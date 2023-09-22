Тур: 9. Стадион: Люнгбю. Зрители: 6671 Главный судья: Lasse Graagaard
0'
34' Желтая карточкаМуньеса Марк
45' Желтая карточкаЭззатоллахи Саид
1:0
58' ГолГудьонсен Андри
1:1
64' ГолKristian Kirkegaard
89' Желтая карточкаTobias Storm
90'+6
Ход матча
34'
45'
58'
64'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
442 Количество передач 368
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Tobias Storm
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Lasse Floe
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Люнгбю
Вайле
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.44
1.5
Среднее время на гол
62
60
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.78
Среднее время на гол
51
115
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.59
1.12
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
80
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|3
|0.33
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.22
|Гюткьяер Фредерик
|2 (1)
|0.22
|Грегор Паскаль
|1
|0.11
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.11
|Чуквуани Точи
|1
|0.11
|William Kumado
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.33
|Барри Хамза
|1
|0.11
|Kristian Kirkegaard
|1
|0.11
|Альбентоса Рауль
|1
|0.11
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.11
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.11
|Ювара Муса
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|3
|1
|Ромер Марсель
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Бьеллан Андреас
|1
|0
|Муньеса Марк
|1
|0
|Грегор Паскаль
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Чуквуани Точи
|1
|0
|Винтер Каспер
|1
|0
|Tobias Storm
|1
|0
|Freyr Alexandersson
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|5
|0
|Эззатоллахи Саид
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|1
|Колингер Денис
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Oliver Provstgaard
|2
|0
|Альборнос Миико
|1
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Велков Стефан
|1
|0
|Онугха Герман
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0
|Marius Elvius
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вайле
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
3
Люнгбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вайле
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
3
0
Люнгбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Вайле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
2
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
6
38%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
4
36%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2
Вайле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1
Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1
Результаты матчей
Люнгбю
Вайле
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
27
27
18
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|7 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (2)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (2)
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Видовре
|Геммер Йонас
|3
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|3