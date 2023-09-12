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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 8. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 77
Динамо Москва 88.3% (68)
X 6.5% (5)
Пари НН 5.2% (4)
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Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Пари НН
3.80
5.60
5.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Динамо Москва
Пари НН

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

К
1:1
ТМК
4:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.75
1.33

Среднее время на гол

32
67

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 3 0.43
Смолов Фёдор 3 (1) 0.43
Макаров Денис 3 0.43
Нгамалё Николя 2 0.29
Захарян Арсен 1 0.14
Грулёв Вячеслав 1 0.14
Скопинцев Дмитрий 1 0.14
Бессмертный Станислав 1 0.14
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 2 (1) 0.29
Севикян Эдгар 2 0.29
Сулейманов Тимур 1 0.14

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маричаль Николас 2 1
Макаров Денис 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Шунин Антон 1 0
Фомин Даниил 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 2 2
Сергей Юран 1 1
Севикян Эдгар 2 0
Нигматуллин Артур 1 0
Калинский Николай 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Майга Мамаду 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пари НН
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Динамо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Пари НН
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

12
6
Динамо Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Пари НН
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

13
6

Голы по времени матча

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
4
33%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Забито

17
6
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
4
24%
1
17%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
3
18%
2
33%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2
Пари НН
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0
Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0

Результаты матчей

Динамо Москва
Пари НН

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
2
5
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
3.
Крылья Советов
 Заявка 7 4 2 1 17 - 9 14
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 12 14
5.
Урал
 Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
6.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
8.
Ахмат
 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
10.
Пари НН
 Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
11.
Ростов
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
12.
Сочи
 Заявка 7 2 0 5 8 - 11 6
13.
Рубин
 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
16.
Балтика
 Заявка 7 1 0 6 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
5.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 8 8
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
14.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
15.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
16.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 4 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 2
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2023, осталось 2 дня 11 часов 34 минуты.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 77
    Динамо Москва 88.3% (68)
    X 6.5% (5)
    Пари НН 5.2% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Пари НН
    3.80
    5.60
    5.60
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Пари НН

    Исход игры
    Динамо Москва
    88.3% (68)
    Ничья
    6.5% (5)
    Пари НН
    5.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.64% (45)
    Меньше
    38.36% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    64.38% (47)
    Нет
    35.62% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    44.2% (34)
    2:0 Динамо Москва
    20.8% (16)
    1:0 Динамо Москва
    10.4% (8)
    3:1 Динамо Москва
    9.1% (7)
    1:1 Ничья
    3.9% (3)
    1:2 Пари НН
    2.6% (2)
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