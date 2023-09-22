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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Люнгбю
1:1
Второй тайм: 78'
Вайле
0'
34' Желтая карточка
Муньеса Марк
45' Желтая карточка
Эззатоллахи Саид
1:0
57' Гол
Гудьонсен Андри
1:1
64' Гол
Kristian Kirkegaard

Ход матча

34'
Муньеса Марк
 
45'
 
Эззатоллахи Саид
57'
Гудьонсен Андри
(William Kumado)
1:0
64'
1:1
Kristian Kirkegaard
(Барри Хамза)
70'
 
Нгбакото Йени
Kristian Kirkegaard
70'
 
Бусуладжич Азер
Офори Эбенезер
70'
 
Леуритсен Тобиас
Эззатоллахи Саид
71'
Сигурдссон Гильфи
Магнуссон Сайвар-Атли
 
72'
Бьеллан Андреас
Муньеса Марк
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 204 Количество передач 201
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Вайле
4.05
3.55
5.40
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Все Коэффициенты
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
5
Муньеса
Марк
7
William
Kumado
20
Финнссон
Кольбейн
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
26
Гюткьяер
Фредерик
22
Гудьонсен
Андри
1
Тротт
Натан
20
Колингер
Денис
13
Велков
Стефан
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
60
Эззатоллахи
Саид
15
Офори
Эбенезер
5
Барри
Хамза
3
Альборнос
Миико
9
Онугха
Герман
10
Kristian
Kirkegaard
Люнгбю
5-3-2
Вайле
3-5-2

История личных встреч

Люнгбю
Вайле

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СД
2:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
3:2
ТМК
4:2
ПД
3:4
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.44
1.5

Среднее время на гол

62
60

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.78

Среднее время на гол

51
115

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.59
1.12

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
80

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 3 0.33
Финнбогасон Альфред 2 0.22
Гюткьяер Фредерик 2 (1) 0.22
Грегор Паскаль 1 0.11
Финнссон Кольбейн 1 0.11
Чуквуани Точи 1 0.11
William Kumado 0 0
Ромер Марсель 0 0
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.33
Барри Хамза 1 0.11
Альбентоса Рауль 1 0.11
Леуритсен Тобиас 1 0.11
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.11
Kristian Kirkegaard 0 0
Ювара Муса 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 3 1
Ромер Марсель 2 0
William Kumado 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Бьеллан Андреас 1 0
Муньеса Марк 1 0
Грегор Паскаль 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Чуквуани Точи 1 0
Винтер Каспер 1 0
Freyr Alexandersson 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 5 0
Эззатоллахи Саид 3 0
Леуритсен Тобиас 1 1
Колингер Денис 2 0
Ювара Муса 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Альборнос Миико 1 0
Бусуладжич Азер 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Велков Стефан 1 0
Онугха Герман 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Marius Elvius 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вайле
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2
Люнгбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вайле
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

3
0
Люнгбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вайле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
5
33%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
40%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2
Вайле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1
Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1

Результаты матчей

Люнгбю
Вайле

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 8 6 1 1 18 - 9 19
2.
Брондбю
 8 6 0 2 15 - 7 18
3.
Норшелланн
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Силькеборг
 8 5 1 2 14 - 8 16
5.
АГФ Орхус
 8 3 3 2 9 - 10 12
6.
Люнгбю
 1:1 9 3 3 3 11 - 11 12
7.
Мидтьюлланн
 8 3 2 3 9 - 12 11
8.
Виборг
 8 2 3 3 9 - 13 9
9.
Оденсе
 8 2 2 4 13 - 14 8
10.
Раннерс
 8 2 2 4 8 - 18 8
11.
Вайле
 1:1 9 1 1 7 9 - 15 4
12.
Видовре
 8 0 2 6 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Люнгбю
 1:1 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Брондбю
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Оденсе
 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 1:1 4 0 0 4 4 - 8 0
12.
Видовре
 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 5 4 0 1 8 - 4 12
2.
Копенгаген
 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Силькеборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
6.
АГФ Орхус
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Люнгбю
 1:1 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Мидтьюлланн
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Вайле
 1:1 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
12.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 7 (1)
Брондбю Валлис Николай 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (2)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Видовре Геммер Йонас 3
Вайле Эззатоллахи Саид 3
Весь список
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