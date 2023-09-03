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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Кремонезе
1:0
Второй тайм: 60'
Сампдория
0'
1:0
27' Гол
Пикель Шарль
38' Желтая карточка
Лочошвили Лука
52' Желтая карточка
Стоянович Петар

Ход матча

27'
Пикель Шарль
1:0
38'
Лочошвили Лука
 
46'
 
Йепес Жерар
Риччи Матео
52'
 
Стоянович Петар

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Сампдория
3.40
4.90
3.90
Все Коэффициенты
1
Сарр
Мухамаду
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
33
Квальята
Джакомо
8
Коллоколо
Микеле
91
Бертолаччи
Андреа
6
Пикель
Шарль
10
Буонаюто
Кристиан
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
1
Станкович
Филип
40
Стоянович
Петар
87
Даниэле
Гиларди
25
Феррари
Алекс
29
Мурру
Никола
23
Депаоли
Фабио
8
Риччи
Матео
10
Верре
Валерио
11
Педрола
Эстанис
20
Ла
Гумина
Антонино
16
Борини
Фабио
Кремонезе
4-4-2
Сампдория
4-3-3

История личных встреч

Кремонезе
Сампдория

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:3
СA
0:1
ТМК
3:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 1 0.25
Пикель Шарль 1 0.25
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депаоли Фабио 1 0.25
Педрола Эстанис 1 0.25
Ла Гумина Антонино 1 (1) 0.25
Верре Валерио 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раванелли Лука 1 1
Бертолаччи Андреа 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Квальята Джакомо 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 2 0
Стоянович Петар 1 0
Феррари Алекс 1 0
Ла Гумина Антонино 1 0
Виейра Ронни 1 0
Панада Симоне 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сампдория
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Кремонезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сампдория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0
Кремонезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сампдория
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1
Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1
Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0

Результаты матчей

Кремонезе
Сампдория

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Катанзаро
 1:0 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Модена
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Палермо
 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Зюйдтироль
 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Венеция
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Кремонезе
 1:0 4 2 1 1 2 - 1 7
8.
Бари
 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Комо
 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Козенца
 4 1 1 2 5 - 4 4
12.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Пиза
 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Сампдория
 0:1 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Асколи
 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Реджо-Аудаче
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Специя
 0:1 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Тернана
 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
19.
Лекко
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
ФералпиСало
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Катанзаро
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Кремонезе
 1:0 3 1 1 1 1 - 1 4
7.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Бари
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Комо
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Тернана
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Специя
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лекко
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сампдория
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Катанзаро
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Бари
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Венеция
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Кремонезе
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Сампдория
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Комо
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Козенца
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Специя
 0:1 2 0 1 1 3 - 6 1
16.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лекко
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 4 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Зюйдтироль Silvio Merkaj 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Козенца Кало Джакомо 3
Реджо-Аудаче Бьянко Алессандро 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Стоянович Петар получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Риччи Матео уходит с поля. Йепес Жерар выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Лочошвили Лука получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Г О О О О Л - Пикель Шарль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Сампдория
3.40
4.90
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кремонезе 1:0 Сампдория онлайн

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