вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|2 (1)
|0.25
|Севикян Эдгар
|2
|0.25
|Кутателадзе Николоз
|1
|0.13
|Сулейманов Тимур
|1
|0.13
|Боселли Хуан
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2
|0.25
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.13
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1 (1)
|0.13
|Обухов Владимир
|1
|0.13
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.13
|Башич Иван
|1
|0.13
|Перес Матиас
|1
|0.13
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.13
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|2
|2
|Сергей Юран
|2
|1
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Майга Мамаду
|2
|0
|Нигматуллин Артур
|1
|0
|Калинский Николай
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|4
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1
|1
|Гойкович Ренато
|2
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0
|Обухов Владимир
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Сысуев Николай
|1
|0
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 12
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 14
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|Зенит
|Кассьерра Матео
|7 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|Спартак Москва
|Бонгонда Тео
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
|Факел
|Божин Сергей
|4