  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Кремонезе
1:1
Конец матча
Сампдория
0'
1:0
27' Гол
Пикель Шарль
38' Желтая карточка
Лочошвили Лука
52' Желтая карточка
Стоянович Петар
1:1
60' Гол
Педрола Эстанис
63' Желтая карточка
Верре Валерио
80' Желтая карточка
Пикель Шарль
80' Желтая карточка
Виейра Ронни
90' Желтая карточка
Феррари Алекс
90'+7

Ход матча

27'
Пикель Шарль
1:0
38'
Лочошвили Лука
 
46'
 
Йепес Жерар
Риччи Матео
52'
 
Стоянович Петар
60'
1:1
Педрола Эстанис
(Борини Фабио)
63'
 
Верре Валерио
67'
 
Marco Delle Monache
Ла Гумина Антонино
68'
 
Виейра Ронни
Стоянович Петар
75'
Дзанимачча Лука
Коллоколо Микеле
 
75'
Цаджу Франк
Кода Массимо
 
75'
Кастаньетти Микеле
Бертолаччи Андреа
 
80'
Пикель Шарль
 
80'
 
Виейра Ронни
86'
 
Эспозито Себастьяно
Борини Фабио
86'
Gonzalo Abrego
Буонаюто Кристиан
 
87'
 
Джирелли Стефано
Верре Валерио
90'
 
Феррари Алекс

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 364 Количество передач 531
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
1
Сарр
Мухамаду
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
33
Квальята
Джакомо
8
Коллоколо
Микеле
91
Бертолаччи
Андреа
6
Пикель
Шарль
10
Буонаюто
Кристиан
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
1
Станкович
Филип
40
Стоянович
Петар
87
Даниэле
Гиларди
25
Феррари
Алекс
29
Мурру
Никола
23
Депаоли
Фабио
8
Риччи
Матео
10
Верре
Валерио
11
Педрола
Эстанис
20
Ла
Гумина
Антонино
16
Борини
Фабио
Кремонезе
4-4-2
Сампдория
4-3-3

История личных встреч

Кремонезе
Сампдория

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:3
СA
0:1
ТМК
3:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 1 0.25
Пикель Шарль 1 0.25
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педрола Эстанис 2 0.5
Депаоли Фабио 1 0.25
Ла Гумина Антонино 1 (1) 0.25
Борини Фабио 0 0
Верре Валерио 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раванелли Лука 1 1
Бертолаччи Андреа 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Пикель Шарль 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Квальята Джакомо 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 3 0
Стоянович Петар 2 0
Феррари Алекс 2 0
Виейра Ронни 2 0
Ла Гумина Антонино 1 0
Панада Симоне 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сампдория
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Кремонезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сампдория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0
Кремонезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сампдория
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1
Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1
Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0

Результаты матчей

Кремонезе
Сампдория

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Катанзаро
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Модена
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Венеция
 0:0 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Палермо
 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Зюйдтироль
 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Бари
 4 1 3 0 2 - 1 6
8.
Кремонезе
 4 1 2 1 2 - 2 5
9.
Читтаделла
 0:0 4 1 2 1 2 - 3 5
10.
Комо
 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Козенца
 4 1 1 2 5 - 4 4
12.
Сампдория
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Пиза
 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Асколи
 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Реджо-Аудаче
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Тернана
 4 0 1 3 2 - 5 1
19.
Лекко
 1 0 0 1 3 - 4 0
20.
ФералпиСало
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Венеция
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Читтаделла
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Кремонезе
 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Тернана
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Специя
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лекко
 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Венеция
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Бари
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Козенца
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Читтаделла
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
16.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 4 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Зюйдтироль Silvio Merkaj 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Тернана Фалетти Сесар 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Стоянович Петар получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Риччи Матео уходит с поля. Йепес Жерар выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Лочошвили Лука получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Г О О О О Л - Пикель Шарль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Кремонезе 1:1 Сампдория онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     