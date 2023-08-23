Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Пахтакор
Насаф
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
25 матчей
56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.64
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.36
0.86
Среднее время на гол
66
105
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
1.52
0.92
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
59
97
Результаты последних матчей
Пахтакор
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Пахтакор - Металлург Бекабад 1:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Навбахор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:1
Динамо Самарканд - Пахтакор 3:2 Олимпик Ташкент - Пахтакор 0:2 Кайрат - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Андижан 1:1 Бунёдкор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 1:2 Пахтакор - Сурхон 1:0 Пахтакор - Бухара 1:0 Турон - Пахтакор 0:1 АГМК - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Согдиана 2:1 Пахтакор - Кызылкум 3:1 Металлург Бекабад - Пахтакор 1:3 Пахтакор - Навбахор 2:1 Нефтчи Фергана - Пахтакор 2:1 Пахтакор - Олимпик Ташкент 2:3
Насаф
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Насаф - Кызылкум 0:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Насаф - Бухара 1:0 Турон - Насаф 1:0
Насаф - Бухара 4:3 Андижан - Насаф 0:0 Нефтчи Фергана - Насаф 2:1 Насаф - АГМК 2:0 Согдиана - Насаф 1:2 Металлург Бекабад - Насаф 1:2 Насаф - Навбахор 0:0 Насаф - Олимпик Ташкент 3:0 Бунёдкор - Насаф 1:1 Насаф - Сурхон 3:2 Кызылкум - Насаф 1:1 Бухара - Насаф 0:1 Насаф - Турон 2:1 Насаф - Андижан 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Насаф 2:0 Минай - Насаф 0:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пахтакор - Насаф
Исход игры
Пахтакор
76.9% (10)
Ничья
23.1% (3)
Насаф
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
15.38% (2)
Меньше
84.62% (11)
Обе команды забьют
Да
30.77% (4)
Нет
69.23% (9)
Популярный счёт
1:0 Пахтакор
53.8% (7)
1:1 Ничья
15.4% (2)
2:1 Пахтакор
15.4% (2)
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