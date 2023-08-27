Тур: 2. Стадион: Караискакис.
4:0
Конец матча
0'
1:0
32' ГолМасурас Гиоргос
2:0
45' ГолКамара Мохамед
3:0
49' ГолМасурас Гиоргос
49' Желтая карточкаЦидотас Панайотис
52' Желтая карточкаФридйонссон Самуэль
53' Желтая карточкаLucas Acevedo
54' Желтая карточкаКамара Мохамед
4:0
77' ГолКини Марин
87' Желтая карточкаNicolaos Athanasiou
90' Вторая желтая карточкаЦидотас Панайотис
90'+6
Ход матча
32'
1:0
45'
2:0
49'
3:0
53'
54'
77'
4:0
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
18
Кини
Марин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
-
77 Брнич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Олимпиакос
Атромитос
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
20 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
37 матчей
62.2%
24.3%
13.5%
23 победы 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.7%
54.1%
16.2%
11 побед 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.1%
32.4%
13.5%
20 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.83
1.32
Среднее время на гол
49
68
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
0.84
0.5
Среднее время на гол
106
180
Всего голов
49
34
Голов в среднем за матч
1.32
0.92
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
67
97
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масурас Гиоргос
|2
|1
|Кини Марин
|1
|0.5
|Камара Мохамед III
|1
|0.5
|Биэл Пеп
|1
|0.5
|Эль-Араби Юссеф
|1 (1)
|0.5
|Марсело Родиней
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Рецос Панайотис
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0
Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3
Атромитос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1
Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1
Результаты матчей
Олимпиакос
Атромитос
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (1)
|ПАС Янина
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|ПАОК
|Живкович Андрия
|2
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|3
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|3
|Ламия
|Давид Симон
|1 1