Тур: 4. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
16' Желтая карточкаЭспозито Франческо
0:1
24' ГолБарба Федерико
45' Желтая карточкаКоне Бенджамин
54' Желтая карточкаИовин Алессио
55' Желтая карточкаДа Кунья Лукас
Ход матча
24'
0:1
45'
54'
55'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.75 Победа «Специи»
-
23
Мюль
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ципот ТиоНападающий
- Нападающий
-
80 Rachid Kouda
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
80 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Специя
Комо
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Среднее время на гол
38
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.75
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
32
120
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Лука
|2
|0.67
|Реца Аркадиуш
|1
|0.33
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Rachid Kouda
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|1
|0.33
|Барба Федерико
|1
|0.33
|Иоанну Николас
|1
|0.33
|Иовин Алессио
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Николау Димитрис
|1
|0
|Бандинелли Филиппо
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Мюль Лукас
|1
|0
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|Эспозито Франческо
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Результаты матчей
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Специя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
2
Специя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1
Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0
Комо
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1
Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0
Результаты матчей
Специя
Комо
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Специя
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|8.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|12.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|19.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|4 (2)
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Асколи
|Мендеш Педру
|3
|Зюйдтироль
|Silvio Merkaj
|2 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Козенца
|Кало Джакомо
|3
|Реджо-Аудаче
|Бьянко Алессандро
|3