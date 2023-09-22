Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

83' Хорошую попытку сделал Marius Elvius . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Бусуладжич Азер из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Вайле

81' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Вайле

76' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Чуквуани Точи из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

69' Ромер Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Г О О О О Л - Kristian Kirkegaard забивает с правой ноги!

64' Барри Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Офори Эбенезер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Люнгбю

63' Барри Хамза из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Альборнос Миико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Г О О О О Л - Гудьонсен Андри забивает ударом с правой ноги!

57' William Kumado создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Вайле

51' Удар от ворот произведет Вайле

50' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Чуквуани Точи из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.