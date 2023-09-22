  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 24.
Атлетико Паранаэнсе
2:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
7' Желтая карточка
Nicolas Hernandez2
12' Желтая карточка
Matheus Dias
1:0
24' Гол
Erick2
31' Желтая карточка
Витор Буэно
1:1
36' Гол
Де Пена Карлос
45' Желтая карточка
Pablo I
45' Желтая карточка
Thiago Heleno
50' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
63' Желтая карточка
Де Пена Карлос
2:1
90' Гол
Сантана Алекс
90' Желтая карточка
Вандерсон
90'+9
24
Leonardo
Linck
22
Madson
II
25
Кака
II
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
5
Фернандиньо
XII
26
Erick2
10
Bruno
Zapelli
8
Витор
Буэно
9
Роке
Витор
14
Каноббио
Агустин
33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
21
Igor
Gomes
22
Nicolas
Hernandez2
29
Далберт
Эстеван
23
Gabriel
Paulista
VIII
41
Matheus
Dias
8
Энрике
Бруно
14
Де
Пена
Карлос
5
Lucca
9
Адриано
Луис
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-1-3-2

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
68.8%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

31 матч

35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

16.1%
71%
12.9%
5 побед 22 ничьи 4 победы

Второй тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
К
1:2
К
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:0
БСА
0:1
БСА
2:1
БСА
1:0
КБ
0:0
КБ
1:1
БСА
2:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.27
0.94

Среднее время на гол

71
96

Всего голов

26
8

Голов в среднем за матч

1.63
0.53

Среднее время на гол

55
168

Всего голов

45
23

Голов в среднем за матч

1.45
0.74

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

62
121

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 11 0.46
Christian Cardoso 4 0.17
Витор Буэно 3 (3) 0.13
Pablo I 3 0.13
Erick2 3 0.13
Сантана Алекс 3 0.13
Каноббио Агустин 2 0.08
Виллиан Сикейра 2 0.08
Кака II 2 0.08
Madson II 1 0.04
Фернандиньо XII 1 (1) 0.04
Энрике Педру II 1 0.04
Bruno Zapelli 1 0.04
Келлвен Дуглас 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Tomas Cuello 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.13
José Maurisio3 3 0.13
Адриано Луис 2 0.08
Джонни 2 0.08
Де Пена Карлос 2 0.08
Бустос Фабрисио 2 0.08
Jean Dias 1 0.04
Энрике Педро 1 (1) 0.04
Энрике Бруно 1 0.04
Ромуло 1 0.04
Alexandre Zurawski 1 0.04
Мартинс Родригес 1 0.04
Патрик Алан 0 0
Валенсия Эннер 0 0
Lucca 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витор Буэно 6 0
Каноббио Агустин 6 0
Роке Витор 6 0
Сантана Алекс 4 1
Фернандиньо XII 4 1
Thiago Heleno 5 0
Erick2 5 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Видаль Артуро 3 0
Pablo I 3 0
Madson II 3 0
Hugo Moura 3 0
Bento Krepski 3 0
Vinicius Kaue 1 1
Leonardo Linck 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Кака II 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 8 1
Де Пена Карлос 4 1
Кампаньяро Густаво 5 0
Nicolas Hernandez2 5 0
Matheus Dias 5 0
Джонни 4 0
Патрик Алан 4 0
Витао 4 0
Моледо Родриго 3 0
Рочет Серхио 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Валенсия Эннер 2 0
Lucca 2 0
Энрике Бруно 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Вандерсон 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Адриано Луис 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Эдуардо Коудет 1 0
Мальо Уго 1 0
Энрике Педро 1 0
Ромуло 1 0
Keiller 1 0
John Victor 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
6
Атлетико Паранаэнсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

11
11
Атлетико Паранаэнсе
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (15)
17% (4)
21% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

24
9
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 17
1
4%
1
11%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
7
29%
29%
1
11%
31-45
2
8%
2
22%
46-60
2
8%
2
22%
61-75
9
38%
2
22%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
21%
3
19%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
6
46%
3
25%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
7
54%
4
40%
76-90

Забито

37
21
16 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
3 Не забивали 10
3
8%
2
10%
1-15
5
14%
4
19%
16-30
8
22%
1
5%
31-45
3
8%
5
24%
46-60
3
8%
4
19%
61-75
15
41%
5
24%
76-90

Пропущено

27
26
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
5
19%
5
19%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
3
11%
5
19%
31-45
3
11%
2
8%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
10
37%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 42%
1
8 раз 33%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
5
6
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
6
4
7
1.5
1
12
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
14
10
13
11
1.5
6
18
3
21
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 23 16 3 4 39 - 14 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 24 12 8 4 38 - 18 44
3.
Гремио
 1:0 24 13 4 7 39 - 31 43
4.
Ред Булл Брагантино
 24 11 9 4 33 - 21 42
5.
Флуминенсе
 24 12 5 7 34 - 26 41
6.
Атлетико Паранаэнсе
 24 11 7 6 37 - 27 40
7.
Фламенго
 24 11 7 6 36 - 30 40
8.
Форталеза Сеара
 24 11 5 8 29 - 23 38
9.
Атлетико Минейро
 23 9 7 7 26 - 19 34
10.
Куяба
 23 8 5 10 23 - 29 29
11.
Крузейро
 24 7 8 9 23 - 21 29
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 24 7 8 9 20 - 27 29
13.
Сан-Паулу
 23 7 7 9 27 - 25 28
14.
Коринтианс
 23 6 9 8 27 - 29 27
15.
Гойяс
 24 6 8 10 20 - 30 26
16.
Байя
 24 6 7 11 28 - 33 25
17.
Сантос
 24 6 6 12 23 - 40 24
18.
Васко да Гама
 23 6 5 12 25 - 34 23
19.
Америка Минейро
 23 4 5 14 26 - 49 17
20.
Коритиба Парана
 23 3 5 15 24 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 13 10 3 0 20 - 6 33
3.
Гремио
 1:0 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Атлетико Паранаэнсе
 13 8 4 1 24 - 14 28
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 11 8 2 1 19 - 8 26
6.
Ред Булл Брагантино
 12 7 4 1 19 - 7 25
7.
Форталеза Сеара
 12 7 3 2 19 - 10 24
8.
Сан-Паулу
 12 7 2 3 19 - 11 23
9.
Фламенго
 11 5 4 2 16 - 9 19
10.
Атлетико Минейро
 11 5 3 3 14 - 10 18
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 12 - 10 18
12.
Коринтианс
 11 4 6 1 18 - 12 18
13.
Сантос
 12 4 5 3 18 - 18 17
14.
Васко да Гама
 12 5 1 6 15 - 15 16
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Гойяс
 12 3 6 3 11 - 14 15
17.
Куяба
 11 3 4 4 14 - 15 13
18.
Америка Минейро
 12 4 1 7 13 - 22 13
19.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
20.
Коритиба Парана
 11 2 3 6 12 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 13 6 3 4 20 - 21 21
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 5 3 3 12 - 9 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 13 4 6 3 19 - 10 18
4.
Ред Булл Брагантино
 12 4 5 3 14 - 14 17
5.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
6.
Крузейро
 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
8.
Форталеза Сеара
 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 11 3 3 5 13 - 13 12
10.
Гремио
 1:0 11 3 2 6 13 - 21 11
11.
Гойяс
 12 3 2 7 9 - 16 11
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 2 5 6 8 - 17 11
13.
Коринтианс
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Байя
 12 2 3 7 8 - 18 9
15.
Флуминенсе
 11 2 2 7 14 - 20 8
16.
Васко да Гама
 11 1 4 6 10 - 19 7
17.
Сантос
 12 2 1 9 5 - 22 7
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Коритиба Парана
 12 1 2 9 12 - 34 5
20.
Америка Минейро
 11 0 4 7 13 - 27 4
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 9 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 9 (1)
Куяба Дейверсон Силва 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 10
Гремио Каннеманн Вальтер 1 10
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 57'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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