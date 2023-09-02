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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 3.
Химнасия Ла-Плата
0:1
Первый тайм: 18'
Индепендьенте Авельянеда
0'
0:1
8' Гол
Исла Маурисио

Ход матча

8'
0:1
Исла Маурисио
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
6.40
3.80
2.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Tomas
Durso
28
Bautista
Barros
Schelotto
4
Leonardo
Morales
20
Jonathan
Cabral
3
Rodrigo
Gallo
10
Де
Бласис
Пабло
5
Саравия
Родриго
8
Alexis
Steimbach
11
Erik
Ramirez
7
Benjamin
Dominguez
25
Cristian
Alberto
Tarragona
33
Рей
Родриго
13
Christian
Baez
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
22
Исла
Маурисио
79
Ayrton
Costa
17
Lucas
Gonzalez
23
Марконе
Иван
11
Манкуэльо
Федерико
32
Alexis
Conelo
34
Matias
Gimenez
Rojas
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
5-3-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

13.6%
72.7%
13.7%
3 победы 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
1:1
КПЛ
1:0
С
0:1
С
1:0
ТДВ
2:0
С
2:2
ТМК
0:0
П
0:0
П
3:3
П
1:1
П
0:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
2:0
TPDV
0:1
ПА
1:1
ТМС
0:1
ПАК
3:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
0.64

Среднее время на гол

55
140

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

0.93
1.13

Среднее время на гол

96
80

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.18
0.82

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

76
110

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Gimenez Rojas 2 (1) 0.67

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Morales 1 1
Bruno Palazzo 0 1
Agustin Bolivar 1 0
Tomas Durso 1 0
Felipe Sanchez 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марконе Иван 1 0
Christian Baez 1 0
Рей Родриго 1 0
Joaquin Laso 1 0
Агилар Фелипе 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Химнасия Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2
Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Колон
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Ривер Плейт
 2 1 0 1 7 - 4 3
6.
Уракан
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 0:1 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Бельграно
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Платенсе
 3 0 1 2 3 - 6 1
12.
Ланус
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Тигре
 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Банфилд
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сармьенто
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 3
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 3
Бельграно Lucas Passerini 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 3
Тальерес Кордоба Ramon Sosa 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 1
Архентинос Хуниорс Alan Lescano 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Г О О О О Л - Исла Маурисио бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
6.40
3.80
2.85
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Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 0:1 Индепендьенте Авельянеда онлайн

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