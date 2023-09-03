Тур: 3.
1:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолВальбуэна Матьё
19' Желтая карточкаНьивпорт Ларс
36' Желтая карточкаРосси Карим
75' Желтая карточкаВальбуэна Матьё
76' Желтая карточкаКовачевич Боян
86' Желтая карточкаТеки Тесфальдет
90'+5
Ход матча
12'
1:0
19'
36'
75'
76'
86'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Фор НаваронПолузащитник
-
88 Сук ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
-
11 Лукили КаримНападающий
-
20 Росси КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Луков МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Florin Bratu
История личных встреч
Аполлон
Кармиотисса
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
2.6
3.25
Среднее время на гол
34
27
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
1.4
Среднее время на гол
120
64
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.78
2.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
40
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.33
|Сагаль Анхело
|1
|0.33
|Юрчевич Марио
|1
|0.33
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сук Йоэй
|1
|0.33
|Росси Карим
|1
|0.33
|Лукили Карим
|1
|0.33
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальбуэна Матьё
|2
|0
|Дигин Николя
|1
|0
|Дариква Тендайи
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Перец Элиэль
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малоне Дион
|1
|0
|Ньивпорт Ларс
|1
|0
|Росси Карим
|1
|0
|Думбия Абубакар
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
|Лукили Карим
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Ковачевич Боян
|1
|0
|Кукалаш Ставрош
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Аполлон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1
Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония Никосия 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3
Кармиотисса
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3
Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Эносис 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2
Результаты матчей
Аполлон
Кармиотисса
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|8.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|7 - 9
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|13.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|5 - 5
|1
|11.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|6 - 8
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|4
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|4
|Анортосис
|Герреро Мигель
|3
|Арис Лимассол
|Шполярич Матья
|2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|АПОЭЛ
|Далсью
|1 1
|Закакиу
|Делмиро
|1 1
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 1
|Отеллос
|Ананг Бенсон
|1 1