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Китай: Суперлига
2023

Тур: 24. Стадион: .
Цанчжоу
1:5
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
3' Желтая карточка
Овусу-Секьере Деабеас
0:1
10' Гол в свои ворота
Yang Liu II
13' Желтая карточка
Ziming Wang
0:2
17' Гол
Чжанг Сичже
36' Желтая карточка
Peng Wang III
0:3
43' Гол
Абреу Фабиу
45' Желтая карточка
Kaimu Zheng
45' Желтая карточка
Абреу Фабиу
0:4
47' Гол
Абреу Фабиу
0:5
53' Гол
Кан Сан-У
59' Желтая карточка
Gang Wang
62' Желтая карточка
1:5
85' Гол
Овусу-Секьере Деабеас
90' Желтая карточка
Tianyi Gao
90'+3

Ход матча

3'
Овусу-Секьере Деабеас
 
10'
0:1
Yang Liu II
13'
 
Ziming Wang
17'
0:2
Чжанг Сичже
(Абреу Фабиу)
33'
Zihao Yan
Honglue Zhao
 
36'
Peng Wang III
 
43'
0:3
Абреу Фабиу
(Чи Чжунго)
45'
Kaimu Zheng
 
45'
 
Абреу Фабиу
46'
Локадия Юрген
Жуков Георгий
 
46'
Yun Yang
Yang Liu II
 
46'
Chuangyi Lin
Fuyu Ma
 
47'
0:4
Абреу Фабиу
53'
0:5
Кан Сан-У
(Gang Wang)
59'
 
Gang Wang
59'
 
Ли Лэй
Gang Wang
60'
 
Ziming Wang
Абреу Фабиу
61'
 
Tianyi Gao
Йеннарис Никлас
62'
 
63'
 
Пяо Чэн
Чжанг Сичже
64'
 
Hao Fang
Liyn Yang
82'
Qinhan Sun
Shihao Piao
 
85'
Овусу-Секьере Деабеас
1:5
90'
 
Tianyi Gao

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 264 Количество передач 658
  • 30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
14
Puliang
Shao
15
Peng
Wang
III
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
19
Жуков
Георгий
21
Шкорич
Миле
3
Honglue
Zhao
27
Fuyu
Ma
10
Oscar
Taty
Maritu
31
Овусу-Секьере
Деабеас
1
Jiaqi
Han
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
28
Чендун
Чжан
16
Boxuan
Feng
10
Чжанг
Сичже
6
Чи
Чжунго
23
Йеннарис
Никлас
17
Liyn
Yang
29
Абреу
Фабиу
7
Кан
Сан-У
Цанчжоу
3-4-3
Бэйцзин Гоань
4-3-3

История личных встреч

Цанчжоу
Бэйцзин Гоань

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 6 побед

9 матчей

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
6:2
С
1:1
С
1:2
С
4:0
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
3:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.8
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2.22
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

40
73

Бомбардиры внутри турнира

Цанчжоу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овусу-Секьере Деабеас 8 0.33
Локадия Юрген 7 (2) 0.29
Oscar Taty Maritu 6 (1) 0.25
Peng Wang III 4 0.17
Шкорич Миле 2 0.08
Жуков Георгий 1 0.04
Chuangyi Lin 0 0
Honglue Zhao 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Xiangshuo Zhang 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кан Сан-У 7 (1) 0.29
Ziming Wang 7 0.29
Абреу Фабиу 4 0.17
Соуза Жосеф 4 0.17
Liyn Yang 4 0.17
Чжанг Сичже 3 (1) 0.13
Адеми Ариян 2 0.08
Hao Fang 2 0.08
Tianyi Gao 1 0.04
Чи Чжунго 1 0.04
Нгадеу Майкл 1 0.04
Boxuan Feng 1 0.04
Mohemati Naibijiang 1 0.04
Пяо Чэн 1 0.04
Адегбенро Самуэль 1 0.04
Yang Bai 1 0.04
Gang Wang 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Дабао Юй 0 0
Dezhi Duan 0 0

Карточки

Цанчжоу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 7 0
Honglue Zhao 6 0
Peng Wang III 5 0
Yun Yang 3 1
Chuangyi Lin 4 0
Puliang Shao 4 0
Shihao Piao 4 0
Жуков Георгий 2 1
Kaimu Zheng 3 0
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Локадия Юрген 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Овусу-Секьере Деабеас 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Xiaotian Yang 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Fuyu Ma 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 5 0
Jiaqi Han 5 0
Соуза Жосеф 4 0
Gang Wang 4 0
Tianyi Gao 4 0
Ли Лэй 3 0
Дабао Юй 3 0
Чи Чжунго 3 0
Boxuan Feng 3 0
Hao Fang 3 0
Yang Bai 3 0
Адеми Ариян 2 0
Чендун Чжан 2 0
Кан Сан-У 2 0
Сень Хоу 0 1
Абреу Фабиу 1 0
Liyn Yang 1 0
Ziming Wang 1 0
Wenhao Jiang 1 0

Результаты матчей

Цанчжоу
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Бэйцзин Гоань
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
8
Цанчжоу
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Бэйцзин Гоань
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

9
26
Цанчжоу
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Бэйцзин Гоань
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

22
4

Упущенные победы

16
34

Голы по времени матча

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
5
31%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
6%
6
40%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
2
11%
2
11%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
5
28%
2
11%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
5
28%
4
22%
76-90

Забито

13
27
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
8%
3
11%
1-15
3
23%
4
15%
16-30
3
23%
6
22%
31-45
4
31%
4
15%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
2
15%
7
26%
76-90

Пропущено

24
12
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
8%
3
25%
1-15
4
17%
3
25%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
6
25%
1
8%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
5
21%
1
8%
76-90

Забито

29
42
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
6
21%
4
10%
1-15
3
10%
6
14%
16-30
5
17%
8
19%
31-45
5
17%
10
24%
46-60
3
10%
5
12%
61-75
7
24%
9
21%
76-90

Пропущено

42
30
17 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 16
4
10%
5
17%
1-15
5
12%
8
27%
16-30
8
19%
3
10%
31-45
8
19%
4
13%
46-60
7
17%
5
17%
61-75
10
24%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Цанчжоу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Цанчжоу 3:1 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0
Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1

Результаты матчей

Цанчжоу
Бэйцзин Гоань

Точный счет

2:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
2:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
1
12 раз 50%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
5
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Цанчжоу
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
1
5
8
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
3
8
1.5
3
9
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
21
3
8
16
1.5
9
15
1
23
2.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 24 16 5 3 52 - 23 53
2.
Шаньдун Тайшань
 24 12 8 4 44 - 20 44
3.
Шанхай Шеньхуа
 24 12 6 6 28 - 25 42
4.
Бэйцзин Гоань
 24 11 8 5 43 - 29 41
5.
Чжэцзян Профессионал
 24 11 6 7 39 - 31 39
6.
Ченду Беттер Сити
 24 10 7 7 35 - 27 37
7.
Ухань Три Таунс
 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 24 9 7 8 38 - 37 34
9.
Тяньцзинь Тайгер
 24 7 13 4 29 - 24 34
10.
Цанчжоу
 24 8 6 10 28 - 43 30
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 24 7 7 10 27 - 31 28
12.
Мэйчжоу Хакка
 24 7 5 12 35 - 45 26
13.
Циндао Чжуннэн
 24 6 5 13 26 - 33 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 23 3 10 10 18 - 29 19
15.
Далянь Профешнл
 24 3 9 12 20 - 36 18
16.
Шэньчжэнь
 24 3 3 18 21 - 60 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
5.
Чанчунь Ятай
 12 6 4 2 22 - 17 22
6.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 4 2 14 - 12 22
7.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
8.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
9.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 5 5 2 15 - 10 20
10.
Тяньцзинь Тайгер
 12 4 8 0 18 - 13 20
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
12.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
13.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
16.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 12 4 4 4 16 - 14 16
6.
Бэйцзин Гоань
 12 4 4 4 16 - 17 16
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Цанчжоу
 11 3 3 5 13 - 24 12
10.
Чанчунь Ятай
 12 3 3 6 16 - 20 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 12 1 6 5 9 - 13 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
15.
Далянь Профешнл
 12 0 3 9 8 - 22 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 13 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
Весь список

Топ нарушителей
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Далянь Профешнл Цонев Борислав 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Tianyi Gao получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Г О О О О Л - Овусу-Секьере Деабеас бьет в цель!
  • 82'
    Shihao Piao уходит с поля. Qinhan Sun выходит вместо него
  • 64'
    Liyu Yang уходит с поля. Hao Fang выходит вместо него
  • 63'
    Чжанг Сичже уходит с поля. Пяо Чэн выходит вместо него
  • 62'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    • 46'
      Yang Liu уходит с поля. Yun Yang выходит вместо него
    • 46'
      Жуков Георгий уходит с поля. Локадия Юрген выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Абреу Фабиу получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Kaimu Zheng получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Чи Чжунго сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Абреу Фабиу бьет в цель!
    • 36'
      Peng Wang получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Жао Хонглуе уходит с поля. Zihao Yan выходит вместо него
    • 20'
      Г О О О О Л - Peng Wang бьет в цель!
    • 17'
      Абреу Фабиу сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Чжанг Сичже бьет в цель!
    • 13'
      Ziming Wang получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Г О О О О Л - Yang Liu уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 3'
      Овусу-Секьере Деабеас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cangzhou Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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