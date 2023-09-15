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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 8. Стадион: .
Рубин
 
Позже
Зенит
Прогнозы 73
Рубин 5.5% (4)
X 9.6% (7)
Зенит 84.9% (62)
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Рубин
Ничья
Зенит
5.40
4.20
5.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Рубин
Зенит

История личных встреч

Рубин
Зенит

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

31 матч

29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
6:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
С
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.2
1.44

Среднее время на гол

75
62

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

2.13
1.47

Среднее время на гол

42
61

Всего голов

52
45

Голов в среднем за матч

1.68
1.45

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

53
62

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 3 0.43
Даку Мирлинд 2 (1) 0.29
Мартынович Александр 1 0.14
Грицаенко Алексей 1 0.14
Иву Угучукву 1 0.14
Зотов Александр 0 0
Кабутов Дмитрий 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рожков Илья 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 6 0.86
Сергеев Иван 3 0.43
Вендел Маркус 2 0.29
Клаудиньо 1 0.14
Дуглас Сантос 1 0.14
Мантуан Густаво 1 0.14
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 2 0
Даку Мирлинд 2 0
Иву Угучукву 2 0
Вуячич Игор 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Апшацев Марат 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алип Нуралы 3 0
Барриос Вильмар 1 1
Дуглас Сантос 2 0
Эракович Страхинья 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Кассьерра Матео 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Результаты матчей

Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Зенит
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Рубин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
6
Рубин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Зенит
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Забито

8
14
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
50%
3
21%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
13%
5
36%
76-90

Пропущено

16
7
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
6%
3
43%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1
Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0
Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2

Результаты матчей

Рубин
Зенит

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Рубин
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
3.
Крылья Советов
 Заявка 7 4 2 1 17 - 9 14
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 12 14
5.
Урал
 Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
6.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
8.
Ахмат
 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
10.
Пари НН
 Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
11.
Ростов
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
12.
Сочи
 Заявка 7 2 0 5 8 - 11 6
13.
Рубин
 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
16.
Балтика
 Заявка 7 1 0 6 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
5.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 8 8
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
14.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
15.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
16.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 4 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 2
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2023, осталось 2 дня 4 часа 3 минуты.



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    • Прогнозы 73
    Рубин 5.5% (4)
    X 9.6% (7)
    Зенит 84.9% (62)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Зенит
    5.40
    4.20
    5.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - Зенит

    Исход игры
    Рубин
    5.5% (4)
    Ничья
    9.6% (7)
    Зенит
    84.9% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.38% (49)
    Меньше
    24.62% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (52)
    Нет
    20% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    41.1% (30)
    1:3 Зенит
    19.2% (14)
    0:2 Зенит
    12.3% (9)
    0:1 Зенит
    5.5% (4)
    1:1 Ничья
    4.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.1% (3)
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