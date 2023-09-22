Тур: 8. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
0'
0:1
22' Гол в свои воротаJakub Jakubko
0:2
44' ГолГонг Хилари
70' Желтая карточкаJan Mizerak
73' Желтая карточкаRahim Ibrahim
0:3
77' Гол в свои воротаJan Mizerak
90'+4
Ход матча
22'
0:1
44'
0:2
70'
73'
77'
0:3
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Michal JonecЗащитник
- Защитник
-
31 Лачны МилошНападающий
-
66 Peter Varga
-
-
11 Marcel Vasil
-
-
27 erik Liener
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейНападающий
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Кошице
Тренчин
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.86
Среднее время на гол
72
105
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2.29
0.88
Среднее время на гол
39
102
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.73
0.87
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
51
103
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пачинда Эрик
|1
|0.14
|Грессак Лукас
|1
|0.14
|Медвед Жан
|1
|0.14
|Marcel Vasil
|1
|0.14
|Boris Turcak
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rahim Ibrahim
|4
|0.5
|Купусович Негош
|4
|0.5
|Гонг Хилари
|2
|0.25
|Eynel Soares
|2
|0.25
|Кмет Матуш
|1
|0.13
|Samuel Kozlovsky
|1
|0.13
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Гайдош Артур
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|4
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Jan Mizerak
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Шинделарж Мартин
|1
|0
|Кесе Кристи
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Галлович Давид
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|4
|1
|Бариш Дамьян
|4
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Кмет Матуш
|1
|0
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0
|Акила Жессе
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Тренчин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
2
3
Кошице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Тренчин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
7
Кошице
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Тренчин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
4
13
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
1
14%
76-90
Пропущено
7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
1
17%
6
43%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
50%
2
14%
76-90
Пропущено
11
14
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
27%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3
ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1 Лисен - Кошице 2:2 Адмира - Кошице 0:1 Железярне Подбрезова - Кошице 3:2 Кошице - Требишов 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 4:1
Тренчин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1
Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Михаловце 3:3
Результаты матчей
Кошице
Тренчин
Точный счет
0:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
5 раз 63%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Кошице
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
71
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|4 (3)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4 (2)
|Жилина
|Henry Addo
|4 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Enzo Arevalo
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|4
|Михаловце
|Franck Bahi
|4