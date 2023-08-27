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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
ПАОК
2:1
Конец матча
Кифисия
0'
20' Желтая карточка
Nikolaos Peios
24' Желтая карточка
Вафеас Никос
0:0
25' Не забитый пенальти
Живкович Андрия
1:0
45' Гол
Цимас Стефанос
60' Желтая карточка
Кристинссон Огмундур
64' Желтая карточка
Константелиас Янис
1:1
75' Гол
Масурас Яннис
2:1
78' Гол в свои ворота
Цапан Лука
80' Желтая карточка
Ожегович Огнен
90' Желтая карточка
Сакик Эмануэль
90'+6
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
16
Кедзёра
Томаш
5
Михаилидис
Яннис
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
6
Циггарас
Теохарис
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
95
Цимас
Стефанос
1
Кристинссон
Огмундур
66
Сакик
Эмануэль
2
Вафеас
Никос
31
Цапан
Лука
15
Агбеньену
Лумор
6
Antonis
Papasavas
5
Nikolaos
Peios
21
Масурас
Яннис
22
Илиев
Илиан
10
Andrews
Tetteh
9
Ожегович
Огнен
ПАОК
4-2-3-1
Кифисия
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 2 1
Мург Томас 1 0.5
Цимас Стефанос 1 0.5
Шваб Штефан 0 0
Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Яннис 1 0.33
Агбеньену Лумор 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Константелиас Янис 1 0
Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакик Эмануэль 4 0
Ожегович Огнен 3 0
Ипалибо Джек 3 0
Масурас Яннис 2 0
Кристинссон Огмундур 1 0
Вафеас Никос 1 0
Nikolaos Peios 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
ПАОК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0
Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2
Кифисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1
Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3 Кифисия - Илиуполис 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 2:3 Каламата - Кифисия 1:2 Кифисия - Эпископи 6:0 Киссамикос - Кифисия 0:0

Результаты матчей

ПАОК
Кифисия

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Кифисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Олимпиакос
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Астерас
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
ОФИ
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Волос
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Атромитос
 1 0 0 1 0 - 4 0
13.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Олимпиакос
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Астерас
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ламия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ОФИ
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
ПАС Янина
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
ОФИ
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Атромитос
 1 0 0 1 0 - 4 0
13.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Ламия Карлитос Карлос 2 (1)
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
ПАОК Живкович Андрия 2
Олимпиакос Масурас Гиоргос 2
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Кифисия Ожегович Огнен 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Ламия Давид Симон 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Кристинссон Огмундур получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Г О О О О Л - Цимас Стефанос бьет в цель!
    • 25'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Живкович Андрия пробил пенальти, но не смог забить!
    • 24'
      Вафеас Никос получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Nikolaos Peios получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ПАОК 2:1 Кифисия онлайн

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