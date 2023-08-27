Тур: 2. Стадион: Athanasios Diakos.
1:0
Второй тайм: 46'
Ход матча
25'
38'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
25 Владение мячом, % 75
15
Давид
Симон
27
Станко
Калеб
14
Брабец
Якуб
10
Рупп
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Тошич ЗоранНападающий
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рупп ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзис Апостолос
История личных встреч
Ламия
Арис Салоники
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.14
0.29
Среднее время на гол
78
315
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Среднее время на гол
65
102
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.27
0.6
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
150
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|2 (1)
|1
|Сливка Выкинтас
|1
|0.5
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабиано Лейсманн
|1
|0.5
|Морон Лоренцо
|1
|0.5
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Станко Калеб
|1
|0
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Нуньес Кристофер
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
|Феррари Франко
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Ламия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Ламия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2
Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0
Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1
Результаты матчей
Ламия
Арис Салоники
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ламия
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (1)
|ПАС Янина
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|ПАОК
|Живкович Андрия
|2
|Ламия
|Сливка Выкинтас
|1 (1)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|3
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|3
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|2
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|2