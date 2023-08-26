Тур: 24. Стадион: Cangzhou Stadium.
1:5
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаОвусу-Секьере Деабеас
0:1
10' Гол в свои воротаYang Liu II
13' Желтая карточкаZiming Wang
0:2
17' ГолЧжанг Сичже
36' Желтая карточкаPeng Wang III
0:3
43' ГолАбреу Фабиу
45' Желтая карточкаKaimu Zheng
45' Желтая карточкаАбреу Фабиу
0:4
47' ГолАбреу Фабиу
0:5
53' ГолКан Сан-У
59' Желтая карточкаGang Wang
1:5
85' ГолОвусу-Секьере Деабеас
90' Желтая карточкаTianyi Gao
90'+3
Ход матча
10'
0:1
13'
17'
0:2
36'
43'
0:3
45'
45'
46'
46'
47'
0:4
59'
62'
63'
85'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
264 Количество передач 658
-
30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
14
Puliang
Shao
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
21
Шкорич
Миле
27
Fuyu
Ma
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
28
Чендун
Чжан
16
Boxuan
Feng
10
Чжанг
Сичже
17
Liyn
Yang
29
Абреу
Фабиу
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкорич МилеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Fuyu MaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Youzu He
-
18 Xuchen Yao
-
20 Xinyu Liu1
-
-
13 Qinhan Sun
-
-
26 Yunqi Guo
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
-
29 Абреу ФабиуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
-
15 Tianyi Gao
-
20 Ziming Wang
-
-
26 Yang Bai
-
21 Yuan Zhang2
-
18 Hao Fang
-
33 Nureli Abbas
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Цанчжоу
Бэйцзин Гоань
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 6 побед
9 матчей
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.8
1.5
Среднее время на гол
32
60
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2.22
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
40
73
Бомбардиры внутри турнира
Цанчжоу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овусу-Секьере Деабеас
|8
|0.33
|Локадия Юрген
|7 (2)
|0.29
|Oscar Taty Maritu
|6 (1)
|0.25
|Peng Wang III
|4
|0.17
|Шкорич Миле
|2
|0.08
|Жуков Георгий
|1
|0.04
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Honglue Zhao
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Xiangshuo Zhang
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кан Сан-У
|7 (1)
|0.29
|Ziming Wang
|7
|0.29
|Абреу Фабиу
|4
|0.17
|Соуза Жосеф
|4
|0.17
|Liyn Yang
|4
|0.17
|Чжанг Сичже
|3 (1)
|0.13
|Адеми Ариян
|2
|0.08
|Hao Fang
|2
|0.08
|Tianyi Gao
|1
|0.04
|Чи Чжунго
|1
|0.04
|Нгадеу Майкл
|1
|0.04
|Boxuan Feng
|1
|0.04
|Mohemati Naibijiang
|1
|0.04
|Пяо Чэн
|1
|0.04
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.04
|Yang Bai
|1
|0.04
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Дабао Юй
|0
|0
|Dezhi Duan
|0
|0
Карточки
Цанчжоу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Liu II
|7
|0
|Honglue Zhao
|6
|0
|Peng Wang III
|5
|0
|Yun Yang
|3
|1
|Chuangyi Lin
|4
|0
|Puliang Shao
|4
|0
|Shihao Piao
|4
|0
|Жуков Георгий
|2
|1
|Kaimu Zheng
|3
|0
|Zihao Yan
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Локадия Юрген
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
|Fuyu Ma
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|5
|0
|Jiaqi Han
|5
|0
|Соуза Жосеф
|4
|0
|Gang Wang
|4
|0
|Tianyi Gao
|4
|0
|Ли Лэй
|3
|0
|Дабао Юй
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Boxuan Feng
|3
|0
|Hao Fang
|3
|0
|Yang Bai
|3
|0
|Адеми Ариян
|2
|0
|Чендун Чжан
|2
|0
|Кан Сан-У
|2
|0
|Сень Хоу
|0
|1
|Абреу Фабиу
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Ziming Wang
|1
|0
|Wenhao Jiang
|1
|0
Результаты матчей
Цанчжоу
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Бэйцзин Гоань
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
8
Цанчжоу
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Бэйцзин Гоань
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
9
26
Цанчжоу
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Бэйцзин Гоань
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
22
4
Упущенные победы
16
34
Голы по времени матча
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
5
31%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
6%
6
40%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
2
13%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
2
11%
2
11%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
5
28%
2
11%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
5
28%
4
22%
76-90
Забито
13
27
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
8%
3
11%
1-15
3
23%
4
15%
16-30
3
23%
6
22%
31-45
4
31%
4
15%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
2
15%
7
26%
76-90
Пропущено
24
12
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
8%
3
25%
1-15
4
17%
3
25%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
6
25%
1
8%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
5
21%
1
8%
76-90
Забито
29
42
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
6
21%
4
10%
1-15
3
10%
6
14%
16-30
5
17%
8
19%
31-45
5
17%
10
24%
46-60
3
10%
5
12%
61-75
7
24%
9
21%
76-90
Пропущено
42
30
17 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 16
4
10%
5
17%
1-15
5
12%
8
27%
16-30
8
19%
3
10%
31-45
8
19%
4
13%
46-60
7
17%
5
17%
61-75
10
24%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Цанчжоу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Цанчжоу 3:1 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0
Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1
Результаты матчей
Цанчжоу
Бэйцзин Гоань
Точный счет
2:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
2:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
1
12 раз 50%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
5
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Цанчжоу
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
111
58
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
38
39
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
213
816
915
123
519
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|13 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|11
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7