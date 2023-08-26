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Китай: Суперлига
2023

Тур: 24. Стадион: .
Цанчжоу
0:2
Первый тайм: 40'
Бэйцзин Гоань
0'
4' Желтая карточка
Овусу-Секьере Деабеас
0:1
10' Гол в свои ворота
Yang Liu II
13' Желтая карточка
Ziming Wang
0:2
17' Гол
Чжанг Сичже
37' Желтая карточка
Peng Wang III

Ход матча

4'
Овусу-Секьере Деабеас
 
10'
0:1
Yang Liu II
13'
 
Ziming Wang
17'
0:2
Чжанг Сичже
(Абреу Фабиу)
33'
Zihao Yan
Honglue Zhao
 
37'
Peng Wang III
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цанчжоу
Ничья
Бэйцзин Гоань
18.00
8.00
1.13
Все Коэффициенты
14
Puliang
Shao
15
Peng
Wang
III
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
19
Жуков
Георгий
21
Шкорич
Миле
3
Honglue
Zhao
27
Fuyu
Ma
10
Oscar
Taty
Maritu
31
Овусу-Секьере
Деабеас
1
Jiaqi
Han
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
28
Чендун
Чжан
16
Boxuan
Feng
10
Чжанг
Сичже
6
Чи
Чжунго
23
Йеннарис
Никлас
17
Liyn
Yang
29
Абреу
Фабиу
7
Кан
Сан-У
Цанчжоу
3-4-3
Бэйцзин Гоань
4-3-3

История личных встреч

Цанчжоу
Бэйцзин Гоань

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 6 побед

9 матчей

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
6:2
С
1:1
С
1:2
С
4:0
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
3:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.8
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2.22
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

40
73

Бомбардиры внутри турнира

Цанчжоу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 7 (2) 0.29
Овусу-Секьере Деабеас 7 0.29
Oscar Taty Maritu 6 (1) 0.25
Peng Wang III 4 0.17
Шкорич Миле 2 0.08
Жуков Георгий 1 0.04
Chuangyi Lin 0 0
Honglue Zhao 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Xiangshuo Zhang 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ziming Wang 7 0.29
Кан Сан-У 6 (1) 0.25
Соуза Жосеф 4 0.17
Liyn Yang 4 0.17
Чжанг Сичже 3 (1) 0.13
Абреу Фабиу 2 0.08
Адеми Ариян 2 0.08
Hao Fang 2 0.08
Tianyi Gao 1 0.04
Нгадеу Майкл 1 0.04
Boxuan Feng 1 0.04
Mohemati Naibijiang 1 0.04
Пяо Чэн 1 0.04
Адегбенро Самуэль 1 0.04
Чи Чжунго 1 0.04
Yang Bai 1 0.04
Gang Wang 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Дабао Юй 0 0
Dezhi Duan 0 0

Карточки

Цанчжоу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 7 0
Honglue Zhao 6 0
Yun Yang 3 1
Chuangyi Lin 4 0
Puliang Shao 4 0
Peng Wang III 4 0
Shihao Piao 4 0
Жуков Георгий 2 1
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Локадия Юрген 2 0
Kaimu Zheng 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Овусу-Секьере Деабеас 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Xiaotian Yang 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Fuyu Ma 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 5 0
Jiaqi Han 5 0
Соуза Жосеф 4 0
Ли Лэй 3 0
Дабао Юй 3 0
Чи Чжунго 3 0
Gang Wang 3 0
Boxuan Feng 3 0
Tianyi Gao 3 0
Hao Fang 3 0
Yang Bai 3 0
Адеми Ариян 2 0
Чендун Чжан 2 0
Кан Сан-У 2 0
Сень Хоу 0 1
Liyn Yang 1 0
Ziming Wang 1 0
Wenhao Jiang 1 0

Результаты матчей

Цанчжоу
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Бэйцзин Гоань
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
8
Цанчжоу
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Бэйцзин Гоань
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

9
26
Цанчжоу
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Бэйцзин Гоань
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
39% (9)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

22
2

Упущенные победы

14
34

Голы по времени матча

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
4
29%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
1
7%
4
36%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
14%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
5
36%
3
19%
76-90

Забито

13
27
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
8%
3
11%
1-15
3
23%
4
15%
16-30
3
23%
6
22%
31-45
4
31%
4
15%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
2
15%
7
26%
76-90

Пропущено

24
12
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
8%
3
25%
1-15
4
17%
3
25%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
6
25%
1
8%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
5
21%
1
8%
76-90

Забито

27
38
13 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
5
19%
4
11%
1-15
3
11%
5
13%
16-30
5
19%
7
18%
31-45
5
19%
8
21%
46-60
3
11%
5
13%
61-75
6
22%
9
24%
76-90

Пропущено

38
28
15 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 15
4
11%
4
14%
1-15
4
11%
8
29%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
6
16%
4
14%
46-60
7
18%
5
18%
61-75
10
26%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Цанчжоу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Цанчжоу 3:1 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0
Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1

Результаты матчей

Цанчжоу
Бэйцзин Гоань

Точный счет

2:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
6 раз 26%
2:1
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
1
12 раз 52%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Цанчжоу
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
2
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
20
3
8
15
1.5
8
15
1
22
2.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 24 16 5 3 52 - 23 53
2.
Шаньдун Тайшань
 24 12 8 4 44 - 20 44
3.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 24 12 6 6 28 - 25 42
4.
Бэйцзин Гоань
 2:0 24 11 8 5 40 - 28 41
5.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 24 11 6 7 37 - 31 39
6.
Ченду Беттер Сити
 1:1 24 10 7 7 35 - 27 37
7.
Ухань Три Таунс
 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 0:0 24 9 8 7 38 - 36 35
9.
Тяньцзинь Тайгер
 1:0 24 7 13 4 27 - 23 34
10.
Цанчжоу
 0:2 24 8 6 10 27 - 40 30
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 24 7 7 10 27 - 31 28
12.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 24 7 5 12 34 - 43 26
13.
Циндао Чжуннэн
 0:0 24 5 6 13 25 - 33 21
14.
Наньтун Чжиюнь
 23 3 10 10 18 - 29 19
15.
Далянь Профешнл
 0:1 24 3 9 12 20 - 34 18
16.
Шэньчжэнь
 24 3 3 18 21 - 60 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 2:0 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 13 7 2 4 18 - 13 23
5.
Чанчунь Ятай
 0:0 12 6 4 2 22 - 17 22
6.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 12 6 4 2 14 - 12 22
7.
Ченду Беттер Сити
 1:1 12 6 3 3 19 - 13 21
8.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 5 5 2 15 - 10 20
9.
Тяньцзинь Тайгер
 1:0 12 4 8 0 16 - 12 20
10.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 11 6 1 4 19 - 15 19
11.
Циндао Чжуннэн
 0:0 12 5 3 4 18 - 16 18
12.
Цанчжоу
 0:2 13 5 3 5 14 - 16 18
13.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
14.
Далянь Профешнл
 0:1 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
16.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 1:1 12 4 4 4 16 - 14 16
6.
Бэйцзин Гоань
 2:0 12 4 4 4 13 - 16 16
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 1:0 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Чанчунь Ятай
 0:0 12 3 4 5 16 - 19 13
10.
Цанчжоу
 0:2 11 3 3 5 13 - 24 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 12 1 6 5 9 - 13 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 13 1 4 8 15 - 28 7
14.
Циндао Чжуннэн
 0:0 12 0 3 9 7 - 17 3
15.
Далянь Профешнл
 0:1 12 0 3 9 8 - 20 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 13 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Peng Wang получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Жао Хонглуе уходит с поля. Zihao Yan выходит вместо него
  • 20'
    Г О О О О Л - Peng Wang бьет в цель!
  • 17'
    Абреу Фабиу сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Чжанг Сичже бьет в цель!
  • 13'
    Ziming Wang получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Г О О О О Л - Yang Liu уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cangzhou Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цанчжоу
Ничья
Бэйцзин Гоань
18.00
8.00
1.13
Все Коэффициенты
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