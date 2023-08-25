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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Панетоликос
0:0
Конец матча
ПАС Янина
0'
29' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
49' Желтая карточка
Карелис Никос
53' Желтая карточка
Цимас Панайотис
73' Желтая карточка
Памлидис Георгиос
86' Желтая карточка
Federico Gino
90'+10

Ход матча

29'
 
Эррамуспе Родриго
49'
Карелис Никос
 
53'
 
Цимас Панайотис
58'
 
Гарро Хуан Фернандо
Лео Жан-Батист
72'
Бакакис Михалис
Льявас Георгиос
 
72'
Хуанпи Аньор
Facundo Perez
 
73'
 
Памлидис Георгиос
79'
 
Kevin Rosero
Памлидис Георгиос
84'
Соуза Жоау Педру
Карелис Никос
 
85'
Шенгелия Леван
Серхио Диас
 
86'
 
Federico Gino
90'
 
Claudiu Cristian Balan
Цимас Панайотис

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
1
Капино
Стефанос
37
Цигарас
Ангелос
5
Младен
Себастьян
47
Малис
Александрос
24
Pedro
Silva
Torrejon
34
Facundo
Perez
54
Льявас
Георгиос
80
Franco
Baldassarra
26
Дуарте
Бруно
7
Карелис
Никос
22
Серхио
Диас
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Цаусис
Мариос
7
Federico
Gino
80
Лиасос
Ангелос
23
Ринстра
Дан
14
Памлидис
Георгиос
17
Лео
Жан-Батист
21
Цимас
Панайотис
Панетоликос
3-5-2
ПАС Янина
4-3-3

История личных встреч

Панетоликос
ПАС Янина

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
72.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

27 матчей

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.6%
59.3%
11.1%
8 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
2:1
С
3:2
С
1:1
ТМК
1:0
С
1:4
ТМК
0:1
С
0:1
С
3:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:1
Р
4:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.85
0.79

Среднее время на гол

106
114

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.14
0.77

Среднее время на гол

78
117

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1
0.78

Тотал матчей

2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

90
115

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 1.67
Гарро Хуан Фернандо 2 0.67
Памлидис Георгиос 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карелис Никос 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 2
Цаусис Мариос 2 0
Эррамуспе Родриго 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Federico Gino 1 0
Цимас Панайотис 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ПАС Янина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6
Панетоликос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПАС Янина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1
Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Волос - Панетоликос 2:3
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1
Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1

Результаты матчей

Панетоликос
ПАС Янина

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Олимпиакос
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
ОФИ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арис Салоники
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Пансерраикос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Олимпиакос
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
ОФИ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Астерас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
ПАС Янина
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Волос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ОФИ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арис Салоники
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Пансерраикос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
ПАОК Живкович Андрия 2
Ламия Карлитос Карлос 1 (1)
ОФИ Тораринссон Гудмундур 1
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Кифисия Ожегович Огнен 2
ПАС Янина Цаусис Мариос 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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