  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 14562 Главный судья: Damian Kos
Погонь Щецин
0:2
Конец матча
Шленск Вроцлав
0'
4' Желтая карточка
Бичахчян Ваан
6' Желтая карточка
Жуковски Матеуш
0:1
21' Гол
Шварц Петр
33' Желтая карточка
Кончковски Мартин
53' Желтая карточка
Покорны Петер
54' Желтая карточка
Бейгер Лукаш
56' Желтая карточка
Гамбоа Жоау
76' Желтая карточка
Гросицки Камил
0:2
85' Гол
Самец-Талар Пётр
90'+9
81
Клебанюк
Бартош
28
Вальквист
Линус
68
Лонкар
Даниель
25
Лисовски
Войцех
32
Кутрис
Леонардо
21
Гамбоа
Жоау
20
Горгон
Александр
22
Бичахчян
Ваан
10
Захович
Лука
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
19
Янасик
Патрик
28
Жуховски
Михал
16
Покорны
Петер
10
Науэль
Матиас
17
Шварц
Петр
22
Жуковски
Матеуш
9
Экспозито
Эрик
Погонь Щецин
4-2-3-1
Шленск Вроцлав
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Шленск Вроцлав

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

25 матчей

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

12%
56%
32%
3 победы 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
ЭГА
2:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:1
ЭГА
2:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:3

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.71

Среднее время на гол

66
126

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.36
1.36

Среднее время на гол

66
66

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 2 0.4
Захович Лука 1 0.2
Бичахчян Ваан 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 4 (2) 0.67
Науэль Матиас 1 0.17
Самец-Талар Пётр 1 0.17
Шварц Петр 1 0.17
Кончковски Мартин 1 0.17
Patryk Szwedzik 1 0.17
Палюшек Александр 1 0.17
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Петков Алекс 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамбоа Жоау 2 0
Бичахчян Ваан 2 0
Гросицки Камил 1 0
Горгон Александр 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 3 0
Кончковски Мартин 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Петков Алекс 2 0
Бейгер Лукаш 2 0
Ольсен Патрик 1 0
Науэль Матиас 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Patryk Szwedzik 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шленск Вроцлав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Погонь Щецин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шленск Вроцлав
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Погонь Щецин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Шленск Вроцлав
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
5
71%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0
Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2
Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шленск Вроцлав 0:0

Результаты матчей

Погонь Щецин
Шленск Вроцлав

Точный счет

0:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 11 - 6 12
2.
Легия
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Шленск Вроцлав
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 7 - 7 10
5.
Краковия
 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 7 - 7 9
7.
Сталь Мелец
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
9.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Видзев Лодзь
 6 2 1 3 7 - 9 7
11.
Пуща Неполомице
 6 2 1 3 7 - 10 7
12.
Пяст
 6 1 4 1 4 - 4 7
13.
Погонь Щецин
 5 2 0 3 3 - 6 6
14.
ЛКС Лодзь
 6 2 0 4 4 - 9 6
15.
Варта Познань
 6 1 3 2 8 - 8 6
16.
Рух Хожув
 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Гурник Забже
 6 1 2 3 3 - 9 5
18.
Корона Кельце
 5 1 1 3 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Пуща Неполомице
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
ЛКС Лодзь
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Рух Хожув
 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Шленск Вроцлав
 2 1 0 1 4 - 3 3
16.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
7.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Гурник Забже
 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Пяст
 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Рух Хожув
 4 0 2 2 3 - 7 2
11.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Варта Познань
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Корона Кельце
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 4 (2)
Легия Пекхарт Томаш 4
Корона Кельце Далмау Адриан 3 (1)
Ракув Зволински Лукаш 3
Пяст Дзичек Патрик 3
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Заглембе Любин Bartlomiej Kludka 1 3
Рух Хожув Садлок Мацей 4
Сталь Мелец Эхманн Марко 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Погонь Щецин 0:2 Шленск Вроцлав онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     