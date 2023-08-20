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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
ПАС Янина
3:0
Конец матча
Кифисия
0'
12' Желтая карточка
Сакик Эмануэль
16' Желтая карточка
Ипалибо Джек
1:0
31' Пенальти
Конде Педро
2:0
52' Гол
Конде Педро
55' Желтая карточка
Карахалиос Зисис
56' Желтая карточка
Масурас Яннис
82' Вторая желтая карточка
Карахалиос Зисис
90' Желтая карточка
Ожегович Огнен
3:0
90' Гол
Гарро Хуан Фернандо
90' Желтая карточка
Цаусис Мариос
90'
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
30
Киакос
Яннис
23
Ринстра
Дан
5
Карахалиос
Зисис
7
Federico
Gino
14
Памлидис
Георгиос
9
Конде
Педро
21
Цимас
Панайотис
1
Кристинссон
Огмундур
21
Масурас
Яннис
2
Вафеас
Никос
31
Цапан
Лука
15
Агбеньену
Лумор
66
Сакик
Эмануэль
8
Fabien
Antunes
42
Ипалибо
Джек
10
Andrews
Tetteh
9
Ожегович
Огнен
33
Nicolas
Andereggen
ПАС Янина
4-3-3
Кифисия
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 2.5
Гарро Хуан Фернандо 2 1
Памлидис Георгиос 0 0
Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 2
Цаусис Мариос 2 0
Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакик Эмануэль 3 0
Ипалибо Джек 3 0
Ожегович Огнен 2 0
Масурас Яннис 2 0

Результаты матчей

ПАС Янина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ПАС Янина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3
ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3
Кифисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3
Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3 Кифисия - Илиуполис 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 2:3 Каламата - Кифисия 1:2 Кифисия - Эпископи 6:0 Киссамикос - Кифисия 0:0 Кифисия - Панахаики 3:0 АЕК - Кифисия 3:0

Результаты матчей

ПАС Янина
Кифисия

Точный счет

3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Точный счет

3:0
2 раза 100%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Кифисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
ПАОК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ОФИ
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арис Салоники
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Астерас
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
ОФИ
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
ПАОК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астерас
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арис Салоники
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Волос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ОФИ
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПАОК
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПАС Янина
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арис Салоники
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Астерас
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
Ламия Карлитос Карлос 1 (1)
ОФИ Тораринссон Гудмундур 1
Волос Алхо Николай 1
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Кифисия Ожегович Огнен 2
ПАС Янина Цаусис Мариос 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Giannis Kiakos уходит с поля. Цаусис Мариос выходит вместо него
    • 31'
      Г О О О О Л - Конде Педро из команды ПАС Янина забивает с точки!
    • 16'
      Ипалибо Джек получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Сакик Эмануэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ПАС Янина 3:0 Кифисия онлайн

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