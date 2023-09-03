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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Читтаделла
0:0
Конец матча
Венеция
0'
46' Желтая карточка
Filippo Pittarello
60' Желтая карточка
Кандела Антонио
71' Желтая карточка
Бранка Симоне
74' Желтая карточка
Фраре Доменико
89' Желтая карточка
Сверко Марин
90'+8

Ход матча

46'
Filippo Pittarello
 
57'
Вита Алессио
Тессьоре Андреа
 
58'
Andrea Magrassi
Пандольфи Лука
 
60'
 
Кандела Антонио
63'
 
Йонсен Деннис
Андерсен Магнус
63'
 
Дзампано Франческо
Кандела Антонио
67'
Кассано Клаудио
Каррьеро Джузеппе
 
71'
Бранка Симоне
 
71'
 
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Лелла Нунцио
72'
 
Гюткьяр Кристиан
Пьерини Николас
74'
Фраре Доменико
 
77'
Мастрантонио Валерио
Francesco Amatucci
 
78'
Данци Андреа
Бранка Симоне
 
89'
 
Сверко Марин
90'
 
Бузио Джанлука
Тессманн Таннер

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 320 Количество передач 411
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
15
Фраре
Доменико
24
Кариссони
Лоренцо
20
Каррьеро
Джузеппе
23
Бранка
Симоне
8
Francesco
Amatucci
18
Тессьоре
Андреа
11
Filippo
Pittarello
7
Пандольфи
Лука
1
Йоронен
Йессе
4
Идзес
Джей
15
Альтаре
Джорджо
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
24
Лелла
Нунцио
8
Тессманн
Таннер
38
Андерсен
Магнус
II
19
Бьярксон
Бьярки
Стейнн
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пьерини
Николас
Читтаделла
4-3-1-2
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Читтаделла
Венеция

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:1
СB
3:2
СB
2:1
СB
2:1
СCA
3:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паван Никола 1 0.25
Francesco Amatucci 1 0.25
Тессьоре Андреа 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерини Николас 3 0.75
Гюткьяр Кристиан 1 0.25
Похьянпало Йоэль 1 0.25
Тессманн Таннер 1 0.25
Дзампано Франческо 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Кандела Антонио 0 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 2 0
Фраре Доменико 2 0
Маистрелло Томми 1 0
Кариссони Лоренцо 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Filippo Pittarello 1 0
Francesco Amatucci 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сверко Марин 1 0
Кандела Антонио 1 0
Лелла Нунцио 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Венеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Читтаделла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Венеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Читтаделла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Венеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2
Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0
Венеция
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2
НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1

Результаты матчей

Читтаделла
Венеция

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Катанзаро
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Модена
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Венеция
 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Палермо
 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Зюйдтироль
 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Бари
 4 1 3 0 2 - 1 6
8.
Кремонезе
 4 1 2 1 2 - 2 5
9.
Читтаделла
 4 1 2 1 2 - 3 5
10.
Комо
 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Козенца
 4 1 1 2 5 - 4 4
12.
Сампдория
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Пиза
 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Асколи
 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Реджо-Аудаче
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Тернана
 4 0 1 3 2 - 5 1
19.
Лекко
 1 0 0 1 3 - 4 0
20.
ФералпиСало
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Кремонезе
 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Тернана
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Специя
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лекко
 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Венеция
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Бари
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Козенца
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
16.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 4 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Зюйдтироль Silvio Merkaj 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Тернана Фалетти Сесар 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Filippo Pittarello получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Читтаделла 0:0 Венеция онлайн

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