Тур: 24.
2:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаNicolas Hernandez2
12' Желтая карточкаMatheus Dias
1:0
24' ГолErick2
31' Желтая карточкаВитор Буэно
1:1
36' ГолДе Пена Карлос
45' Желтая карточкаPablo I
45' Желтая карточкаThiago Heleno
50' Желтая карточкаБустос Фабрисио
63' Желтая карточкаДе Пена Карлос
2:1
90' ГолСантана Алекс
90' Желтая карточкаВандерсон
90'+9
Ход матча
11'
12'
24'
1:0
31'
36'
1:1
45'
45'
50'
63'
78'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Madson
II
25
Кака
II
26
Erick2
33
Рочет
Серхио
21
Igor
Gomes
41
Matheus
Dias
5
Lucca
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Нападающий
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Pablo I
-
35 Romulo Cruz
-
28 Tomas Cuello
-
-
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
21 Igor GomesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Matheus DiasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 LuccaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Патрик АланНападающий
-
-
-
36 Thauan Lara
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.3%
68.8%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
31 матч
35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
16.1%
71%
12.9%
5 побед 22 ничьи 4 победы
Второй тайм
25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.27
0.94
Среднее время на гол
71
96
Всего голов
26
8
Голов в среднем за матч
1.63
0.53
Среднее время на гол
55
168
Всего голов
45
23
Голов в среднем за матч
1.45
0.74
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
62
121
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|11
|0.46
|Christian Cardoso
|4
|0.17
|Витор Буэно
|3 (3)
|0.13
|Pablo I
|3
|0.13
|Erick2
|3
|0.13
|Сантана Алекс
|3
|0.13
|Каноббио Агустин
|2
|0.08
|Виллиан Сикейра
|2
|0.08
|Кака II
|2
|0.08
|Madson II
|1
|0.04
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.04
|Энрике Педру II
|1
|0.04
|Bruno Zapelli
|1
|0.04
|Келлвен Дуглас
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Tomas Cuello
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.13
|José Maurisio3
|3
|0.13
|Адриано Луис
|2
|0.08
|Джонни
|2
|0.08
|Де Пена Карлос
|2
|0.08
|Бустос Фабрисио
|2
|0.08
|Jean Dias
|1
|0.04
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.04
|Энрике Бруно
|1
|0.04
|Ромуло
|1
|0.04
|Alexandre Zurawski
|1
|0.04
|Мартинс Родригес
|1
|0.04
|Патрик Алан
|0
|0
|Валенсия Эннер
|0
|0
|Lucca
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витор Буэно
|6
|0
|Каноббио Агустин
|6
|0
|Роке Витор
|6
|0
|Сантана Алекс
|4
|1
|Фернандиньо XII
|4
|1
|Thiago Heleno
|5
|0
|Erick2
|5
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Pablo I
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Hugo Moura
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Vinicius Kaue
|1
|1
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Кака II
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|8
|1
|Де Пена Карлос
|4
|1
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Nicolas Hernandez2
|5
|0
|Matheus Dias
|5
|0
|Джонни
|4
|0
|Патрик Алан
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Lucca
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Адриано Луис
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Мальо Уго
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Keiller
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
6
Атлетико Паранаэнсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
11
11
Атлетико Паранаэнсе
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (15)
17% (4)
21% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
20
17
Голы по времени матча
Забито
24
9
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 17
1
4%
1
11%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
7
29%
29%
1
11%
31-45
2
8%
2
22%
46-60
2
8%
2
22%
61-75
9
38%
2
22%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
21%
3
19%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
6
46%
3
25%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
7
54%
4
40%
76-90
Забито
37
21
16 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
3 Не забивали 10
3
8%
2
10%
1-15
5
14%
4
19%
16-30
8
22%
1
5%
31-45
3
8%
5
24%
46-60
3
8%
4
19%
61-75
15
41%
5
24%
76-90
Пропущено
27
26
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
5
19%
5
19%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
3
11%
5
19%
31-45
3
11%
2
8%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
10
37%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:0
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 42%
1
8 раз 33%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
56
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
76
47
112
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
1410
1311
618
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|16
|3
|4
|39 - 14
|51
|2.
|0:1
|24
|12
|8
|4
|38 - 18
|44
|3.
|1:0
|24
|13
|4
|7
|39 - 31
|43
|4.
|24
|11
|9
|4
|33 - 21
|42
|5.
|24
|12
|5
|7
|34 - 26
|41
|6.
|24
|11
|7
|6
|37 - 27
|40
|7.
|24
|11
|7
|6
|36 - 30
|40
|8.
|24
|11
|5
|8
|29 - 23
|38
|9.
|23
|9
|7
|7
|26 - 19
|34
|10.
|23
|8
|5
|10
|23 - 29
|29
|11.
|24
|7
|8
|9
|23 - 21
|29
|12.
|24
|7
|8
|9
|20 - 27
|29
|13.
|23
|7
|7
|9
|27 - 25
|28
|14.
|23
|6
|9
|8
|27 - 29
|27
|15.
|24
|6
|8
|10
|20 - 30
|26
|16.
|24
|6
|7
|11
|28 - 33
|25
|17.
|24
|6
|6
|12
|23 - 40
|24
|18.
|23
|6
|5
|12
|25 - 34
|23
|19.
|23
|4
|5
|14
|26 - 49
|17
|20.
|23
|3
|5
|15
|24 - 51
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|27 - 5
|33
|2.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|3.
|1:0
|13
|10
|2
|1
|26 - 10
|32
|4.
|13
|8
|4
|1
|24 - 14
|28
|5.
|0:1
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|6.
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|7.
|12
|7
|3
|2
|19 - 10
|24
|8.
|12
|7
|2
|3
|19 - 11
|23
|9.
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|10.
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|11.
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|12.
|11
|4
|6
|1
|18 - 12
|18
|13.
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|14.
|12
|5
|1
|6
|15 - 15
|16
|15.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|16.
|12
|3
|6
|3
|11 - 14
|15
|17.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|18.
|12
|4
|1
|7
|13 - 22
|13
|19.
|12
|3
|4
|5
|5 - 8
|13
|20.
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|2.
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|3.
|0:1
|13
|4
|6
|3
|19 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|5.
|12
|5
|1
|6
|9 - 14
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|7.
|12
|4
|4
|4
|12 - 9
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|9.
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|10.
|1:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|11.
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|8 - 17
|11
|13.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|12
|2
|3
|7
|8 - 18
|9
|15.
|11
|2
|2
|7
|14 - 20
|8
|16.
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|17.
|12
|2
|1
|9
|5 - 22
|7
|18.
|11
|0
|5
|6
|8 - 14
|5
|19.
|12
|1
|2
|9
|12 - 34
|5
|20.
|11
|0
|4
|7
|13 - 27
|4
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|9 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|9 (1)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|9 (1)
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8