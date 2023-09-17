Подустал, такое ощущение, уже немного "Рубин", но сейчас пытаются зацепиться за игру на чужой половине поля казанцы. Тяжеловато хозяевам встречи.

ОПАСНО! Фамейе! Был у него шанс отыграться! После скидки от партнера Фамейе продавил Караваева и сумел пробить. Чуть правее цели мяч улетел! Было очень опасно!

10 минут до конца первого тайма остается играть. "Рубин" хорошо на контратаках отвечает своему сопернику. Другое дело, что пока забить не удается казанцам.

Алип и Фамейе сейчас столкнулись головами в центре поля. Арбитр тут же остановил игру. В итоге вызывал он сразу же медицинскую бригаду.

Фамейе пока самым активным в составе казанцев является. Именно он сейчас для своей команды аут зарабатывает. Зотов торопится вводить снаряд в игру.

Фамейе снова попытался пробить по воротам соперника с дальней дистанции, но сошел с ноги снаряд. Улетел мяч в итоге намного левее цели.

Даку издали пробил теперь по рамке Кержакова. Рикошетом от ноги защитника сфера прилетела в руки голкиперу питерской команды.

Караваев пытался на дриблинге соперника пройти, но заигрался с мячом игрок. Это привело к итоговой потери. Мяч достался "Рубину" тем временем.

ОПАСНО! Даку сейчас получил передачу от Фамейе. В итоге нападающий казанцев направлял мяч в дальний угол, но рядом со стойкой сферу направил! Было очень опасно!

Фамейе! Ворвался в штрафную соперника справа он, после чего нанес выстрел по рамке соперника. Барриос до мяча не добрался, а футболист казанского "Рубина" пробил мимо цели.

Изидор получил мяч на левом фланге, но Даку сыграл против него в подкате. Мяч был вынесен за пределы поля. На угловой на сей раз.

Почти 30 минут соперники отыграли. Пока не получается у "Рубина" реализовать свой атакующий потенциал на все 100%. Многовато ошибок у команды.

Изидор очень активен. У "Зенита" впереди он действует очень здорово, постоянно открывается и ждет шанса, чтобы вновь убежать к воротам соперника.

Еще один угловой для "Зенита". Снова подача с левого края в гущу игроков - "Рубин" сумел выбить сферу в сторону от рамки. Уверенно сыграла оборона казанцев.

Мантуан, отдавший голевой пас на Изидора, сейчас получил удар по ногам на правом фланге. Пауза в нашей встрече. Почти от углового флага будет выполнена подача.

21' По ноге, как кажется, получил сейчас Изидор. Снова Кабутов со знаком "-" отличился. Что в итоге? Тут также фола судьи не фиксируют.

19' Фамейе с правого края штрафной пробивал в дальнюю "девятку", но в створ рамки противника снаряд направить не сумел. Чуть выше цели получилось.

18' В атаке сейчас "Рубин" сыграл. Фамейе отбирает сферу у соперника, после чего питерцы упускают мяч за пределы футбольного поля. В аут.

17' Клаудиньо раскачал на левом фланге сейчас своего соперника, после чего Кабутову пришлось фолить на сопернике и зарабатывать карточку желтого цвета.

16' Эракович снес буквально на газон Даку. Интересно, что судья и в этой ситуации не стал фиксировать нарушение правил. Матч продолжили соперники, несмотря на гневную реакцию игроков "Рубина" и наставника казанской команды.

15' Изидор в центре поля получил по ногам, но удается подняться с газона футболисту питерского коллектива. Фола в этой ситуации не было определено.

14' Питерская команда все же продолжает и сейчас снарядом владеть. С фланга на фланг перекатывают питерцы мяч, как будто вытягивая оппонента на себя.

12' Спокойно голкипер казанского коллектива сейчас играет на выходе. Кулаками он отбивает сферу в сторону. "Зенит" продолжит владеть снарядом.

11' Вуячич снова сыграл на подстраховке сейчас. На угловой снова был выбит снаряд. "Зенит" не торопится разыгрывать стандартное положение.