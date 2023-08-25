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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Панетоликос
0:0
Первый тайм: 26'
ПАС Янина
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
ПАС Янина
2.75
3.10
3.30
Все Коэффициенты
1
Капино
Стефанос
37
Цигарас
Ангелос
5
Младен
Себастьян
47
Малис
Александрос
24
Pedro
Silva
Torrejon
34
Facundo
Perez
54
Льявас
Георгиос
80
Franco
Baldassarra
26
Дуарте
Бруно
7
Карелис
Никос
22
Серхио
Диас
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Цаусис
Мариос
7
Federico
Gino
80
Лиасос
Ангелос
23
Ринстра
Дан
14
Памлидис
Георгиос
17
Лео
Жан-Батист
21
Цимас
Панайотис
Панетоликос
3-5-2
ПАС Янина
4-3-3

История личных встреч

Панетоликос
ПАС Янина

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
72.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

27 матчей

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.6%
59.3%
11.1%
8 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
2:1
С
3:2
С
1:1
ТМК
1:0
С
1:4
ТМК
0:1
С
0:1
С
3:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:1
Р
4:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.85
0.79

Среднее время на гол

106
114

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.14
0.77

Среднее время на гол

78
117

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1
0.78

Тотал матчей

2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

90
115

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 1.67
Гарро Хуан Фернандо 2 0.67
Памлидис Георгиос 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 2
Цаусис Мариос 2 0

Результаты матчей

Панетоликос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ПАС Янина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6
Панетоликос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ПАС Янина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1
Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Волос - Панетоликос 2:3
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1
Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1

Результаты матчей

Панетоликос
ПАС Янина

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Олимпиакос
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
ОФИ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Панетоликос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арис Салоники
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Пансерраикос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 0:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Олимпиакос
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
ОФИ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Панетоликос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Астерас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
ПАС Янина
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Волос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Панетоликос
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ОФИ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арис Салоники
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Пансерраикос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
ПАОК Живкович Андрия 2
Ламия Карлитос Карлос 1 (1)
ОФИ Тораринссон Гудмундур 1
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Кифисия Ожегович Огнен 2
ПАС Янина Цаусис Мариос 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
ПАС Янина
2.75
3.10
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панетоликос 0:0 ПАС Янина онлайн

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