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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 6671 Главный судья: Lasse Graagaard
Люнгбю
1:1
Конец матча
Вайле
0'
34' Желтая карточка
Муньеса Марк
45' Желтая карточка
Эззатоллахи Саид
1:0
58' Гол
Гудьонсен Андри
1:1
64' Гол
Kristian Kirkegaard
89' Желтая карточка
Tobias Storm
90'+6

Ход матча

34'
Муньеса Марк
 
45'
 
Эззатоллахи Саид
58'
Гудьонсен Андри
(William Kumado)
1:0
64'
1:1
Kristian Kirkegaard
(Барри Хамза)
70'
 
Нгбакото Йени
Kristian Kirkegaard
70'
 
Бусуладжич Азер
Офори Эбенезер
70'
 
Леуритсен Тобиас
Эззатоллахи Саид
71'
Сигурдссон Гильфи
Магнуссон Сайвар-Атли
 
71'
Бьеллан Андреас
Муньеса Марк
 
83'
 
Ювара Муса
Marius Elvius
87'
Tobias Storm
William Kumado
 
89'
Tobias Storm
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 442 Количество передач 368
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
5
Муньеса
Марк
7
William
Kumado
20
Финнссон
Кольбейн
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
26
Гюткьяер
Фредерик
22
Гудьонсен
Андри
1
Тротт
Натан
20
Колингер
Денис
13
Велков
Стефан
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
60
Эззатоллахи
Саид
15
Офори
Эбенезер
5
Барри
Хамза
3
Альборнос
Миико
9
Онугха
Герман
10
Kristian
Kirkegaard
Люнгбю
5-3-2
Вайле
3-5-2

История личных встреч

Люнгбю
Вайле

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СД
2:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
3:2
ТМК
4:2
ПД
3:4
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.44
1.5

Среднее время на гол

62
60

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.78

Среднее время на гол

51
115

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.59
1.12

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
80

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 3 0.33
Финнбогасон Альфред 2 0.22
Гюткьяер Фредерик 2 (1) 0.22
Грегор Паскаль 1 0.11
Финнссон Кольбейн 1 0.11
Чуквуани Точи 1 0.11
William Kumado 0 0
Ромер Марсель 0 0
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.33
Барри Хамза 1 0.11
Kristian Kirkegaard 1 0.11
Альбентоса Рауль 1 0.11
Леуритсен Тобиас 1 0.11
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.11
Ювара Муса 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 3 1
Ромер Марсель 2 0
William Kumado 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Бьеллан Андреас 1 0
Муньеса Марк 1 0
Грегор Паскаль 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Чуквуани Точи 1 0
Винтер Каспер 1 0
Tobias Storm 1 0
Freyr Alexandersson 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 5 0
Эззатоллахи Саид 3 0
Леуритсен Тобиас 1 1
Колингер Денис 2 0
Ювара Муса 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Альборнос Миико 1 0
Бусуладжич Азер 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Велков Стефан 1 0
Онугха Герман 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Marius Elvius 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вайле
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Люнгбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вайле
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

3
0
Люнгбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Вайле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
2
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
6
38%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
4
36%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2
Вайле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1
Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1

Результаты матчей

Люнгбю
Вайле

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 8 6 1 1 18 - 9 19
2.
Брондбю
 8 6 0 2 15 - 7 18
3.
Норшелланн
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Силькеборг
 8 5 1 2 14 - 8 16
5.
АГФ Орхус
 8 3 3 2 9 - 10 12
6.
Люнгбю
 9 3 3 3 11 - 11 12
7.
Мидтьюлланн
 8 3 2 3 9 - 12 11
8.
Виборг
 8 2 3 3 9 - 13 9
9.
Оденсе
 8 2 2 4 13 - 14 8
10.
Раннерс
 8 2 2 4 8 - 18 8
11.
Вайле
 9 1 1 7 9 - 15 4
12.
Видовре
 8 0 2 6 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Брондбю
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Оденсе
 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
12.
Видовре
 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 5 4 0 1 8 - 4 12
2.
Копенгаген
 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Силькеборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
6.
АГФ Орхус
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Мидтьюлланн
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
12.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 7 (1)
Брондбю Валлис Николай 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (2)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Видовре Геммер Йонас 3
Вайле Эззатоллахи Саид 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6671 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Люнгбю: 55%, Вайле: 45%.
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Чуквуани Точи из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Леуритсен Тобиас
  • 96'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 95'
    Люнгбю контролирует мяч.
  • 95'
    Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Люнгбю: 54%, Вайле: 46%.
  • 95'
    Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 94'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 94'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 93'
    Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 92'
      Шанс! Онугха Герман из команды Вайле пробил головой, но мимо
    • 92'
      Альборнос Миико из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Люнгбю: 55%, Вайле: 45%.
    • 89'
      Tobias Storm получил желтую карточку от судьи
    • 89'
      Судья сигнализирует, что Tobias Storm из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Бусуладжич Азер
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Люнгбю 1:1 Вайле онлайн

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