
Стемпиньски Мариуш
0:3
41' Гол
Шполярич Матья
45' Желтая карточка
Сане Мамаду
49' Желтая карточка
Evagoras Antoniou
0:4
76' Гол
Шуманский Артем
0:5
90' Гол
Моннор Джейден
90'+3
Арис Лимассол

История личных встреч

Закакиу
Арис Лимассол

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

ВД
2:0
ВД
1:3
ВД
2:3
ПД
2:3
ПД
0:0
ВД
2:1

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1.33
3

Среднее время на гол

67
30

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
54

Бомбардиры внутри турнира

Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 1 0.33
Шлогар Мартин 1 0.33
Mark Sifneos 1 (1) 0.33
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шполярич Матья 2 0.67
Шуманский Артем 2 0.67
Моннор Джейден 2 0.67
Стемпиньски Мариуш 1 0.33
Шави Уоррен 1 0.33
Гомис Янник 1 (1) 0.33

Карточки

Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 1 1
Yigal Becker 2 0
Valentinos Pastellis 0 1
Рейнолдс Аластер 1 0
Mark Sifneos 1 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Kyriakos Antoniou 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Evagoras Antoniou 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брорссон Франц 0 1
Урошевич Слободан 1 0
Браун Морган 1 0
Мукету-Муссунда Алекс 1 0
Сане Мамаду 1 0

Результаты матчей

Закакиу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Арис Лимассол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Закакиу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
5
Закакиу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Арис Лимассол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
4
40%
76-90

Пропущено

11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Закакиу
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1
Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2 Закакиу - Омония 29-го Мая 1:3 Пейе 2014 - Закакиу 0:1 Закакиу - Ахиронас Онисилос 0:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Закакиу - Отеллос 2:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0
Арис Лимассол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0

Результаты матчей

Закакиу
Арис Лимассол

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

4:3
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Закакиу
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Омония Никосия
 2:1 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Анортосис
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
АЕЛ Лимаcсол
 3 2 0 1 6 - 6 6
6.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 7 - 7 4
8.
АПОЭЛ
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Отеллос
 3 0 2 1 2 - 4 2
10.
Этникос Ахна
 3 0 2 1 7 - 9 2
11.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
12.
Кармиотисса
 3 0 1 2 3 - 7 1
13.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 5 0
14.
Закакиу
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Омония Никосия
 2:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Анортосис
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Кармиотисса
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Этникос Ахна
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АЕК Ларнака
 1 0 1 0 5 - 5 1
11.
АПОЭЛ
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Закакиу
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
АПОЭЛ
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Отеллос
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Омония Никосия
 2:1 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
10.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Закакиу
 1 0 0 1 3 - 4 0
13.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 4
АЕК Ларнака Фран Соль 4
Анортосис Герреро Мигель 3
Арис Лимассол Шполярич Матья 2
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
АПОЭЛ Далсью 1 1
Закакиу Делмиро 1 1
Неа Саламина Тчаха Серж 1 1
Отеллос Ананг Бенсон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Сане Мамаду получил желтую карточку от судьи
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