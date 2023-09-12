Тур: 8. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
История личных встреч
Динамо Москва
Пари НН
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.75
1.33
Среднее время на гол
32
67
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
63
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|3
|0.43
|Смолов Фёдор
|3 (1)
|0.43
|Макаров Денис
|3
|0.43
|Нгамалё Николя
|2
|0.29
|Захарян Арсен
|1
|0.14
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.14
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.14
|Бессмертный Станислав
|1
|0.14
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|2 (1)
|0.29
|Севикян Эдгар
|2
|0.29
|Сулейманов Тимур
|1
|0.14
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маричаль Николас
|2
|1
|Макаров Денис
|3
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Лаксальт Диего
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Фомин Даниил
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|2
|2
|Сергей Юран
|1
|1
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Нигматуллин Артур
|1
|0
|Калинский Николай
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Майга Мамаду
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пари НН
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Динамо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Пари НН
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
12
6
Динамо Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Пари НН
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
13
6
Голы по времени матча
Забито
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
4
33%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90
Забито
17
6
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
4
24%
1
17%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
3
18%
2
33%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2
Пари НН
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0
Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0
Результаты матчей
Динамо Москва
Пари НН
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 12
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 8
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|14.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
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|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (3)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Пари НН
Исход игры
Динамо Москва
88.3% (68)
Ничья
6.5% (5)
Пари НН
5.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.64% (45)
Меньше
38.36% (28)
Обе команды забьют
Да
64.38% (47)
Нет
35.62% (26)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
44.2% (34)
2:0 Динамо Москва
20.8% (16)
1:0 Динамо Москва
10.4% (8)
3:1 Динамо Москва
9.1% (7)
1:1 Ничья
3.9% (3)
1:2 Пари НН
2.6% (2)
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