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Узбекистан: Суперкубок
2023

Пахтакор
 
Позже
Насаф
Прогнозы 6
Пахтакор 66.7% (4)
X 33.3% (2)
Насаф 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Пахтакор
Насаф

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

25 матчей

56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
К
1:2
С
1:0
С
2:3
С
3:0
С
4:1
С
1:2
К
2:1
С
2:1
С
4:0
С
2:3
П
4:0
П
2:1
К
1:0
К
0:3
П
2:1
ПФЛУ
1:1
П
0:1
ПФЛУ
0:1
П
3:1
П
2:0
П
0:0

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.36
0.86

Среднее время на гол

66
105

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

1.52
0.92

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

59
97

Результаты последних матчей

Пахтакор
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Пахтакор - Металлург Бекабад 1:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Навбахор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:1
Динамо Самарканд - Пахтакор 3:2 Олимпик Ташкент - Пахтакор 0:2 Кайрат - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Андижан 1:1 Бунёдкор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 1:2 Пахтакор - Сурхон 1:0 Пахтакор - Бухара 1:0 Турон - Пахтакор 0:1 АГМК - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Согдиана 2:1 Пахтакор - Кызылкум 3:1 Металлург Бекабад - Пахтакор 1:3 Пахтакор - Навбахор 2:1 Нефтчи Фергана - Пахтакор 2:1 Пахтакор - Олимпик Ташкент 2:3
Насаф
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Насаф - Кызылкум 0:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Насаф - Бухара 1:0 Турон - Насаф 1:0
Насаф - Бухара 4:3 Андижан - Насаф 0:0 Нефтчи Фергана - Насаф 2:1 Насаф - АГМК 2:0 Согдиана - Насаф 1:2 Металлург Бекабад - Насаф 1:2 Насаф - Навбахор 0:0 Насаф - Олимпик Ташкент 3:0 Бунёдкор - Насаф 1:1 Насаф - Сурхон 3:2 Кызылкум - Насаф 1:1 Бухара - Насаф 0:1 Насаф - Турон 2:1 Насаф - Андижан 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Насаф 2:0 Минай - Насаф 0:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пахтакор - Насаф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2023, осталось 1 день 4 часа 25 минут.



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    • Прогнозы 6
    Пахтакор 66.7% (4)
    X 33.3% (2)
    Насаф 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пахтакор - Насаф

    Исход игры
    Пахтакор
    76.9% (10)
    Ничья
    23.1% (3)
    Насаф
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    15.38% (2)
    Меньше
    84.62% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    30.77% (4)
    Нет
    69.23% (9)
    Популярный счёт
    1:0 Пахтакор
    53.8% (7)
    1:1 Ничья
    15.4% (2)
    2:1 Пахтакор
    15.4% (2)
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    Пахтакор
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