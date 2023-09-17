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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 8. Стадион: .
Рубин
0:1
Первый тайм: 41'
Зенит
0'
0:1
8' Гол
Изидор Вильсон
18' Желтая карточка
Кабутов Дмитрий
0:1. Гол Вильсона Изидора (видео...

Ход матча

8'
0:1
Изидор Вильсон
(Мантуан Густаво)
18'
Кабутов Дмитрий
 
Прогнозы 173
Рубин 8.7% (15)
X 9.2% (16)
Зенит 82.1% (142)
0
выиграет Зенит, со счетом 0:2
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Зенит
4.70
6.90
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Дюпин
Юрий
5
Ашурматов
Рустам
15
Вуячич
Игор
27
Грицаенко
Алексей
70
Кабутов
Дмитрий
21
Зотов
Александр
6
Иву
Угучукву
7
Ранджелович
Лазар
51
Рожков
Илья
20
Фамейе
Джоэль
44
Даку
Мирлинд
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
25
Эракович
Страхинья
28
Алип
Нуралы
3
Дуглас
Сантос
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
31
Мантуан
Густаво
30
Кассьерра
Матео
10
Изидор
Вильсон
Рубин
3-5-2
Зенит
4-3-3

История личных встреч

Рубин
Зенит

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

31 матч

29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
6:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
С
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.2
1.44

Среднее время на гол

75
62

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

2.13
1.47

Среднее время на гол

42
61

Всего голов

52
45

Голов в среднем за матч

1.68
1.45

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

53
62

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 3 0.38
Даку Мирлинд 2 (1) 0.25
Мартынович Александр 1 0.13
Грицаенко Алексей 1 0.13
Иву Угучукву 1 0.13
Зотов Александр 0 0
Кабутов Дмитрий 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рожков Илья 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 6 0.75
Сергеев Иван 3 0.38
Вендел Маркус 2 0.25
Клаудиньо 1 0.13
Мантуан Густаво 1 0.13
Дуглас Сантос 1 0.13
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 2 0
Даку Мирлинд 2 0
Иву Угучукву 2 0
Кабутов Дмитрий 1 0
Вуячич Игор 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Апшацев Марат 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алип Нуралы 3 0
Барриос Вильмар 1 1
Дуглас Сантос 2 0
Эракович Страхинья 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Кассьерра Матео 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Результаты матчей

Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Зенит
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Рубин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
6
Рубин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Зенит
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Забито

8
14
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
50%
3
21%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
13%
5
36%
76-90

Пропущено

16
7
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
6%
3
43%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1
Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0
Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2

Результаты матчей

Рубин
Зенит

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Рубин
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2.
Зенит
 1:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Крылья Советов
 Заявка 8 4 3 1 19 - 11 15
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 13 15
5.
Урал
 Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
6.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 1 3 13 - 12 13
7.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9.
Ахмат
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
10.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 6 - 7 11
11.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
12.
Сочи
 Заявка 8 2 0 6 8 - 12 6
13.
Рубин
 0:1 Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
14.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
16.
Балтика
 Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
4.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
6.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Зенит
 1:0 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Рубин
 0:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
13.
Балтика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
16.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 8 8
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
11.
Рубин
 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Сочи
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0
16.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Динамо Москва Смолов Фёдор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Пари НН Александров Виктор 2 2
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Даку издали пробил теперь по рамке Кержакова. Рикошетом от ноги защитника сфера прилетела в руки голкиперу питерской команды. 
  • 39'
    Фамейе снова попытался пробить по воротам соперника с дальней дистанции, но сошел с ноги снаряд. Улетел мяч в итоге намного левее цели. 
  • 37'
    Фамейе пока самым активным в составе казанцев является. Именно он сейчас для своей команды аут зарабатывает. Зотов торопится вводить снаряд в игру. 
  • Травма, повреждение
    36'
    Алип и Фамейе сейчас столкнулись головами в центре поля. Арбитр тут же остановил игру. В итоге вызывал он сразу же медицинскую бригаду. 
  • 35'
    10 минут до конца первого тайма остается играть. "Рубин" хорошо на контратаках отвечает своему сопернику. Другое дело, что пока забить не удается казанцам. 
  • Опасный момент
    33'
    ОПАСНО! Фамейе! Был у него шанс отыграться! После скидки от партнера Фамейе продавил Караваева и сумел пробить. Чуть правее цели мяч улетел! Было очень опасно!
  • 32'
    Подустал, такое ощущение, уже немного "Рубин", но сейчас пытаются зацепиться за игру на чужой половине поля казанцы. Тяжеловато хозяевам встречи. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Мантуан, отдавший голевой пас на Изидора, сейчас получил удар по ногам на правом фланге. Пауза в нашей встрече. Почти от углового флага будет выполнена подача. 
  • Угловой
    30'
    Еще один угловой для "Зенита". Снова подача с левого края в гущу игроков - "Рубин" сумел выбить сферу в сторону от рамки. Уверенно сыграла оборона казанцев. 
  • 28'
    Изидор очень активен. У "Зенита" впереди он действует очень здорово, постоянно открывается и ждет шанса, чтобы вновь убежать к воротам соперника. 
  • 27'
    Почти 30 минут соперники отыграли. Пока не получается у "Рубина" реализовать свой атакующий потенциал на все 100%. Многовато ошибок у команды. 
  • 26'
    Изидор получил мяч на левом фланге, но Даку сыграл против него в подкате. Мяч был вынесен за пределы поля. На угловой на сей раз. 
  • Опасный момент
    24'
    Фамейе! Ворвался в штрафную соперника справа он, после чего нанес выстрел по рамке соперника. Барриос до мяча не добрался, а футболист казанского "Рубина" пробил мимо цели. 
  • Опасный момент
    23'
    ОПАСНО! Даку сейчас получил передачу от Фамейе. В итоге нападающий казанцев направлял мяч в дальний угол, но рядом со стойкой сферу направил! Было очень опасно!
  • 22'
    Караваев пытался на дриблинге соперника пройти, но заигрался с мячом игрок. Это привело к итоговой потери. Мяч достался "Рубину" тем временем. 
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    • Фол, нарушение
      21'
      По ноге, как кажется, получил сейчас Изидор. Снова Кабутов со знаком "-" отличился. Что в итоге? Тут также фола судьи не фиксируют. 
    • 19'
      Фамейе с правого края штрафной пробивал в дальнюю "девятку", но в створ рамки противника снаряд направить не сумел. Чуть выше цели получилось.
    • 18'
      В атаке сейчас "Рубин" сыграл. Фамейе отбирает сферу у соперника, после чего питерцы упускают мяч за пределы футбольного поля. В аут.
    • Желтая карточка
      17'
      Клаудиньо раскачал на левом фланге сейчас своего соперника, после чего Кабутову пришлось фолить на сопернике и зарабатывать карточку желтого цвета. 
    • Судья
      16'
      Эракович снес буквально на газон Даку. Интересно, что судья и в этой ситуации не стал фиксировать нарушение правил. Матч продолжили соперники, несмотря на гневную реакцию игроков "Рубина" и наставника казанской команды. 
    • 15'
      Изидор в центре поля получил по ногам, но удается подняться с газона футболисту питерского коллектива. Фола в этой ситуации не было определено. 
    • 14'
      Питерская команда все же продолжает и сейчас снарядом владеть. С фланга на фланг перекатывают питерцы мяч, как будто вытягивая оппонента на себя.
    • Угловой
      12'
      Спокойно голкипер казанского коллектива сейчас играет на выходе. Кулаками он отбивает сферу в сторону. "Зенит" продолжит владеть снарядом.
    • 11'
      Вуячич снова сыграл на подстраховке сейчас. На угловой снова был выбит снаряд. "Зенит" не торопится разыгрывать стандартное положение.
    • 10'
      В своем дебютном матче за "Зенит" Изидор смог забить гол за "Зенит". По сути, в первой же более и менее опасной атаке питерцы соперника наказывают. 
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИЗИДОР! 0:1!
      Кержаков отдает быстрый пас на партнера. Тот доставляет сферу Изидору, который одним касанием подрабатывает снаряд, а вторым пробивает по рамке. Четко  реализован выход к воротам.
    • 7'
      Штрафной удар подали с правого края игроки "Рубина". Вуячич по итогу головой пробил по рамке соперника, и сфера полетела намного выше цели.
    • 6'
      Отбились казанцы после подачи углового со стороны соперника. Рахимов у кромки поля активно размахивает руками. Что-то наставнику "Рубина" не нравится, судя по всему.
    • Угловой
      5'
      Грицаевич сейчас прервал прострельную передачу соперника. Был вынесен снаряд за пределы поля. На угловой сфера была отправлена. 
    • 4'
      Футболисты казанского "Рубина" пытаются с первых минут что-то придумать в атаке. В среднем по сезону хозяева держат мяч 49% игрового времени, и сегодня от этой затеи отказываться не собираются.
    • 2'
      Игроки "Рубина" предстали сегодня вышли сегодня на газон в рубиновых цветах, а футболисты "Зенита" вышли на газон в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал свисток к началу матча. Пожелаем удачи командам! Поехали!
    • Первый тайм
    • 18'
      Кабутов Дмитрий получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Мантуан Густаво сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Изидор Вильсон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится ничьей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин 0:1 Зенит

    Исход игры
    Рубин
    8.7% (15)
    Ничья
    9.2% (16)
    Зенит
    82.1% (142)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.64% (95)
    Меньше
    26.36% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    79.84% (103)
    Нет
    20.16% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    34.7% (60)
    1:3 Зенит
    15.6% (27)
    0:2 Зенит
    11% (19)
    1:1 Ничья
    4.6% (8)
    0:1 Зенит
    3.5% (6)
    2:2 Ничья
    2.3% (4)
    1:4 Зенит
    1.2% (2)
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