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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Пари НН
0:0
Первый тайм: 3'
Оренбург
0'
Прогнозы 136
Пари НН 46.3% (63)
X 36% (49)
Оренбург 17.6% (24)
0
выиграет Оренбург, со счетом 0:2
вот так
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Прогноз на матч от Liveresult
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Пари НН
Ничья
Оренбург
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25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
77
Карапузов
Владислав
78
Калинский
Николай
8
Майга
Мамаду
10
Трошечкин
Александр
11
Стаматов
Матео
7
Севикян
Эдгар
9
Зе
Турбо
Жозе
99
Сысуев
Николай
6
Адамов
Арсен
3
Сиваков
Михаил
15
Гойкович
Ренато
81
Сидоров
Максим
23
Вера
Лукас
Габриэль
22
Перес
Матиас
8
Башич
Иван
80
Марин
Джимми
13
Обухов
Владимир
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
Пари НН
3-5-2
Оренбург
4-3-3

История личных встреч

Пари НН
Оренбург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 2 (1) 0.25
Севикян Эдгар 2 0.25
Кутателадзе Николоз 1 0.13
Сулейманов Тимур 1 0.13
Боселли Хуан 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0.25
Вера Лукас Габриэль 1 0.13
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 (1) 0.13
Обухов Владимир 1 0.13
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.13
Башич Иван 1 0.13
Перес Матиас 1 0.13
Куэро Джастин 1 (1) 0.13
Капленко Кирилл 0 0
Гюрлюк Эмирджан 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 2 2
Сергей Юран 2 1
Севикян Эдгар 2 0
Майга Мамаду 2 0
Нигматуллин Артур 1 0
Калинский Николай 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Каккоев Никита 1 0
Стаматов Матео 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 4 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Гойкович Ренато 2 0
Флорентин Сесар Габриэль 2 0
Обухов Владимир 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Сысуев Николай 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0

Результаты матчей

Пари НН
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Оренбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Пари НН
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Оренбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
4
Пари НН
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Оренбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
4
44%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1
Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0
Оренбург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1
Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Торпедо Москва - Оренбург 1:3

Результаты матчей

Пари НН
Оренбург

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2.
Крылья Советов
 Заявка 9 5 3 1 21 - 12 18
3.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 9 5 1 3 14 - 12 16
5.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
6.
Урал
 Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
8.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
9.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 6 - 7 11
10.
Ахмат
 Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
11.
Оренбург
 Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
12.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
13.
Балтика
 Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
14.
Рубин
 Заявка 8 1 3 4 9 - 18 6
15.
Сочи
 Заявка 9 2 0 7 9 - 14 6
16.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
2.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
3.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
6.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
11.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
12.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
14.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
16.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
11.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
16.
Сочи
 Заявка 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 7 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Пари НН Александров Виктор 2 2
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Левым флангом пошла первая атака хозяев, подали нижегородцы в штрафную, но Сысуев уверенно сыграл на выходе кулаками.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал, поехали!
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Пари НН 0:0 Оренбург

Исход игры
Пари НН
46% (64)
Ничья
36.7% (51)
Оренбург
17.3% (24)
Тотал 2.5
Больше
37.4% (46)
Меньше
62.6% (77)
Обе команды забьют
Да
71.54% (88)
Нет
28.46% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.9% (43)
2:1 Пари НН
20.9% (29)
1:0 Пари НН
16.5% (23)
1:2 Оренбург
6.5% (9)
2:2 Ничья
4.3% (6)
0:1 Оренбург
4.3% (6)
0:2 Оренбург
2.9% (4)
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Оренбург
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