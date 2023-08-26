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  4. Кубок Профессиональной Лиги 2023

Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 2.
Эстудиантес Ла Плата
1:3
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
18' Желтая карточка
Juan Guasone
40' Желтая карточка
Federico Vera
1:0
44' Гол
Маньома Алексис
45' Желтая карточка
Franco Calderon
45' Желтая карточка
Годой Матиас
1:1
49' Гол
Marcos Mosqueira
1:2
57' Гол
Хавьер Моралес
1:3
64' Гол
Хавьер Моралес
71' Желтая карточка
Nicolas Palavecino
90'+4
21
Андухар
Марьяно
36
Ezequiel
Orbe
32
Фернандес
Федерико
18
Juan
Guasone
35
Nicolas
Andres
Fernandez
8
Сукуи
Фернандо
11
Deian
Veron
20
Годой
Матиас
19
Маньома
Алексис
15
Franco
Zapiola
16
Mauro
Menzdez
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
32
Пас
Николас
3
Корвалан
Клаудио
8
Enzo
Roldan
17
Marcos
Mosqueira
7
Mauro
Luna
Diale
10
Kevin
Zenon
30
Jerome
Domina
9
Хавьер
Моралес
Эстудиантес Ла Плата
4-2-3-1
Унион Санта-Фе
4-4-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Унион Санта-Фе

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:2
С
3:1
С
0:0
С
2:0
П
2:0
К
0:0
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
2:2
П
2:2
ПА
2:0

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.88
0.83

Среднее время на гол

48
108

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.38

Среднее время на гол

108
240

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

1.43
0.57

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

63
157

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 1 0.5
Маньома Алексис 1 0.5
Jorge Rodriguez I 0 0
Franco Zapiola 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хавьер Моралес 3 1.5
Marcos Mosqueira 1 0.5
Federico Vera 0 0
Kevin Zenon 0 0
Jerome Domina 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андухар Марьяно 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Годой Матиас 1 0
Juan Guasone 1 0
Gaston Benedetti 1 0
Nicolas Palavecino 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Calderon 2 0
Federico Vera 1 0
Kevin Zenon 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Эстудиантес Ла Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0
Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0
Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Унион Санта-Фе

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Тальерес Кордоба
 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Уракан
 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 5 - 5 3
7.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Бельграно
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Сармьенто
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Ланус
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1:1 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Тальерес Кордоба
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сармьенто
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ланус
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1:1 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Уракан
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ланус
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 3
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 3
Бельграно Lucas Passerini 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 3
Тальерес Кордоба Ramon Sosa 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Архентинос Хуниорс Alan Lescano 1 1
Ньюэллс Олд Бойз Jherson Mosquera 1 1
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 2
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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