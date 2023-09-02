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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 3.
Ланус
2:2
Конец матча
Годой Крус
0'
1:0
12' Гол
Leandro Diaz III
41' Желтая карточка
Пенья Фелипе
1:1
45' Гол в свои ворота
Juan Caceres
50' Желтая карточка
Juan Andrada
58' Желтая карточка
Nicolas Fernandez3
2:1
59' Гол
Лотти Аугусто
90' Желтая карточка
Franco Orozco
90' Желтая карточка
Де Ла Вега Педро
2:2
90' Гол
Tadeo Allende
90'+7
1
Агуэрре
Алан
24
Juan
Caceres
2
Лема
Кристиан
6
Брагьери
Диего
14
Санчес-Миньо
Хуан
32
Matias
Esquivel
8
Luciano
Boggio
5
Пенья
Фелипе
27
Jonathan
Torres
18
Leandro
Diaz
III
10
Де
Ла
Вега
Педро
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Thomas
Galdames
30
Juan
Andrada
25
Bruno
Sosa
13
Nicolas
Fernandez3
10
Hernan
Lopez
20
Salomon
Rodriguez
17
Конечни
Томас
Ланус
4-4-2
Годой Крус
4-3-1-2

История личных встреч

Ланус
Годой Крус

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

25 матчей

48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
4:4
ЛП
2:1
К
1:3
КПЛ
1:1
ЛП
3:1
С
2:0
С
0:2
С
4:1
П
3:0
П
1:5
П
3:3
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
П
0:1
ПА
2:1
КС
0:0
КС
2:2
ПА
2:0
ПА
1:4
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
0:1
ПА
4:3

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.31
1.5

Среднее время на гол

68
60

Всего голов

41
36

Голов в среднем за матч

1.64
1.44

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

54
62

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 1 0.33
Лотти Аугусто 1 0.33
Luciano Boggio 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hernan Lopez 1 0.5
Tadeo Allende 1 0.5
Thomas Galdames 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Maria Canale 0 1
Julian Fernandez II 1 0
Лотти Аугусто 1 0
Де Ла Вега Педро 1 0
Franco Orozco 1 0
Braian Aguirre 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Andrada 1 0
Nicolas Fernandez3 1 0

Результаты матчей

Ланус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Ланус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Годой Крус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ланус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0
Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4
Годой Крус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0
Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3

Результаты матчей

Ланус
Годой Крус

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ланус
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Колон
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Ривер Плейт
 2 1 0 1 7 - 4 3
6.
Уракан
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Бельграно
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Годой Крус
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Платенсе
 3 0 1 2 3 - 6 1
13.
Тигре
 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Банфилд
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сармьенто
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Годой Крус
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 3
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 3
Бельграно Lucas Passerini 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 3
Индепендьенте Авельянеда Matias Gimenez Rojas 3
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 1
Архентинос Хуниорс Alan Lescano 1 1
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Хуан Касерес уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 41'
      Пенья Фелипе получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Luciano Boggio сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Леандро Диас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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