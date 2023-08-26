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  4. Кубок Профессиональной Лиги 2023

Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 2.
Сан-Лоренсо Альмагро
2:2
Конец матча
Бельграно
0'
4' Желтая карточка
Facundo Lencioni
6' Желтая карточка
Рафа II
1:0
45' Пенальти
Барейро Адам
50' Желтая карточка
Кампи Гастон
1:1
55' Гол
Juan Barinaga
1:2
61' Гол
Lucas Passerini
90' Желтая карточка
Santiago Longo
2:2
90' Гол
Барейро Адам
90'+6
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
6
Карлос
Санчес
22
Кампи
Гастон
47
Гиай
Агустин
21
Malcom
Braida
5
Jalil
Elias
8
Марони
Гонсало
28
Ауски
Карлос
41
Ivan
Leguizamon
11
Барейро
Адам
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
24
Годой
Эрик
22
Matias
Ibacache
12
Ulises
Sanchez
5
Santiago
Longo
7
Lautaro
Tello
10
Matias
Marin
26
Facundo
Lencioni
9
Lucas
Passerini
Сан-Лоренсо Альмагро
3-4-2-1
Бельграно
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Бельграно

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

13 матчей

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
0:1
С
0:0
С
2:0
П
2:1
П
3:2
П
0:0
П
4:0
П
0:0
П
4:2
П
0:0
П
0:0
ПА
1:2
ПА
0:1

Голы

Всего голов

15
3

Голов в среднем за матч

1.88
0.6

Среднее время на гол

48
150

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.2
0.75

Среднее время на гол

450
120

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.23
0.69

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
130

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 3 (1) 1.5
Рамирес Гастон 0 0
Марони Гонсало 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Passerini 3 (1) 1.5
Juan Barinaga 1 0.5

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампи Гастон 2 0
Рафа II 1 0
Malcom Braida 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nahuel Losada 1 0
Matias Marin 1 0
Каштру Томаш 1 0
Santiago Longo 1 0
Juan Barinaga 1 0
Facundo Lencioni 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0
Бельграно
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0
Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Бельграно

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 5 - 5 3
7.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Бельграно
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Сармьенто
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Унион Санта-Фе
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сармьенто
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Унион Санта-Фе
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Унион Санта-Фе
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 3
Бельграно Lucas Passerini 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 3
Тальерес Кордоба Ramon Sosa 2 (1)
Бока Хуниорс Себальос Эсекиэль 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Архентинос Хуниорс Alan Lescano 1 1
Ньюэллс Олд Бойз Jherson Mosquera 1 1
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 2
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    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Г О О О О Л - Барейро Адам из команды Сан-Лоренсо Альмагро забивает с точки!
    • 6'
      Рафа II получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Facundo Lencioni получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Бельграно онлайн

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