  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 3.
Барракас Сентраль
1:1
Первый тайм: 37'
Арсенал Саранди
0'
1:0
8' Гол
Francisco Alvarez1
11' Желтая карточка
Facundo Mater
1:1
15' Гол
Leandro Moreira
22
Guido
Villar
2
Nicolas
Capraro
16
Francisco
Alvarez1
15
Fernando
Prado
33
Facundo
Mater
3
Franco
Nicolas
Tolosa
7
Колитто
Лукас
19
Carlos
Martin
Arce
10
Ivan
Tapia
17
Franco
Farias
29
Bruno
Christian
Sepulveda
23
Alejandro
Medina
I
25
Nestor
Breitenbruch
13
Joaquin
Pombo
30
Facundo
Cardozo
11
Lucas
Brochero
5
Спорле
Адриан
22
Brian
Guzman
18
Gonzalo
Muscia
8
Braian
Rivero
28
Leandro
Moreira
33
Кавальяро
Хуан
Барракас Сентраль
5-4-1
Арсенал Саранди
5-3-2

История личных встреч

Барракас Сентраль
Арсенал Саранди

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:2
КПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
90

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 1 0.33
Francisco Alvarez1 1 0.33
Ivan Tapia 0 0
Rodrigo Insua 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Brochero 1 0.33
Nestor Breitenbruch 1 0.33
Leandro Moreira 1 0.33
Santiago Toloza 1 (1) 0.33
Braian Rivero 0 0
Спорле Адриан 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Insua 0 1
Колитто Лукас 1 0
Guido Villar 1 0
Facundo Mater 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спорле Адриан 2 0
Juan Cejas 1 0
Joaquin Pombo 1 0
Alfredo Amarilla 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Арсенал Саранди
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
3
Барракас Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Арсенал Саранди
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0
Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0
Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Арсенал Саранди

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Арсенал Саранди

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Банфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Уракан
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Арсенал Саранди
 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Архентинос Хуниорс
 3 1 1 1 7 - 7 4
10.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 7 - 6 3
12.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Барракас Сентраль
 1:1 3 0 1 2 2 - 7 1
14.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Бельграно
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Годой Крус
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 3 3
9.
Тигре
 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Платенсе
 3 0 1 2 3 - 6 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Банфилд
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Арсенал Саранди
 1:1 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Барракас Сентраль
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сармьенто
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Тигре
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Банфилд
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Арсенал Саранди
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 1:1 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тигре
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Годой Крус
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 4 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 3
Бельграно Lucas Passerini 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 3
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 3
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
Колон Rafael Delgado 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Барракас Сентраль
Ничья
Арсенал Саранди
2.90
2.95
3.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Барракас Сентраль 1:1 Арсенал Саранди онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 