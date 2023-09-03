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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 3.
Аполлон
1:0
Конец матча
Кармиотисса
0'
1:0
12' Гол
Вальбуэна Матьё
19' Желтая карточка
Ньивпорт Ларс
36' Желтая карточка
Росси Карим
75' Желтая карточка
Вальбуэна Матьё
76' Желтая карточка
Ковачевич Боян
86' Желтая карточка
Теки Тесфальдет
90'+5
Аполлон
Кармиотисса

История личных встреч

Аполлон
Кармиотисса

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПД
3:4
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ТМС
4:0
К
2:1
К
1:5
ПД
3:0
ПД
0:6

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.6
3.25

Среднее время на гол

34
27

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.4

Среднее время на гол

120
64

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.78
2.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
40

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вальбуэна Матьё 1 0.33
Сагаль Анхело 1 0.33
Юрчевич Марио 1 0.33
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сук Йоэй 1 0.33
Росси Карим 1 0.33
Лукили Карим 1 0.33

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальбуэна Матьё 2 0
Дигин Николя 1 0
Дариква Тендайи 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Коль Исраэль 1 0
Психас Петрос 1 0
Перец Элиэль 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малоне Дион 1 0
Ньивпорт Ларс 1 0
Росси Карим 1 0
Думбия Абубакар 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Лукили Карим 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Ковачевич Боян 1 0
Кукалаш Ставрош 1 0

Результаты матчей

Аполлон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Аполлон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1
Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония Никосия 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3
Кармиотисса
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3
Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Эносис 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2

Результаты матчей

Аполлон
Кармиотисса

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Омония Никосия
 2:1 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Анортосис
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
АЕЛ Лимаcсол
 3 2 0 1 6 - 6 6
6.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 7 - 7 4
8.
АПОЭЛ
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Отеллос
 3 0 2 1 2 - 4 2
10.
Этникос Ахна
 3 0 2 1 7 - 9 2
11.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
12.
Кармиотисса
 3 0 1 2 3 - 7 1
13.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 5 0
14.
Закакиу
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Омония Никосия
 2:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Анортосис
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Кармиотисса
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Этникос Ахна
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АЕК Ларнака
 1 0 1 0 5 - 5 1
11.
АПОЭЛ
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Закакиу
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
АПОЭЛ
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Отеллос
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Омония Никосия
 2:1 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
10.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Закакиу
 1 0 0 1 3 - 4 0
13.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 4
АЕК Ларнака Фран Соль 4
Анортосис Герреро Мигель 3
Арис Лимассол Шполярич Матья 2
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
АПОЭЛ Далсью 1 1
Закакиу Делмиро 1 1
Неа Саламина Тчаха Серж 1 1
Отеллос Ананг Бенсон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Росси Карим получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Ньивпорт Ларс получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Г О О О О Л - Вальбуэна Матьё бьет в цель!
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    Где смотреть матч Аполлон 1:0 Кармиотисса онлайн

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