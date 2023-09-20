Тур: 24.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Tadeu
I
2
Магиньо
19
Bruno
Melo
66
Hugo
Farias
55
Luis
Oyama
77
Аллано
Лима
30
Кастро
Пабло
29
Viktor
Hugo
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
66 Hugo FariasЗащитник
-
55 Luis OyamaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Аллано ЛимаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
95 Dodozinho
-
-
49 Denzel
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
33 CleitonПолузащитник
- Полузащитник
-
-
48 Jesus Igor
-
19 Lorran
-
-
37 Petterson
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гойяс
Фламенго
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
21 матч
19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
9.5%
57.1%
33.4%
2 победы 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
0.91
Среднее время на гол
75
99
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.62
1.14
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
55
78
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гильерме Маркес
|3 (2)
|0.13
|Bruno Melo
|2
|0.08
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.08
|Магиньо
|2
|0.08
|Alesson Batista
|2
|0.08
|Lucas Halter
|2
|0.08
|Joao Magno
|2
|0.08
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.04
|Everton Morelli
|1
|0.04
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0.04
|Dodozinho
|1
|0.04
|Sander
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
|Паласиос Хулиан
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|5 (4)
|0.21
|Педро Гильерме
|5 (2)
|0.21
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.17
|Жерсон Сантос
|3
|0.13
|Лео Перейра
|3
|0.13
|Айртон Лукас
|3
|0.13
|Эвертон Соарес
|2
|0.08
|Рибейро Эвертон
|2
|0.08
|Энрике Бруно
|2
|0.08
|Пульгар Эрик
|2
|0.08
|Viktor Hugo
|1
|0.04
|Луис Давид
|1
|0.04
|Уэсли Лопес
|1
|0.04
|Франса Матеус
|1
|0.04
|Тьяго Маия
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|7
|2
|Bruno Melo
|8
|0
|Lucas Halter
|4
|2
|Willian VI
|5
|0
|Ze Ricardo2
|5
|0
|Гильерме Маркес
|3
|1
|Гуззу Рафаэл
|2
|1
|Диего Рибас
|2
|0
|Бруно Араужо
|2
|0
|Аллано Лима
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Alesson Batista
|2
|0
|Everton Morelli
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|Паласиос Хулиан
|2
|0
|Joao Magno
|2
|0
|Armando Evangelista
|2
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Matheus Santos
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|Айртон Лукас
|6
|0
|Пульгар Эрик
|4
|0
|Бруно Фабрисио
|4
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Тьяго Маия
|3
|0
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Луис Филипе
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Араужо Луис
|0
|1
|Луис Давид
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Результаты матчей
Гойяс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Фламенго
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
6
3
Гойяс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Фламенго
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
5
14
Гойяс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Фламенго
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
22% (5)
57% (13)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
17
16
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
11
19
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
5
45%
4
21%
76-90
Пропущено
14
22
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
14%
2
9%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
3
21%
7
32%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
4
29%
5
23%
76-90
Забито
9
16
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
3
33%
1
6%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
6
38%
76-90
Пропущено
16
9
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
2
13%
1
11%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
25%
3
33%
76-90
Забито
20
35
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
0
0%
4
11%
1-15
2
10%
7
20%
16-30
6
30%
5
14%
31-45
3
15%
5
14%
46-60
3
15%
4
11%
61-75
6
30%
10
29%
76-90
Пропущено
30
31
15 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
4
13%
3
10%
1-15
6
20%
5
16%
16-30
5
17%
6
19%
31-45
7
23%
7
23%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
8
27%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Америка Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1
Фламенго
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3
Результаты матчей
Гойяс
Фламенго
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:3
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:3
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гойяс
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
38
56
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
111
66
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
185
419
1112
221
617
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|16
|3
|4
|39 - 14
|51
|2.
|23
|12
|8
|3
|38 - 17
|44
|3.
|24
|11
|9
|4
|33 - 21
|42
|4.
|23
|12
|4
|7
|38 - 31
|40
|5.
|0:0
|24
|11
|7
|6
|36 - 30
|40
|6.
|23
|11
|5
|7
|33 - 26
|38
|7.
|23
|10
|7
|6
|35 - 26
|37
|8.
|23
|10
|5
|8
|27 - 22
|35
|9.
|23
|9
|7
|7
|26 - 19
|34
|10.
|23
|8
|5
|10
|23 - 29
|29
|11.
|23
|7
|8
|8
|23 - 20
|29
|12.
|23
|7
|8
|8
|19 - 25
|29
|13.
|22
|7
|7
|8
|26 - 23
|28
|14.
|23
|6
|9
|8
|27 - 29
|27
|15.
|0:0
|24
|6
|8
|10
|20 - 30
|26
|16.
|24
|6
|7
|11
|28 - 33
|25
|17.
|24
|6
|6
|12
|23 - 40
|24
|18.
|22
|5
|5
|12
|20 - 33
|20
|19.
|23
|4
|5
|14
|26 - 49
|17
|20.
|22
|3
|5
|14
|23 - 46
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|27 - 5
|33
|2.
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|3.
|12
|9
|2
|1
|25 - 10
|29
|4.
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|5.
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|6.
|12
|7
|4
|1
|22 - 13
|25
|7.
|12
|7
|3
|2
|19 - 10
|24
|8.
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|9.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|10.
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|11.
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|12.
|11
|4
|6
|1
|18 - 12
|18
|13.
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|15.
|0:0
|12
|3
|6
|3
|11 - 14
|15
|16.
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|17.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|18.
|12
|4
|1
|7
|13 - 22
|13
|19.
|12
|3
|4
|5
|5 - 8
|13
|20.
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|2.
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|3.
|12
|4
|6
|2
|19 - 9
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|18 - 12
|16
|6.
|12
|5
|1
|6
|9 - 14
|16
|7.
|12
|4
|4
|4
|12 - 9
|16
|8.
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|9.
|11
|3
|2
|6
|8 - 12
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|11.
|0:0
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|12.
|12
|2
|5
|5
|7 - 15
|11
|13.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|12
|2
|3
|7
|8 - 18
|9
|15.
|11
|2
|2
|7
|14 - 20
|8
|16.
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|17.
|12
|2
|1
|9
|5 - 22
|7
|18.
|11
|1
|2
|8
|11 - 29
|5
|19.
|11
|0
|5
|6
|8 - 14
|5
|20.
|11
|0
|4
|7
|13 - 27
|4
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|9 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|9 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|9
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 10
|Флуминенсе
|Андре
|1 9
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8