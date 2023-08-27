Тур: 2. Стадион: Тумба.
0'
20' Желтая карточкаNikolaos Peios
24' Желтая карточкаВафеас Никос
0:0
25' Не забитый пенальтиЖивкович Андрия
1:0
45' ГолЦимас Стефанос
60' Желтая карточкаКристинссон Огмундур
64' Желтая карточкаКонстантелиас Янис
1:1
75' ГолМасурас Яннис
2:1
78' Гол в свои воротаЦапан Лука
80' Желтая карточкаОжегович Огнен
90' Желтая карточкаСакик Эмануэль
90'+6
Ход матча
20'
24'
25'
0:0
45'
1:0
75'
1:1
78'
2:1
80'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
6 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
77 Владение мячом, % 23
20
Виейринья
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|2
|1
|Мург Томас
|1
|0.5
|Цимас Стефанос
|1
|0.5
|Шваб Штефан
|0
|0
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масурас Яннис
|1
|0.33
|Агбеньену Лумор
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Ожегович Огнен
|3
|0
|Ипалибо Джек
|3
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Вафеас Никос
|1
|0
|Nikolaos Peios
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
ПАОК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0
Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2
Кифисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1
Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3 Кифисия - Илиуполис 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 2:3 Каламата - Кифисия 1:2 Кифисия - Эпископи 6:0 Киссамикос - Кифисия 0:0
Результаты матчей
ПАОК
Кифисия
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Кифисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (1)
|ПАС Янина
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|ПАОК
|Живкович Андрия
|2
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|3
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|3
|Ламия
|Давид Симон
|1 1