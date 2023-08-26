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  4. Кубок Профессиональной Лиги 2023

Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 2.
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Перерыв
Ланус
0'
1:0
6' Гол
Феррейра Кристиан I
45' Желтая карточка
Феррейра Кристиан I
1
Lucas
Hoyos
14
Armando
Mendez
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
7
Ivan
Gomez
13
Сфорца
Хуан
30
Феррейра
Кристиан
I
26
Сордо
Рамиро
28
Jorge
Recalde
18
Агирре
Брайан
1
Агуэрре
Алан
24
Juan
Caceres
2
Лема
Кристиан
13
Jose
Maria
Canale
14
Санчес-Миньо
Хуан
15
Raul
Loaiza
5
Пенья
Фелипе
32
Matias
Esquivel
10
Де
Ла
Вега
Педро
18
Leandro
Diaz
III
21
Лотти
Аугусто
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Ланус
4-3-3

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Ланус

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

27 матчей

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:0
ЛП
1:2
КПЛ
1:3
КДМЗ4
3:1
КДМЗ4
2:4
С
1:1
С
2:0
С
1:0
П
1:1
П
3:0
П
2:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
2:2
П
0:3
П
0:1
П
0:0
ПА
2:2
ПА
2:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
2:1
ПА
2:1
ПАК
1:1

Голы

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.45
1.25

Среднее время на гол

61
72

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.19
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.3
1.15

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

69
78

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Кристиан I 1 0.5
Агирре Брайан 1 0.5
Ivan Gomez 0 0
Мартино Анджело 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jherson Mosquera 1 1
Хайнце Габриэль 0 1
Armando Mendez 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Fernandez II 1 0
Лотти Аугусто 1 0
Braian Aguirre 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ланус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ланус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Ньюэллс Олд Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ланус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0
Ланус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1
Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Ланус

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Тальерес Кордоба
 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Уракан
 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 5 - 5 3
7.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Бельграно
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Сармьенто
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Ланус
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1:1 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Тальерес Кордоба
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сармьенто
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ланус
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1:1 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Уракан
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ланус
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 3
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 3
Бельграно Lucas Passerini 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 3
Тальерес Кордоба Ramon Sosa 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Архентинос Хуниорс Alan Lescano 1 1
Ньюэллс Олд Бойз Jherson Mosquera 1 1
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 2
Весь список
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Ничья
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