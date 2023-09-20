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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 24.
Гойяс
0:0
Первый тайм: 42'
Фламенго
0'
Прогноз на матч от Liveresult
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Гойяс
Ничья
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23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
66
Hugo
Farias
55
Luis
Oyama
40
Everton
Morelli
60
Гильерме
Маркес
70
Оливейро
Андерсон
II
9
Nascimento
Leite
Matheus3
77
Аллано
Лима
17
Росси
Агустин
34
Котулио
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
8
Тьяго
Маия
29
Viktor
Hugo
7
Рибейро
Эвертон
20
Жерсон
Сантос
27
Энрике
Бруно
9
Педро
Гильерме
Гойяс
4-3-3
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Гойяс
Фламенго

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

21 матч

19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

9.5%
57.1%
33.4%
2 победы 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
6:1
СA
4:1
СA
0:1
БСА
1:0
БСА
0:0
БСА
1:1
КБ
2:1
КБ
1:2
БСА
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
3:2
СA
3:3
СA
2:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
0.91

Среднее время на гол

75
99

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.62
1.14

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

55
78

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гильерме Маркес 3 (2) 0.13
Bruno Melo 2 0.08
Matheus Peixoto 2 (1) 0.08
Магиньо 2 0.08
Alesson Batista 2 0.08
Lucas Halter 2 0.08
Joao Magno 2 0.08
Аподи Диаллиссон 1 0.04
Everton Morelli 1 0.04
Nascimento Leite Matheus3 1 0.04
Dodozinho 1 0.04
Sander 0 0
Диего Рибас 0 0
Vinicius XII 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Паласиос Хулиан 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.21
Педро Гильерме 5 (2) 0.21
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.17
Жерсон Сантос 3 0.13
Лео Перейра 3 0.13
Айртон Лукас 3 0.13
Эвертон Соарес 2 0.08
Рибейро Эвертон 2 0.08
Энрике Бруно 2 0.08
Пульгар Эрик 2 0.08
Viktor Hugo 1 0.04
Луис Давид 1 0.04
Уэсли Лопес 1 0.04
Франса Матеус 1 0.04
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 7 2
Bruno Melo 8 0
Lucas Halter 4 2
Willian VI 5 0
Ze Ricardo2 5 0
Гильерме Маркес 3 1
Гуззу Рафаэл 2 1
Диего Рибас 2 0
Бруно Араужо 2 0
Аллано Лима 2 0
Matheus Peixoto 2 0
Alesson Batista 2 0
Everton Morelli 2 0
Nascimento Leite Matheus3 2 0
Паласиос Хулиан 2 0
Joao Magno 2 0
Armando Evangelista 2 0
Аподи Диаллиссон 1 0
Бастос Фернандр Феллипе 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Vinicius XII 1 0
Sander 1 0
Лукас Джонни 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Оливейро Андерсон II 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Hugo Farias 1 0
Luis Oyama 1 0
Matheus Santos 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 6 1
Айртон Лукас 6 0
Пульгар Эрик 4 0
Бруно Фабрисио 4 0
Видаль Артуро 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Энрике Бруно 3 0
Тьяго Маия 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Луис Филипе 2 0
Рибейро Эвертон 2 0
Лео Перейра 2 0
Араужо Луис 0 1
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Мариньо 1 0
Кунья Матеус 1 0
Viktor Hugo 1 0

Результаты матчей

Гойяс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Фламенго
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

6
3
Гойяс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Фламенго
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

5
14
Гойяс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Фламенго
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
22% (5)
57% (13)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

17
16

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

11
19
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
5
45%
4
21%
76-90

Пропущено

14
22
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
14%
2
9%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
3
21%
7
32%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
4
29%
5
23%
76-90

Забито

9
16
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
3
33%
1
6%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
6
38%
76-90

Пропущено

16
9
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
2
13%
1
11%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
25%
3
33%
76-90

Забито

20
35
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
0
0%
4
11%
1-15
2
10%
7
20%
16-30
6
30%
5
14%
31-45
3
15%
5
14%
46-60
3
15%
4
11%
61-75
6
30%
10
29%
76-90

Пропущено

30
31
15 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
4
13%
3
10%
1-15
6
20%
5
16%
16-30
5
17%
6
19%
31-45
7
23%
7
23%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
8
27%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Америка Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1
Фламенго
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3

Результаты матчей

Гойяс
Фламенго

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:3
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:3
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гойяс
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
5
6
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
1
11
1.5
6
6
1
11
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
18
5
4
19
1.5
11
12
2
21
2.5
6
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 23 16 3 4 39 - 14 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 23 12 8 3 38 - 17 44
3.
Ред Булл Брагантино
 24 11 9 4 33 - 21 42
4.
Гремио
 23 12 4 7 38 - 31 40
5.
Фламенго
 0:0 24 11 7 6 36 - 30 40
6.
Флуминенсе
 23 11 5 7 33 - 26 38
7.
Атлетико Паранаэнсе
 23 10 7 6 35 - 26 37
8.
Форталеза Сеара
 23 10 5 8 27 - 22 35
9.
Атлетико Минейро
 23 9 7 7 26 - 19 34
10.
Куяба
 23 8 5 10 23 - 29 29
11.
Крузейро
 23 7 8 8 23 - 20 29
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 7 8 8 19 - 25 29
13.
Сан-Паулу
 22 7 7 8 26 - 23 28
14.
Коринтианс
 23 6 9 8 27 - 29 27
15.
Гойяс
 0:0 24 6 8 10 20 - 30 26
16.
Байя
 24 6 7 11 28 - 33 25
17.
Сантос
 24 6 6 12 23 - 40 24
18.
Васко да Гама
 22 5 5 12 20 - 33 20
19.
Америка Минейро
 23 4 5 14 26 - 49 17
20.
Коритиба Парана
 22 3 5 14 23 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 12 9 3 0 19 - 6 30
3.
Гремио
 12 9 2 1 25 - 10 29
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 8 2 1 19 - 8 26
5.
Ред Булл Брагантино
 12 7 4 1 19 - 7 25
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 7 4 1 22 - 13 25
7.
Форталеза Сеара
 12 7 3 2 19 - 10 24
8.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
9.
Фламенго
 0:0 11 5 4 2 16 - 9 19
10.
Атлетико Минейро
 11 5 3 3 14 - 10 18
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 12 - 10 18
12.
Коринтианс
 11 4 6 1 18 - 12 18
13.
Сантос
 12 4 5 3 18 - 18 17
14.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
15.
Гойяс
 0:0 12 3 6 3 11 - 14 15
16.
Васко да Гама
 11 4 1 6 10 - 14 13
17.
Куяба
 11 3 4 4 14 - 15 13
18.
Америка Минейро
 12 4 1 7 13 - 22 13
19.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
20.
Коритиба Парана
 11 2 3 6 12 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:0 13 6 3 4 20 - 21 21
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 5 3 3 12 - 9 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 4 6 2 19 - 9 18
4.
Ред Булл Брагантино
 12 4 5 3 14 - 14 17
5.
Крузейро
 11 4 4 3 18 - 12 16
6.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
7.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
8.
Атлетико Паранаэнсе
 11 3 3 5 13 - 13 12
9.
Форталеза Сеара
 11 3 2 6 8 - 12 11
10.
Гремио
 11 3 2 6 13 - 21 11
11.
Гойяс
 0:0 12 3 2 7 9 - 16 11
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 2 5 5 7 - 15 11
13.
Коринтианс
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Байя
 12 2 3 7 8 - 18 9
15.
Флуминенсе
 11 2 2 7 14 - 20 8
16.
Васко да Гама
 11 1 4 6 10 - 19 7
17.
Сантос
 12 2 1 9 5 - 22 7
18.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
19.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
20.
Америка Минейро
 11 0 4 7 13 - 27 4
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 9 (2)
Куяба Дейверсон Силва 9 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 9
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 10
Флуминенсе Андре 1 9
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Фламенго
3.67
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3.10
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3.15
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