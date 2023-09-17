Тур: 8. Стадион: Ак Барс Арена.
Бонусы букмекеров
Ход матча
8'
18'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Дюпин
Юрий
15
Вуячич
Игор
51
Рожков
Илья
44
Даку
Мирлинд
28
Алип
Нуралы
11
Клаудиньо
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Рожков ИльяПолузащитник
- Нападающий
-
44 Даку МирлиндНападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дрезгич УрошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чумич НиколаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Адамов ДенисВратарь
-
77 Ренан РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Рубин
Зенит
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
31 матч
29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.2
1.44
Среднее время на гол
75
62
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
2.13
1.47
Среднее время на гол
42
61
Всего голов
52
45
Голов в среднем за матч
1.68
1.45
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
53
62
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|3
|0.38
|Даку Мирлинд
|2 (1)
|0.25
|Мартынович Александр
|1
|0.13
|Грицаенко Алексей
|1
|0.13
|Иву Угучукву
|1
|0.13
|Зотов Александр
|0
|0
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|6
|0.75
|Сергеев Иван
|3
|0.38
|Вендел Маркус
|2
|0.25
|Клаудиньо
|1
|0.13
|Мантуан Густаво
|1
|0.13
|Дуглас Сантос
|1
|0.13
|Ерохин Александр
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|2
|0
|Даку Мирлинд
|2
|0
|Иву Угучукву
|2
|0
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
|Рахмоналиев Умарали
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алип Нуралы
|3
|0
|Барриос Вильмар
|1
|1
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Эракович Страхинья
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Кассьерра Матео
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Зенит
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Рубин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
6
Рубин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Зенит
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Забито
8
14
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
50%
3
21%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
13%
5
36%
76-90
Пропущено
16
7
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
6%
3
43%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1
Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0
Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2
Результаты матчей
Рубин
Зенит
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Рубин
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 12
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 12
|6
|13.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 8
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|11.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|Динамо Москва
|Смолов Фёдор
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
|Факел
|Божин Сергей
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин 0:1 Зенит
Исход игры
Рубин
8.7% (15)
Ничья
9.2% (16)
Зенит
82.1% (142)
Тотал 2.5
Больше
73.64% (95)
Меньше
26.36% (34)
Обе команды забьют
Да
79.84% (103)
Нет
20.16% (26)
Популярный счёт
1:2 Зенит
34.7% (60)
1:3 Зенит
15.6% (27)
0:2 Зенит
11% (19)
1:1 Ничья
4.6% (8)
0:1 Зенит
3.5% (6)
2:2 Ничья
2.3% (4)
1:4 Зенит
1.2% (2)
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