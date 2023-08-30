Тур: 3. Стадион: Stadion Florian Krygier. Зрители: 14562 Главный судья: Damian Kos
0:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаБичахчян Ваан
6' Желтая карточкаЖуковски Матеуш
0:1
21' ГолШварц Петр
33' Желтая карточкаКончковски Мартин
53' Желтая карточкаПокорны Петер
54' Желтая карточкаБейгер Лукаш
56' Желтая карточкаГамбоа Жоау
76' Желтая карточкаГросицки Камил
0:2
85' ГолСамец-Талар Пётр
90'+9
Ход матча
21'
0:1
53'
54'
56'
76'
85'
21
Гамбоа
Жоау
10
Захович
Лука
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракНападающий
- Нападающий
-
-
18 Karol Borys
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Погонь Щецин
Шленск Вроцлав
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
25 матчей
20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
12%
56%
32%
3 победы 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.36
0.71
Среднее время на гол
66
126
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.36
1.36
Среднее время на гол
66
66
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
1.36
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|2
|0.4
|Захович Лука
|1
|0.2
|Бичахчян Ваан
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|4 (2)
|0.67
|Науэль Матиас
|1
|0.17
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.17
|Шварц Петр
|1
|0.17
|Кончковски Мартин
|1
|0.17
|Patryk Szwedzik
|1
|0.17
|Палюшек Александр
|1
|0.17
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамбоа Жоау
|2
|0
|Бичахчян Ваан
|2
|0
|Гросицки Камил
|1
|0
|Горгон Александр
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Петков Алекс
|2
|0
|Бейгер Лукаш
|2
|0
|Ольсен Патрик
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шленск Вроцлав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Погонь Щецин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шленск Вроцлав
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Погонь Щецин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Шленск Вроцлав
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
5
71%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0
Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2
Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шленск Вроцлав 0:0
Результаты матчей
Погонь Щецин
Шленск Вроцлав
Точный счет
0:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
33
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|4 (2)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Корона Кельце
|Далмау Адриан
|3 (1)
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Пяст
|Дзичек Патрик
|3
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3
|Заглембе Любин
|Bartlomiej Kludka
|1 3
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|4
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|4