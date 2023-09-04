Тур: 3.
1:1
Первый тайм: 37'
Ход матча
8'
1:0
11'
15'
22
Guido
Villar
10
Ivan
Tapia
22
Brian
Guzman
- Основной состав
-
22 Guido VillarВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Siro Rosane
-
-
-
11 Alan Cantero
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Brian GuzmanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
31 Ivan Cabrera
-
15 Franco Vega
-
-
-
-
-
20 E. Viveros
-
-
-
27 Juan Cejas
-
Главный тренер: Federico Vilar
История личных встреч
Барракас Сентраль
Арсенал Саранди
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
90
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.33
|Francisco Alvarez1
|1
|0.33
|Ivan Tapia
|0
|0
|Rodrigo Insua
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Brochero
|1
|0.33
|Nestor Breitenbruch
|1
|0.33
|Leandro Moreira
|1
|0.33
|Santiago Toloza
|1 (1)
|0.33
|Braian Rivero
|0
|0
|Спорле Адриан
|0
|0
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Insua
|0
|1
|Колитто Лукас
|1
|0
|Guido Villar
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спорле Адриан
|2
|0
|Juan Cejas
|1
|0
|Joaquin Pombo
|1
|0
|Alfredo Amarilla
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Арсенал Саранди
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
3
Барракас Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Арсенал Саранди
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0
Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0
Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Арсенал Саранди
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Арсенал Саранди
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|14.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|4
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|3
|Бельграно
|Lucas Passerini
|3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|3
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|3
|Химнасия Ла-Плата
|Leonardo Morales
|1 1
|Колон
|Rafael Delgado
|1 1
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 1