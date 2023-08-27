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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Олимпиакос
4:0
Конец матча
Атромитос
0'
1:0
32' Гол
Масурас Гиоргос
2:0
45' Гол
Камара Мохамед
3:0
49' Гол
Масурас Гиоргос
49' Желтая карточка
Цидотас Панайотис
52' Желтая карточка
Фридйонссон Самуэль
53' Желтая карточка
Lucas Acevedo
54' Желтая карточка
Камара Мохамед
4:0
77' Гол
Кини Марин
87' Желтая карточка
Nicolaos Athanasiou
90' Желтая карточка
90' Вторая желтая карточка
Цидотас Панайотис
90'+6
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
18
Кини
Марин
4
Камара
Мохамед
III
32
Эссе
Сантьяго
19
Масурас
Гиоргос
10
Скарпа
Густаво
7
Фортунис
Костас
9
Эль-Кааби
Аюб
16
Цидотас
Панайотис
2
Кешрида
Ваджди
5
Lucas
Acevedo
44
Dimitrios
Tsakmakis
28
Де
Бок
Лоренс
6
Гонсалес
Эдер
17
Эрлингмарк
Огюст
8
Фридйонссон
Самуэль
11
Юбитана
Дензель
9
Вергос
Николаос
7
Робай
Гаэтан
Олимпиакос
4-2-3-1
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Олимпиакос
Атромитос

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
20 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

37 матчей

62.2%
24.3%
13.5%
23 победы 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.7%
54.1%
16.2%
11 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.1%
32.4%
13.5%
20 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
К
2:2
К
4:1
С
2:0
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
4:0
ТМС
1:0
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
0:1
С
2:0
К
1:2
К
0:0
С
0:1
С
4:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
КГ
1:1
КГ
0:0
С
0:0
С
2:1
С
2:3
С
0:1
КГ
2:2
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.83
1.32

Среднее время на гол

49
68

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

0.84
0.5

Среднее время на гол

106
180

Всего голов

49
34

Голов в среднем за матч

1.32
0.92

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

67
97

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Гиоргос 2 1
Кини Марин 1 0.5
Камара Мохамед III 1 0.5
Биэл Пеп 1 0.5
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 0.5
Марсело Родиней 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Жоау 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цидотас Панайотис 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Фридйонссон Самуэль 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0
Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3
Атромитос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1
Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1

Результаты матчей

Олимпиакос
Атромитос

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Олимпиакос
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Астерас
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
ОФИ
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Волос
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Атромитос
 1 0 0 1 0 - 4 0
13.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Олимпиакос
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Астерас
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ламия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ОФИ
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
ПАС Янина
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
ОФИ
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Атромитос
 1 0 0 1 0 - 4 0
13.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Ламия Карлитос Карлос 2 (1)
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
ПАОК Живкович Андрия 2
Олимпиакос Масурас Гиоргос 2
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Кифисия Ожегович Огнен 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Ламия Давид Симон 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Камара Мохамед III бьет в цель!
    • 35'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 32'
      Г О О О О Л - Масурас Гиоргос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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