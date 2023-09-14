Тур: 8. Стадион: Екатеринбург Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
История личных встреч
Урал
Факел
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.25
Тотал матчей
0.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
120
360
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|2
|0.29
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.29
|Каштанов Алексей
|2 (2)
|0.29
|Бикфалви Эрик
|1
|0.14
|Аюпов Тимур
|1
|0.14
|Юшин Александр
|0
|0
|Гильерме Шеттине
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|3
|0.43
|Якимов Вячеслав
|1
|0.14
|Долгов Александр
|1
|0.14
|Альшин Ильнур
|0
|0
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Моцпан Никита
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильерме Шеттине
|1
|1
|Помазун Илья
|2
|0
|Кулаков Денис
|1
|0
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Бегич Сильвие
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|4
|0
|Квеквескири Ираклий
|2
|0
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Марков Евгений
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Селе Табо
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Результаты матчей
Урал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Факел
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
2
Урал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Факел
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1
Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1
Факел
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0
Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0
Результаты матчей
Урал
Факел
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Урал
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 12
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 8
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|14.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (3)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал - Факел
Исход игры
Урал
91.1% (72)
Ничья
6.3% (5)
Факел
2.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.34% (40)
Меньше
43.66% (31)
Обе команды забьют
Да
60.56% (43)
Нет
39.44% (28)
Популярный счёт
2:1 Урал
45.6% (36)
1:0 Урал
20.3% (16)
2:0 Урал
13.9% (11)
1:1 Ничья
5.1% (4)
1:2 Факел
2.5% (2)
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