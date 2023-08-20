Тур: 1. Стадион: Зоссимадес.
0'
12' Желтая карточкаСакик Эмануэль
16' Желтая карточкаИпалибо Джек
1:0
31' ПенальтиКонде Педро
2:0
52' ГолКонде Педро
55' Желтая карточкаКарахалиос Зисис
56' Желтая карточкаМасурас Яннис
82' Вторая желтая карточкаКарахалиос Зисис
90' Желтая карточкаОжегович Огнен
3:0
90' ГолГарро Хуан Фернандо
90' Желтая карточкаЦаусис Мариос
90'
Ход матча
12'
16'
31'
1:0
52'
2:0
55'
56'
82'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 0
-
7 Угловые 2
-
5 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 19
-
48 Владение мячом, % 52
30
Киакос
Яннис
23
Ринстра
Дан
31
Цапан
Лука
42
Ипалибо
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Kevin Rosero
-
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|5 (3)
|2.5
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|1
|Памлидис Георгиос
|0
|0
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|2
|2
|Цаусис Мариос
|2
|0
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакик Эмануэль
|3
|0
|Ипалибо Джек
|3
|0
|Ожегович Огнен
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ПАС Янина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3
ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3
Кифисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3
Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3 Кифисия - Илиуполис 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 2:3 Каламата - Кифисия 1:2 Кифисия - Эпископи 6:0 Киссамикос - Кифисия 0:0 Кифисия - Панахаики 3:0 АЕК - Кифисия 3:0
Результаты матчей
ПАС Янина
Кифисия
Точный счет
3:0
2 раза 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
Точный счет
3:0
2 раза 100%
3:0
2 раза 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
Кифисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАС Янина
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|Ламия
|Карлитос Карлос
|1 (1)
|ОФИ
|Тораринссон Гудмундур
|1
|Волос
|Алхо Николай
|1
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|3
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|3
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|2
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|2