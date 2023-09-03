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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Специя
0:1
Второй тайм: 57'
Комо
0'
16' Желтая карточка
Эспозито Франческо
0:1
24' Гол
Барба Федерико
45' Желтая карточка
Коне Бенджамин
54' Желтая карточка
Иовин Алессио
55' Желтая карточка
Да Кунья Лукас

Ход матча

16'
Эспозито Франческо
 
24'
0:1
Барба Федерико
45'
 
Коне Бенджамин
46'
Элия Сальваторе
Гелашвили Ива
 
54'
 
Иовин Алессио
55'
 
Да Кунья Лукас
56'
Rachid Kouda
Экдаль Альбин
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Комо
7.40
3.55
4.95
Все Коэффициенты
69
Дронговски
Бартломей
33
Гелашвили
Ива
23
Мюль
Лукас
43
Николау
Димитрис
27
Амьен-Аду
Кельвен
25
Бандинелли
Филиппо
8
Экдаль
Альбин
17
Журковски
Шимон
4
Моутинью
Жоау
9
Эспозито
Франческо
48
Антонуччи
Мирко
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
44
Иоанну
Николас
6
Иовин
Алессио
14
Беллемо
Алессандро
94
Коне
Бенджамин
33
Да
Кунья
Лукас
9
Габриеллони
Алессандро
10
Кутроне
Патрик
Специя
3-5-2
Комо
4-4-2

История личных встреч

Специя
Комо

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
5:1
СB
4:0
СB
1:1
СCA
1:1

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Среднее время на гол

38
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

32
120

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Лука 2 0.67
Реца Аркадиуш 1 0.33
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Rachid Kouda 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 1 0.33
Барба Федерико 1 0.33
Иоанну Николас 1 0.33
Иовин Алессио 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дронговски Бартломей 1 0
Николау Димитрис 1 0
Бандинелли Филиппо 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Мюль Лукас 1 0
Антонуччи Мирко 1 0
Эспозито Франческо 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 2 0
Беллемо Алессандро 1 0
Мустафа Сулиман 1 0

Результаты матчей

Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Специя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
Специя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1
Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0
Комо
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1
Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0

Результаты матчей

Специя
Комо

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Специя
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Катанзаро
 1:0 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Модена
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Палермо
 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Зюйдтироль
 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Венеция
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Кремонезе
 1:0 4 2 1 1 2 - 1 7
8.
Бари
 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Комо
 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Козенца
 4 1 1 2 5 - 4 4
12.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Пиза
 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Сампдория
 0:1 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Асколи
 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Реджо-Аудаче
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Специя
 0:1 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Тернана
 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
19.
Лекко
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
ФералпиСало
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Катанзаро
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Кремонезе
 1:0 3 1 1 1 1 - 1 4
7.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Бари
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Комо
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Тернана
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Специя
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лекко
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сампдория
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Катанзаро
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Бари
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Венеция
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Кремонезе
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Сампдория
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Комо
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Козенца
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Специя
 0:1 2 0 1 1 3 - 6 1
16.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лекко
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 4 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Зюйдтироль Silvio Merkaj 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Козенца Кало Джакомо 3
Реджо-Аудаче Бьянко Алессандро 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Коне Бенджамин получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Комо
7.40
3.55
4.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Специя 0:1 Комо онлайн

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