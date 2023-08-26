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  4. Кубок Профессиональной Лиги 2023

Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 2.
Колон
2:0
Первый тайм: 35'
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
14' Гол
Бенитес Хорхе
2:0
27' Гол
Tomas Galvan
30' Желтая карточка
Facundo Garces
17
Ignacio
Chicco
23
Эспинола
Альберто
6
Гольц
Паоло
33
Facundo
Garces
40
Rafael
Delgado
10
Ботта
Рубен
34
Stefano
Moreyra
31
Fabio
Alvarez
19
Tomas
Galvan
27
Бенитес
Хорхе
7
Damian
Batallini
1
Tomas
Durso
28
Bautista
Barros
Schelotto
37
Felipe
Sanchez
24
German
Guiffrey
18
Коласо
Николас
8
Alexis
Steimbach
14
Agustin
Bolivar
19
Antonio
Napolitano
11
Erik
Ramirez
25
Cristian
Alberto
Tarragona
7
Benjamin
Dominguez
Колон
4-3-3
Химнасия Ла-Плата
4-3-3

История личных встреч

Колон
Химнасия Ла-Плата

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
1:0
КДМЭП
0:2
С
2:1
С
3:2
С
1:0
П
1:2
П
3:0
П
2:1
П
0:0
П
1:0
ПА
1:3
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
1:0
ПАК
0:0

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
0.91

Среднее время на гол

80
99

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.05
0.74

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

85
122

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенитес Хорхе 1 0.5
Эспинола Альберто 1 0.5
Перласа Бальдомеро 0 0
Damian Batallini 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Morales 1 1
Bruno Palazzo 0 1

Результаты матчей

Колон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
0
Колон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Химнасия Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3
Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4

Результаты матчей

Колон
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Колон
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 5 - 5 3
7.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Колон
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 0:2 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сармьенто
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Колон
 2:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 3
Тальерес Кордоба Ramon Sosa 2 (1)
Бельграно Lucas Passerini 2
Бока Хуниорс Себальос Эсекиэль 1 (1)
Бока Хуниорс Медина Кристиан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Архентинос Хуниорс Alan Lescano 1 1
Ньюэллс Олд Бойз Jherson Mosquera 1 1
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Химнасия Ла-Плата
1.33
5.10
9.50
Все Коэффициенты
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