Тур: 9. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Lasse Graagaard
0'
34' Желтая карточкаМуньеса Марк
45' Желтая карточкаЭззатоллахи Саид
1:0
57' ГолГудьонсен Андри
1:1
64' ГолKristian Kirkegaard
Ход матча
34'
45'
57'
64'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
204 Количество передач 201
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Tobias Storm
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Lasse Floe
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Люнгбю
Вайле
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.44
1.5
Среднее время на гол
62
60
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.78
Среднее время на гол
51
115
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.59
1.12
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
80
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|3
|0.33
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.22
|Гюткьяер Фредерик
|2 (1)
|0.22
|Грегор Паскаль
|1
|0.11
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.11
|Чуквуани Точи
|1
|0.11
|William Kumado
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.33
|Барри Хамза
|1
|0.11
|Альбентоса Рауль
|1
|0.11
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.11
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.11
|Kristian Kirkegaard
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|3
|1
|Ромер Марсель
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Бьеллан Андреас
|1
|0
|Муньеса Марк
|1
|0
|Грегор Паскаль
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Чуквуани Точи
|1
|0
|Винтер Каспер
|1
|0
|Freyr Alexandersson
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|5
|0
|Эззатоллахи Саид
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|1
|Колингер Денис
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Oliver Provstgaard
|2
|0
|Альборнос Миико
|1
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Велков Стефан
|1
|0
|Онугха Герман
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0
|Marius Elvius
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вайле
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
Люнгбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вайле
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
3
0
Люнгбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вайле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
5
33%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
40%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2
Вайле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1
Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1
Результаты матчей
Люнгбю
Вайле
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
26
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 9
|19
|2.
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|5.
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|6.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|8.
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|13 - 14
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|8 - 18
|8
|11.
|1:1
|9
|1
|1
|7
|9 - 15
|4
|12.
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|10.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|11.
|1:1
|4
|0
|0
|4
|4 - 8
|0
|12.
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|9.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|7 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (2)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (2)
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Видовре
|Геммер Йонас
|3
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|3