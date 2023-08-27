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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Ламия
1:0
Второй тайм: 46'
Арис Салоники
0'
25' Желтая карточка
Нуньес Кристофер
1:0
38' Гол
Карлитос Карлос

Ход матча

25'
Нуньес Кристофер
 
38'
Карлитос Карлос
(Сливка Выкинтас)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 25 Владение мячом, % 75
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Арис Салоники
3.50
3.80
7.90
Все Коэффициенты
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
22
Павловец
Александр
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
3
Сарамантас
Гиоргос
11
Мартинес
Рубен
II
27
Станко
Калеб
7
Нуньес
Кристофер
23
Цилулис
Сотирис
14
Сливка
Выкинтас
10
Карлитос
Карлос
94
Хутесиотис
Лефтерис
33
Монтойя
Мартин
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
3
Феррари
Франко
16
Дарида
Владимир
20
Джурасек
Невен
32
Моберг-Карлссон
Давид
10
Рупп
Лукас
27
Менендес
Джонатан
80
Морон
Лоренцо
Ламия
4-4-2
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Арис Салоники

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:1
С
5:0
ТМК
1:0
К
1:0
С
0:0
К
0:0
С
0:1
С
2:0
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
ФЛ
0:0
ФЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.14
0.29

Среднее время на гол

78
315

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Среднее время на гол

65
102

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.27
0.6

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
150

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 2 (1) 1
Сливка Выкинтас 1 0.5
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабиано Лейсманн 1 0.5
Морон Лоренцо 1 0.5
Монтойя Мартин 0 0
Пальма Луис 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Станко Калеб 1 0
Цилулис Сотирис 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Нуньес Кристофер 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарида Владимир 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0
Феррари Франко 1 0

Результаты матчей

Ламия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Ламия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Ламия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2
Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0
Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1

Результаты матчей

Ламия
Арис Салоники

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ламия
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Ламия
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Олимпиакос
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Астерас
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
ОФИ
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Волос
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Арис Салоники
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Астерас
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Олимпиакос
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ламия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ОФИ
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арис Салоники
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ламия
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
ПАС Янина
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
ОФИ
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Арис Салоники
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Ламия Карлитос Карлос 2 (1)
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
ПАОК Живкович Андрия 2
Ламия Сливка Выкинтас 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Кифисия Ожегович Огнен 2
ПАС Янина Цаусис Мариос 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Арис Салоники
3.50
3.80
7.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ламия 1:0 Арис Салоники онлайн

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Ламия
Арис Салоники
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