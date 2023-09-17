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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 8. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 143
Локомотив Москва 88.1% (126)
X 6.3% (9)
Оренбург 5.6% (8)
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Локомотив Москва
Ничья
Оренбург
4.05
4.40
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
85
Морозов
Евгений
3
Фассон
Лукас
45
Сильянов
Александр
6
Баринов
Дмитрий
93
Карпукас
Артём
9
Пиняев
Сергей
11
Миранчук
Антон
15
Глушенков
Максим
7
Дзюба
Артём
99
Сысуев
Николай
6
Адамов
Арсен
3
Сиваков
Михаил
15
Гойкович
Ренато
81
Сидоров
Максим
23
Вера
Лукас
Габриэль
22
Перес
Матиас
8
Башич
Иван
80
Марин
Джимми
13
Обухов
Владимир
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
Локомотив Москва
4-2-3-1
Оренбург
4-3-3

История личных встреч

Локомотив Москва
Оренбург

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
1:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

3
1.8

Среднее время на гол

30
50

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
73

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 3 0.43
Дзюба Артём 2 0.29
Миранчук Антон 2 0.29
Глушенков Максим 1 0.14
Пиняев Сергей 1 0.14
Баринов Дмитрий 1 0.14
Марадишвили Константин 1 0.14
Изидор Вильсон 1 0.14
Погостнов Егор 1 0.14
Самошников Илья 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вера Лукас Габриэль 1 0.14
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 (1) 0.14
Обухов Владимир 1 0.14
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.14
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.14
Перес Матиас 1 0.14
Куэро Джастин 1 (1) 0.14
Капленко Кирилл 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Дзюба Артём 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Ненахов Максим 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Фассон Лукас 1 0
Карпукас Артём 1 0
Погостнов Егор 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 4 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Флорентин Сесар Габриэль 2 0
Обухов Владимир 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Гойкович Ренато 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Сысуев Николай 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Оренбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Оренбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
4
Локомотив Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Оренбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
3
43%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0
Оренбург
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0
Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Оренбург

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
3.
Крылья Советов
 Заявка 8 4 3 1 19 - 11 15
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 13 15
5.
Урал
 Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
6.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 1 3 13 - 12 13
7.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9.
Ахмат
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
10.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 6 - 7 11
11.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
12.
Сочи
 Заявка 8 2 0 6 8 - 12 6
13.
Рубин
 Заявка 8 1 3 4 9 - 18 6
14.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
16.
Балтика
 Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
4.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
6.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Балтика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
16.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 8 8
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
11.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Сочи
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0
16.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 7 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Динамо Москва Смолов Фёдор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Пари НН Александров Виктор 2 2
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором московский "Локомотив" сыграет дома с "Оренбургом". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2023, осталось 9 минут.



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Прогнозы 143
Локомотив Москва 88.1% (126)
X 6.3% (9)
Оренбург 5.6% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Оренбург
4.05
4.40
4.40
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Локомотив Москва - Оренбург

Исход игры
Локомотив Москва
88.2% (127)
Ничья
6.3% (9)
Оренбург
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
67.74% (84)
Меньше
32.26% (40)
Обе команды забьют
Да
70.16% (87)
Нет
29.84% (37)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
43.8% (63)
2:0 Локомотив Москва
12.5% (18)
1:0 Локомотив Москва
11.1% (16)
3:1 Локомотив Москва
7.6% (11)
1:1 Ничья
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:3 Оренбург
1.4% (2)
3:2 Локомотив Москва
1.4% (2)
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