  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Кошице
0:3
Конец матча
Тренчин
0'
0:1
22' Гол в свои ворота
Jakub Jakubko
0:2
44' Гол
Гонг Хилари
70' Желтая карточка
Jan Mizerak
73' Желтая карточка
Rahim Ibrahim
0:3
77' Гол в свои ворота
Jan Mizerak
90'+4
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
5
Jakub
Jakubko
18
Шинделарж
Мартин
7
Jan
Mizerak
17
Голиков
Александр
34
Грессак
Лукас
9
Пачинда
Эрик
6
Кесе
Кристи
14
Анаане
Тиджани
80
Landing
Sagna
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
20
Rahim
Ibrahim
27
Бариш
Дамьян
8
Гайдош
Артур
22
Гонг
Хилари
29
Купусович
Негош
7
Eynel
Soares
Кошице
4-2-3-1
Тренчин
4-3-3

История личных встреч

Кошице
Тренчин

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
4:2
С
1:1
С
5:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
CL
1:2
CL
4:1
CL
2:1
CL
1:2

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.86

Среднее время на гол

72
105

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2.29
0.88

Среднее время на гол

39
102

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.73
0.87

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

51
103

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пачинда Эрик 1 0.14
Грессак Лукас 1 0.14
Медвед Жан 1 0.14
Marcel Vasil 1 0.14
Boris Turcak 0 0
Miroslav Sovic 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rahim Ibrahim 4 0.5
Купусович Негош 4 0.5
Гонг Хилари 2 0.25
Eynel Soares 2 0.25
Кмет Матуш 1 0.13
Samuel Kozlovsky 1 0.13
Бариш Дамьян 0 0
Гайдош Артур 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 4 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Jan Mizerak 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Шинделарж Мартин 1 0
Кесе Кристи 1 0
Кривак Ян 1 0
Медвед Жан 1 0
Галлович Давид 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 4 1
Бариш Дамьян 4 0
Холли Доминик 3 0
Возинья Жозимар 1 0
Кмет Матуш 1 0
Lazar Stojsavljevic 1 0
Акила Жессе 1 0
Купусович Негош 1 0

Результаты матчей

Кошице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Тренчин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
3
Кошице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Тренчин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
7
Кошице
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Тренчин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

4
13
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
1
14%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
1
17%
6
43%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
50%
2
14%
76-90

Пропущено

11
14
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
27%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3
ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1 Лисен - Кошице 2:2 Адмира - Кошице 0:1 Железярне Подбрезова - Кошице 3:2 Кошице - Требишов 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 4:1
Тренчин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1
Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Михаловце 3:3

Результаты матчей

Кошице
Тренчин

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
5 раз 63%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Кошице
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
7
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 8 6 1 1 18 - 10 19
2.
Жилина
 7 5 0 2 17 - 11 15
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 15 - 10 14
4.
Железярне Подбрезова
 7 4 1 2 12 - 8 13
5.
ДАК
 7 3 2 2 12 - 7 11
6.
Слован Братислава
 5 2 2 1 8 - 8 8
7.
Спартак Трнава
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Ружомберок
 6 2 2 2 7 - 10 8
9.
Скалица
 7 2 1 4 7 - 8 7
10.
Кошице
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Михаловце
 6 0 1 5 4 - 13 1
12.
Злате Моравце
 7 0 1 6 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Жилина
 4 3 0 1 12 - 9 9
4.
Ружомберок
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Скалица
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
ДАК
 3 2 0 1 9 - 5 6
7.
Слован Братислава
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
10.
Спартак Трнава
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Михаловце
 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Тренчин
 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
Жилина
 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
ДАК
 4 1 2 1 3 - 2 5
6.
Слован Братислава
 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Железярне Подбрезова
 3 1 0 2 6 - 6 3
8.
Кошице
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Ружомберок
 3 0 1 2 3 - 8 1
10.
Михаловце
 2 0 0 2 1 - 4 0
11.
Скалица
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Злате Моравце
 4 0 0 4 2 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 4 (3)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4 (2)
Жилина Henry Addo 4 (2)
Дукла Банска-Бистрица Enzo Arevalo 4 (1)
Тренчин Rahim Ibrahim 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 4
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Жилина Стойчевски Андрей 4
Михаловце Franck Bahi 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Кошице 0:3 Тренчин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     