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  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 24.
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Первый тайм: 14'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
7' Желтая карточка
Nicolas Hernandez2
12' Желтая карточка
Matheus Dias

Ход матча

4'
Перес Бруно
Madson II
 
7'
 
Nicolas Hernandez2
11'
Pablo I
Роке Витор
 
12'
 
Matheus Dias
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
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24
Leonardo
Linck
22
Madson
II
25
Кака
II
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
5
Фернандиньо
XII
26
Erick2
10
Bruno
Zapelli
8
Витор
Буэно
9
Роке
Витор
14
Каноббио
Агустин
33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
21
Igor
Gomes
22
Nicolas
Hernandez2
29
Далберт
Эстеван
23
Gabriel
Paulista
VIII
41
Matheus
Dias
8
Энрике
Бруно
14
Де
Пена
Карлос
5
Lucca
9
Адриано
Луис
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-1-3-2

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
68.8%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

31 матч

35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

16.1%
71%
12.9%
5 побед 22 ничьи 4 победы

Второй тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
К
1:2
К
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:0
БСА
0:1
БСА
2:1
БСА
1:0
КБ
0:0
КБ
1:1
БСА
2:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.27
0.94

Среднее время на гол

71
96

Всего голов

26
8

Голов в среднем за матч

1.63
0.53

Среднее время на гол

55
168

Всего голов

45
23

Голов в среднем за матч

1.45
0.74

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

62
121

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 11 0.46
Christian Cardoso 4 0.17
Витор Буэно 3 (3) 0.13
Pablo I 3 0.13
Каноббио Агустин 2 0.08
Erick2 2 0.08
Виллиан Сикейра 2 0.08
Сантана Алекс 2 0.08
Кака II 2 0.08
Madson II 1 0.04
Фернандиньо XII 1 (1) 0.04
Энрике Педру II 1 0.04
Bruno Zapelli 1 0.04
Келлвен Дуглас 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Tomas Cuello 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.13
José Maurisio3 3 0.13
Адриано Луис 2 0.08
Джонни 2 0.08
Бустос Фабрисио 2 0.08
Jean Dias 1 0.04
Энрике Педро 1 (1) 0.04
Де Пена Карлос 1 0.04
Энрике Бруно 1 0.04
Ромуло 1 0.04
Alexandre Zurawski 1 0.04
Мартинс Родригес 1 0.04
Патрик Алан 0 0
Валенсия Эннер 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 6 0
Роке Витор 6 0
Сантана Алекс 4 1
Фернандиньо XII 4 1
Витор Буэно 5 0
Erick2 5 0
Thiago Heleno 4 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Видаль Артуро 3 0
Madson II 3 0
Hugo Moura 3 0
Bento Krepski 3 0
Vinicius Kaue 1 1
Pablo I 2 0
Leonardo Linck 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Кака II 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 8 1
Кампаньяро Густаво 5 0
Nicolas Hernandez2 5 0
Matheus Dias 5 0
Де Пена Карлос 3 1
Джонни 4 0
Патрик Алан 4 0
Витао 4 0
Моледо Родриго 3 0
Рочет Серхио 3 0
Валенсия Эннер 2 0
Lucca 2 0
Энрике Бруно 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Адриано Луис 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Эдуардо Коудет 1 0
Мальо Уго 1 0
Энрике Педро 1 0
Ромуло 1 0
Keiller 1 0
John Victor 1 0
Вандерсон 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

9
5
Атлетико Паранаэнсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

11
11
Атлетико Паранаэнсе
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (14)
17% (4)
22% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (3)
61% (14)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

20
16

Голы по времени матча

Забито

22
8
10 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 17
1
5%
1
13%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
7
32%
0
0%
31-45
2
9%
2
25%
46-60
2
9%
2
25%
61-75
8
36%
2
25%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
23%
3
21%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
3
23%
1
7%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
6
46%
3
25%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
7
54%
4
40%
76-90

Забито

35
20
15 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 8
3 Не забивали 10
3
9%
2
10%
1-15
4
11%
4
20%
16-30
8
23%
0
0%
31-45
3
9%
5
25%
46-60
3
9%
4
20%
61-75
14
40%
5
25%
76-90

Пропущено

26
24
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
5
19%
5
21%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
2
8%
5
21%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
10
38%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 22%
2:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
1
8 раз 35%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
5
6
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
6
4
7
1.5
1
11
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
13
10
12
11
1.5
6
17
3
20
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 23 16 3 4 39 - 14 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 23 12 8 3 38 - 17 44
3.
Ред Булл Брагантино
 24 11 9 4 33 - 21 42
4.
Флуминенсе
 24 12 5 7 34 - 26 41
5.
Гремио
 23 12 4 7 38 - 31 40
6.
Фламенго
 24 11 7 6 36 - 30 40
7.
Форталеза Сеара
 24 11 5 8 29 - 23 38
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 24 10 8 6 35 - 26 38
9.
Атлетико Минейро
 23 9 7 7 26 - 19 34
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 24 7 9 8 19 - 25 30
11.
Куяба
 23 8 5 10 23 - 29 29
12.
Крузейро
 24 7 8 9 23 - 21 29
13.
Сан-Паулу
 23 7 7 9 27 - 25 28
14.
Коринтианс
 23 6 9 8 27 - 29 27
15.
Гойяс
 24 6 8 10 20 - 30 26
16.
Байя
 24 6 7 11 28 - 33 25
17.
Сантос
 24 6 6 12 23 - 40 24
18.
Васко да Гама
 2:0 23 6 5 12 22 - 33 23
19.
Америка Минейро
 23 4 5 14 26 - 49 17
20.
Коритиба Парана
 0:2 23 3 5 15 23 - 48 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 13 10 3 0 20 - 6 33
3.
Гремио
 12 9 2 1 25 - 10 29
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 8 2 1 19 - 8 26
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 13 7 5 1 22 - 13 26
6.
Ред Булл Брагантино
 12 7 4 1 19 - 7 25
7.
Форталеза Сеара
 12 7 3 2 19 - 10 24
8.
Сан-Паулу
 12 7 2 3 19 - 11 23
9.
Фламенго
 11 5 4 2 16 - 9 19
10.
Атлетико Минейро
 11 5 3 3 14 - 10 18
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 11 5 3 3 12 - 10 18
12.
Коринтианс
 11 4 6 1 18 - 12 18
13.
Сантос
 12 4 5 3 18 - 18 17
14.
Васко да Гама
 2:0 12 5 1 6 12 - 14 16
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Гойяс
 12 3 6 3 11 - 14 15
17.
Куяба
 11 3 4 4 14 - 15 13
18.
Америка Минейро
 12 4 1 7 13 - 22 13
19.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
20.
Коритиба Парана
 0:2 11 2 3 6 12 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 13 6 3 4 20 - 21 21
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 5 3 3 12 - 9 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 4 6 2 19 - 9 18
4.
Ред Булл Брагантино
 12 4 5 3 14 - 14 17
5.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
6.
Крузейро
 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
8.
Форталеза Сеара
 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 11 3 3 5 13 - 13 12
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 13 2 6 5 7 - 15 12
11.
Гремио
 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Гойяс
 12 3 2 7 9 - 16 11
13.
Коринтианс
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Байя
 12 2 3 7 8 - 18 9
15.
Флуминенсе
 11 2 2 7 14 - 20 8
16.
Васко да Гама
 2:0 11 1 4 6 10 - 19 7
17.
Сантос
 12 2 1 9 5 - 22 7
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Коритиба Парана
 0:2 12 1 2 9 11 - 31 5
20.
Америка Минейро
 11 0 4 7 13 - 27 4
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 9 (2)
Куяба Дейверсон Силва 9 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 9
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Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 10
Гремио Каннеманн Вальтер 1 10
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Весь список
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Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
1.70
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