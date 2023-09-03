Тур: 4. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
0:0
Конец матча
0'
46' Желтая карточкаFilippo Pittarello
60' Желтая карточкаКандела Антонио
71' Желтая карточкаБранка Симоне
74' Желтая карточкаФраре Доменико
89' Желтая карточкаСверко Марин
90'+8
Ход матча
60'
71'
74'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
320 Количество передач 411
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
История личных встреч
Читтаделла
Венеция
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паван Никола
|1
|0.25
|Francesco Amatucci
|1
|0.25
|Тессьоре Андреа
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерини Николас
|3
|0.75
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.25
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.25
|Тессманн Таннер
|1
|0.25
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Маистрелло Томми
|1
|0
|Кариссони Лоренцо
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Filippo Pittarello
|1
|0
|Francesco Amatucci
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сверко Марин
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Венеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Читтаделла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Венеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Читтаделла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Венеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2
Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0
Венеция
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2
НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1
Результаты матчей
Читтаделла
Венеция
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|4 (2)
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Асколи
|Мендеш Педру
|3
|Зюйдтироль
|Silvio Merkaj
|2 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Тернана
|Фалетти Сесар
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3