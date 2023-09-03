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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 3.
Бельграно
1:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
38' Гол
Ulises Sanchez
45' Желтая карточка
Мартино Анджело
65' Желтая карточка
Matias Marin
1:1
69' Гол
Сфорца Хуан
90'+4
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
24
Годой
Эрик
22
Matias
Ibacache
5
Santiago
Longo
7
Lautaro
Tello
10
Matias
Marin
12
Ulises
Sanchez
26
Facundo
Lencioni
9
Lucas
Passerini
1
Lucas
Hoyos
14
Armando
Mendez
25
Веласкес
Виктор
42
Guillermo
Luis
Ortiz
23
Мартино
Анджело
13
Сфорца
Хуан
7
Ivan
Gomez
26
Сордо
Рамиро
47
Бальци
Гилермо
18
Агирре
Брайан
28
Jorge
Recalde
Бельграно
4-1-4-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Бельграно
Ньюэллс Олд Бойз

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:0
С
0:0
ТМК
0:1
ТМК
1:1
С
0:1
ТМК
3:1
П
2:1
П
2:0
ТМК
0:3
П
3:3
П
1:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
ПА
0:2
ПА
2:3

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

0.9
1.17

Среднее время на гол

100
77

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.06
1.06

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

84
84

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Passerini 3 (1) 1
Juan Barinaga 1 0.33
Ulises Sanchez 1 0.33
Matias Marin 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Кристиан I 1 0.33
Сфорца Хуан 1 0.33
Агирре Брайан 1 0.33
Ivan Gomez 0 0
Мартино Анджело 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Marin 2 0
Nahuel Losada 1 0
Каштру Томаш 1 0
Santiago Longo 1 0
Juan Barinaga 1 0
Facundo Lencioni 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Кристиан I 1 1
Jherson Mosquera 1 1
Хайнце Габриэль 0 1
Ivan Gomez 1 0
Jorge Recalde 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Мартино Анджело 1 0
Веласкес Виктор 1 0
Armando Mendez 1 0

Результаты матчей

Бельграно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Бельграно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0
Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2

Результаты матчей

Бельграно
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Колон
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Уракан
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Велес Сарсфилд
 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Ривер Плейт
 0:1 3 1 0 2 7 - 5 3
11.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Сармьенто
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бельграно
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Годой Крус
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Платенсе
 3 0 1 2 3 - 6 1
13.
Тигре
 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Велес Сарсфилд
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Ривер Плейт
 0:1 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Банфилд
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Велес Сарсфилд
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Ривер Плейт
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Годой Крус
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Matias Coccaro 4
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 3
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 3
Бельграно Lucas Passerini 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 3
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
Колон Rafael Delgado 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Мартино Анджело получил желтую карточку от судьи
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    • 38'
      Matias Marin сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Ulises Sanchez бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

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