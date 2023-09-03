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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Тернана
0:0
Второй тайм: 55'
Бари
0'
3' Желтая карточка
Диаките Салим
50' Желтая карточка
Риччи Джакомо

Ход матча

3'
Диаките Салим
 
46'
Челли Алессандро
Диаките Салим
 
50'
 
Риччи Джакомо

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Бари
3.12
3.30
3.72
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
13
Мантовани
Валерио
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
25
Лабойко
Якуб
66
Пююхтя
Никлас
91
Коррадо
Никколо
17
Фавилли
Андреа
10
Фалетти
Сесар
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
21
Жужек
Жан
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
26
Куцупиас
Илиас
17
Майелло
Раффаэле
4
Майта
Маттиа
20
Сибилли
Джузеппе
9
Насти
Марко
77
Моракьоли
Грегорио
Тернана
3-5-2
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Тернана
Бари

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

СB
1:0
СB
0:0
СC
2:1
СC
1:3
СCППО
1:1
СC
2:2
СC
2:0
СB
1:2
СB
3:0
СB
3:1
СB
0:0
СB
4:0
СB
3:0
СB
2:0
СB
0:1
СB
1:3
СB
2:1
СB
0:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.7

Среднее время на гол

67
128

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.8
0.89

Среднее время на гол

50
101

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

1.58
0.79

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14

Среднее время на гол

57
114

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 1 0.25
Ди Стефано Филиппо 1 0.25
Мантовани Валерио 0 0
Пююхтя Никлас 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 1 0.25
Насти Марко 1 0.25

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалетти Сесар 2 0
Диаките Салим 2 0
Соренсен Фредерик 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Луперини Грегорио 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 2 1
Бренно 2 0
Майта Маттиа 0 1
Майелло Раффаэле 1 0
Менез Жереми 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Риччи Джакомо 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Насти Марко 1 0
Дорваль Мехди 1 0

Результаты матчей

Тернана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Тернана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Тернана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0
Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0
Бари
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3
Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1

Результаты матчей

Тернана
Бари

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Тернана
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Катанзаро
 1:0 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Модена
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Палермо
 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Зюйдтироль
 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Венеция
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Кремонезе
 1:0 4 2 1 1 2 - 1 7
8.
Бари
 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Комо
 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Козенца
 4 1 1 2 5 - 4 4
12.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Пиза
 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Сампдория
 0:1 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Асколи
 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Реджо-Аудаче
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Специя
 0:1 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Тернана
 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
19.
Лекко
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
ФералпиСало
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Катанзаро
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Кремонезе
 1:0 3 1 1 1 1 - 1 4
7.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Бари
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Комо
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Тернана
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Специя
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лекко
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сампдория
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Катанзаро
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Бари
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Венеция
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Кремонезе
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Сампдория
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Комо
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Козенца
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Специя
 0:1 2 0 1 1 3 - 6 1
16.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лекко
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 4 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Зюйдтироль Silvio Merkaj 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Козенца Кало Джакомо 3
Реджо-Аудаче Бьянко Алессандро 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 3'
    Диаките Салим получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Бари
3.12
3.30
3.72
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 0:0 Бари онлайн

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